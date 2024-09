คึกคักตามเป้า! ประชุมนานาชาติ"iCHE 2024"กว่า 1,600 คนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ -เทคโนโลยี พัฒนาทางหลวง

ทล.เผย "iCHE 2024"งานประชุมวิศวกรรมทางหลวงนานาชาติครั้งที่ 5 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 1,600 คนจากทั่วโลกทั้งไทยและชาวต่างชาติจาก45 ประเทศทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาทางหลวงนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวถึงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Highway Engineering (iCHE 2024)” ภายใต้แนวคิด "Future-Proofing Roads for Asia and Beyond" ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมาว่า ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิศวกรรมงานทางของประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน ทั้งชาวไทยประมาณ 950 คน และชาวต่างชาติกว่า 650 คนจาก 7 ทวีป 45 ประเทศทั่วโลก และยังมีผู้สนใจเดินทางมาเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและความสนใจในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางหลวงให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต“การจัดงาน iCHE 2024 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ของกรมทางหลวงและสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิศวกรรมทางหลวง โดยเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางหลวงให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติด้านทางหลวงอย่าง PIARC และ REAAA ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมทางหลวงและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป”สำหรับงาน iCHE 2024 ยังคงจัดต่อไปจนถึงวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 และมีไฮไลท์สำคัญอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย ได้แก่•เวทีเสวนาในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อรองรับยานยนต์ไร้คนขับ (Connected and Autonomous Vehicles: CAV) โดยผู้เชี่ยวชาญจากสวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสมาคม ITS Thailand• เวทีเสวนาในเรื่องทางหลวงอัจฉริยะเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (Future Ready Roads for EV) โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และไทย จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)• บูธนิทรรศการ จากบริษัทชั้นนำกว่า 40 แห่ง นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยในวงการทางหลวงโอกาสวันสุดท้ายไม่ควรพลาด! ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับการคมนาคมทางหลวงของไทยและภูมิภาคเอเชียผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.iche2024.com หรือที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้างาน