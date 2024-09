“สตาร์บัคส์”อัปเกรดโปรแกรมรีวอร์ดส

ผู้จัดการรายวัน 360 – สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ประกาศเดินหน้ายกระดับ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ไปอีกขั้นด้วยการมอบความคุ้มค่า ตอบโจทย์ทุกความต้องการ กับการเปิดตัวการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของโปรแกรม Starbucks® Rewards ให้สมาชิกทุกระดับสามารถใช้ดาวสะสมเลือกแลกรับสิทธิประโยชน์ได้มากและหลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิม



Starbucks® Rewards เป็นโปรแกรมสะสมดาวที่สตาร์บัคส์มุ่งมั่นมอบ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ให้สมาชิกสตาร์บัคส์ทุกคนให้สามารถสะสมดาวเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ในทุกคำสั่งซื้อกับช่องทางที่หลากหลาย อาทิ คำสั่งซื้อที่ร้านสตาร์บัคส์ คำสั่งซื้อผ่าน Starbucks Delivery หรือ GrabFood ตลอดจนช่องทางความสะดวกอื่นๆ ทั้ง Mobile Order-ahead & Pick Up at Store และ Mobile Order to Table เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายให้สะดวกสบายแบบไร้ขีดจำกัด

นางสาวเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวถึงการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของโปรแกรม Starbucks® Rewards ครั้งนี้ว่า สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดตัวโปรแกรมสะสมดาว รูปแบบใหม่ ที่ช่วยอัปเกรดทุกความต้องการของลูกค้าของเราให้พิเศษและง่ายยิ่งขึ้น การปรับโฉมในครั้งนี้จะช่วยให้สมาชิก Starbucks® Rewards ทุกท่านสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ในตั้งแต่ระดับกรีน ตลอดจนยังเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกในระดับโกล์ดมีตัวเลือกสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จากจำนวนสมาชิกกว่า 2.3 ล้านบัญชี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ผ่านนวัตกรรมดิจิทัล ความเชี่ยวชาญด้านกาแฟ และการริเริ่มด้านความยั่งยืนของเรา เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองทุกความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ ตลอดจนเรายังได้ทำการการปรับปรุงแอปพลิเคชันของเราให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สมาชิก Starbucks® Rewards ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายกว่าเดิม

โดยโปรแกรม Starbucks® Rewards รูปแบบใหม่นี้ สมาชิกทุกระดับจะสามารถสะสมดาวจากการใช้จ่ายทุกครั้งทันที ซึ่งในทุกๆ การใช้จ่ายที่สตาร์บัคส์จำนวน 25 บาท สมาชิกจะสามารถสะสมดาวได้ 1 ดวง และสามารถนำดาวไปแลกเป็นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกในระดับกรีนสามารถเริ่มสะสมดาวเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ได้ เช่น การอัปไซซ์เครื่องดื่มฟรี หรือแลกรับส่วนลด 25% สำหรับเครื่องดื่มแก้วโปรดหรือขนม ทั้งนี้เมื่อสะสมดาวครบ 300 ดาว สมาชิกในระดับกรีนจะได้รับการปรับระดับเป็นโกลด์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่สมาชิกระดับโกลด์ นอกจากจะสามารถแลกรับรับสิทธิประโยชน์เหมือนของสมาชิกระดับกรีนได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแลกรับเครื่องดื่มฟรีในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม คือ ส่วนลด 200 บาท หรือส่วนลด 50% รวมถึงยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เหมือนเดิม อาทิ เครื่องดื่มและขนมในวันเกิด และของขวัญสุดพิเศษ อีกด้วย

สมาชิก Starbucks® Rewards แต่ละระดับสามารถรับสิทธิประโยชน์ใหม่ได้ดังนี้สมาชิกระดับกรีนและโกลด์ ใช้ดาว 20 ดวง สำหรับการอัปไซซ์เครื่องดื่มฟรี, ใช้ดาว 60 ดวง สำหรับรับส่วนลด 25% สำหรับเครื่องดื่มหรือขนม 1 เมนู

สมาชิกระดับโกลด์ ใช้ดาว 120 ดวง สำหรับแลกรับเครื่องดื่มขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว, ใช้ดาว 160 ดวง สำหรับแลกรับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสิ้นค้าสตาร์บัคส์ทุกประเภท 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ, ใช้ดาว 350 ดวง สำหรับแลกรับเครื่องดื่มฟรีขนาดใดก็ได้ 4 แก้ว หรือส่วนลด 50% ลดสูงสุด 600 บาทต่อใบเสร็จ