เปิดตัวงานใหม่ Health and Innovation Asia 2024 บุกตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 13 ปี พร้อมเปิดตัวงานใหม่ล่าสุดที่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่องาน Health & Innovation Asia 2024 (เฮลท์ แอนด์ อินโนเวชั่น เอเชีย) จัดร่วมกันกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2024 ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ ถือเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำเพื่อการเจรจาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเจาะลึกอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพผสมผสานกับโซลูชั่นและเทคโนโลยี ICT เพื่อส่งเสริมการปฏิวัติ Digital Health Tech ของประเทศไทย Health & Innovation Asia 2024 จัดพร้อมกับ Food For Health Pavilion พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม ที่บรรจบกันของสุขภาพและเทคโนโลยีซึ่งจะปฏิวัติอนาคตการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมงาน Health and Innovation Asia 2024 มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพยุคใหม่ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่หลากหลายที่ต้องการสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีในการกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพ โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากงาน Zorg & ICT ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นงานเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งของ Dutch Health Week จัดโดย Royal Jaarbeurs ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นระดับนานาชาติของ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิคงาน Health and Innovation Asia จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในวงการหลายพันคนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและโซลูชั่นซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนและรองรับอนาคตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ภายในงานสามารถพบกับผู้ประกอบการจากหลายแบรนด์ อาทิเช่น AMATA Corporation, MIC Lab, Interpharma, Hubino LLC, Ozone Network Integration, Connell Caldic Thailand และ ISA Healthcare Solutions ทั้งนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจจัดขึ้นภายในงานตลอด 3 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเช่น ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นต้นคุณปนัดดา ก๋งม้า รองประธานสายงานธุรกิจ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทยกำลังเร่งตัวขึ้นผ่านโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ความสำคัญกับความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ค่านิยมของมนุษย์ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม การลงทุนด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ได้นำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและบรอดแบนด์ ซึ่งข้อมูลดิจิทัลสามารถเปลี่ยนคุณภาพและความยั่งยืนของสุขภาพและการดูแลสุขภาพได้ หากใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะสามารถช่วยชีวิต ปรับปรุงสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงสนับสนุนระบบสุขภาพที่ยั่งยืนซึ่งให้บริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพแก่ประชากรทั้งหมดในประเทศไทยและเอเชีย เราเห็นศักยภาพและโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการนำงานนี้มาสู่กรุงเทพฯ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้สึกปลื้มปิติที่จะประกาศการจัดงาน Health and Innovation Asia และ Food For Health ขึ้นในประเทศไทยปีหน้านี้"“อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคสำหรับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้คาดว่าจะเติบโตจาก 988.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 เป็น 1,405.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 4.50% ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตนี้ในเอเชียได้แก่ การตระหนักรู้ด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการแพร่ระบาดของโรคเรื้อรังที่สูงขึ้น ภายในพาวิลเลียน Food For Health ท่านจะได้พบกับแบรนด์ชั้นนำ เช่น Agapefarm, Fuji Kasei, HUMA Healthy, TofuSan และ TASTEBUD LAB เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีด้านสุขภาพและอาหาร สมาคมที่เกี่ยวข้องนำเสนองานสัมมนาที่หลากหลาย ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้รักสุขภาพ ผู้ค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ต นักโภชนาการและนักกำหนดนโยบาย ภายในงานนี้” นางสาวชนันรัตน์ คงเกิด ผู้จัดการโครงการ กล่าวคุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการอาวุโส Health and Innovation Asia 2024 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "งาน Health and Innovation Asia ร่วมกับ Thailand LAB INTERNATIONAL แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนความก้าวหน้าในแวดวงการดูแลสุขภาพ ด้วยการรวมกันของเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ล้ำสมัยเข้ากับโซลูชั่นห้องปฏิบัติการขั้นสูง เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มแบบไดนามิกที่ก้าวข้ามขอบเขตและมอบคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับผู้เข้าร่วมงานของเรา การทำงานร่วมกันนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถสำรวจนวัตกรรมแบบองค์รวม ตั้งแต่ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยไปจนถึงโซลูชันไอทีที่ล้ำสมัย ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้งานเดียวกัน"งาน Health and Innovation Asia 2024 และ Food For Health Pavilion ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและบุคคลที่รักสุขภาพเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. ลงทะเบียนรับบัตรเข้างานฟรี พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมายได้ที่ https://eventpassinsight.co/el/to/THLAB0093 หรือเว็บไซต์หลัก https://health-innovation-asia.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 02-1116611 (วีเอ็นยูฯ) หรืออีเมล communications@vnuasiapacific.comร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญสู่การกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่นี่!