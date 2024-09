พบกับ Shanghai Fair Going to Thailand - Trade Show 2024 มหกรรมงานแสดงสินค้าเซี่ยงไฮ้ 17-18 ก.ย. นี้

.

Shanghai Fair Going to Thailand - Trade Show 2024 นี้ จะมีบริษัทจากเซี่ยงไฮ้เกือบ 130 บริษัท สมาคมและองค์กรอุตสาหกรรม 20 แห่ง และผู้ประกอบการชาวจีนและตัวแทนสมาคมจำนวน 250 คนเข้าร่วม โดยจะมีการเปิดตัวบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ 30 บริษัท ที่พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยมี 9 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ 12 บริษัทที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญ มีนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลาย และมีชื่อเสียง เช่น ผู้ผลิต E-CHARGER ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทเซี่ยงไฮ้ Zhida Technology Development Co., Ltd., กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมระดับโลก Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC., กลุ่มบริษัทระบบอากาศพลศาสตร์ระดับโลก Shanghai Geso Systems Industrial PLC, บริษัทระบบการยึดตรึง Shanghai Pan-China Fastening Systems Co., Ltd. ซึ่งสามารถแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีระดับโลกได้เกือบ 80 ปี บริษัทเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ Shanghai First-imaging Information Technology Co., Ltdนอกจากนี้ งานแสดงสินค้านี้ยังรวมถึงบริษัทนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สาขาพลังงานใหม่และรถยนต์อัจฉริยะ การประหยัดพลังงานและการสนับสนุนอุตสาหกรรม เครื่องมือ CNC และการแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ งานนี้ได้รวบรวมเครือข่ายอุตสาหกรรมทั้งหมดของเซียงไฮ้มาไว้ที่นี่ โดยผู้เข้าชมจะได้เห็นผลงานนวัตกรรมจากเซียงไฮ้ รับข้อมูลล้ำสมัย และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสในการติดต่อสื่อสารและร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แบ่งปันโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม และสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยงาน Shanghai Fair going to Thailand -Trade Show 2024 จะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายนนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.sailofshanghai.com/audienceApply Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557419054837