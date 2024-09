THE POWER BAND เวทีคุณภาพระดับประเทศ สร้างโอกาสความ “เป็น ไป ได้” ของคนดนตรี สู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพ

เมล็ดพันธุ์ทางดนตรีมากฝีมือทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่า 800 วงจากทั่วประเทศ มีโอกาสได้โชว์ฝีไม้ลายมือบนเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศอย่าง “THE POWER BAND” เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยได้ปลดปล่อยพลังทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ สร้างปรากฏการณ์แห่งความ “เป็น ไป ได้” ให้เกิดขึ้น สานฝันคนดนตรีให้ก้าวสู่เส้นทางการเป็นศิลปินมืออาชีพ โดยความร่วมมือระหว่าง คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธมิตรค่ายเพลงชั้นนำมากมาย ซึ่งจัดมาแล้ว 3 ซีซัน ด้วยกันตั้งแต่ปี 2564 ล่าสุดกับการประกวดTHE POWER BAND 2024 SEASON 4 ภายใต้แนวคิด “Let The Music Power Your World เป็นได้สุด เป็นไปได้ ด้วยพลังแห่งดนตรี” ซึ่งกำลังจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2567 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำการเพิ่มจำนวนของวงดนตรีที่สมัครเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี สะท้อนถึงความสำเร็จของการประกวด “THE POWER BAND” ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นบทพิสูจน์ของนักดนตรีตัวจริงมากความสามารถที่เข้ามาประชันฝีมือ ซึ่งเวทีนี้เปิดโอกาสเต็มที่ไม่จำกัดเพศ อายุ แนวเพลง ทุกคนมีอิสระทางดนตรี ทำให้มีนักดนตรีสมัครเข้าประกวดอายุน้อยที่สุดเพียง 12 ปี มากสุดที่ 46 ปี ไม่เพียงเท่านี้ THE POWER BAND ยังเปิดแคมป์แห่งความรู้ THE POWER BAND MUSIC CAMP ชวนเหล่ากูรูคนดนตรีศิลปินชื่อดังมาถ่ายทอดเคล็ดลับและประสบการณ์ให้กับผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบเข้มข้น 3 วัน 2 คืน เป็นประสบการณ์สำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ เช่นเดียวกับโอกาสของผู้ชนะเลิศที่นอกเหนือจากเงินรางวัลที่จะได้รับแล้ว ยังได้ออกซิงเกิลกับค่ายเพลงชั้นนำ มีบทเพลงเป็นของตัวเองประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆโอกาสในการแสดงคอนเสิร์ตกับศิลปินชั้นนำของประเทศยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวงที่ชนะการแข่งขัน แต่เพียงแค่ได้ก้าวเข้าสู่เวที “THE POWER BAND” รอบแสดงสดก็เป็นเหมือนใบเบิกทางของทุกคนที่จะได้แสดงฝีมือให้เข้าตา นำไปสู่การมีส่วนร่วมในงานแสดงดนตรีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงดนตรีในงานอีเวนต์ ของ คิง เพาเวอร์, ได้ร่วมแสดงในคอนเสิร์ต BODYSLAM “พูดในใจ” THE B SIDE CONCERT ทำให้ 5 เยาวชนคนเก่ง ปณิชา มณีวรรณ, สุทธิดา พันธ์ศรี จาก The PicLic Band, พัสกร ศรีหะ, ทัตชัย ธรรมวงศ์ และ พิทวัสคุณชื่น จากวงอุดรพิทยานุกูล ได้โชว์ศักยภาพทั้งร้องทั้งเล่นดนตรีบนเวทีร่วมกับพี่ ๆ บอดี้สแลม, วง SG BAND จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้แสดงเป็นวงเปิดในงานวิ่งการกุศล “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ” ของมูลนิธิก้าวคนละก้าว รวมถึงได้โอกาสครั้งสำคัญในการเดบิวต์เป็นศิลปินในชื่อ KRYPTONYTE ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเสียงจากเหล่านักดนตรีรุ่นใหม่สุทธิดา พันธ์ศรี หรือกิฟท์ เจ้าของรางวัลOutstanding และรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก SEASON 2 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจในตัวเองและทุกคน ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีใหญ่อย่าง THE POWER BANDตอนแรกคิดว่าจะมาเอาแค่ประสบการณ์แต่พอได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดมาก THE POWER BAND เป็นการประกวดที่ไม่เหมือนการประกวด เพราะได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือคิดว่าทำไม่ได้ ได้เจอเพื่อนใหม่จากการเข้าแคมป์ เรียนรู้กับศิลปิน โปรดิวเซอร์มืออาชีพ เรียนรู้งานเบื้องหลังว่าทำกันอย่างไร ได้คำแนะนำติชมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข เป็นเวทีที่ทำให้เด็กบ้านนอกได้มีโอกาสทำตามความฝันไม่ใช่แค่มาแข่งธรรมดา ๆ แต่เป็นการเปิดโลกกว้างของการเป็นศิลปิน อยากให้ทุกคนที่รักในดนตรีได้มาประกวดเวทีนี้ เพราะเปิดประสบการณ์เยอะมากจริง ๆ ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรพิเศษในเวทีนี้ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของTHE POWER BAND ไม่ว่าผลจะออกมายังไง เราก็ได้มาแสดงศักยภาพและความรักในดนตรีของเราให้ทุกคนได้รู้แล้วชลธาร เซ็นเชาวนิช หรือ บาร็อก ตัวแทนจากวงเตรียมอุดมศึกษา วงชนะการประกวดรุ่นมัธยมศึกษา SEASON 3 เจ้าของซิงเกิล “แค่มีเธอตรงนี้” กล่าวว่า การได้เป็นส่วนหนึ่งของ THE POWER BAND นับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเพราะเป็นเวทีระดับประเทศ ซึ่งการเข้าร่วม THE POWER BAND ทำให้คนรู้จักวงเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามากขึ้นได้ประสบการณ์จากการทำงานเป็นทีม การคิดเพลง การวางแผน การแก้ไขปัญหา และวินัยในการซ้อม อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็ขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เหมือนฟันเฟือง และถึงแม้ว่าแต่ละวงจะเป็นคู่แข่งกัน แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ทุก ๆ คนมีให้กันคือมิตรภาพที่ดี ที่สำคัญสิ่งที่ได้จากเวทีนี้คือได้รับโอกาส ในฐานะแชมป์ต้องบอกว่าได้รับโอกาสมากมายเลยครับ ทั้งโอกาสต่างๆ จาก คิง เพาเวอร์ การได้ทำเพลงร่วมกับพี่ติ๊ก กฤษติกร พรสาธิต หรือ ติ๊ก Playground และ Muzik Move อีกทั้งยังทำให้ทุกคนได้เห็นว่าดนตรีนั้นอิสระ เครื่องดนตรีไทยก็ทำให้วงดนตรีสากลกลมกล่อมขึ้น และออกมาเป็นชิ้นงาน Masterpiece ได้ นับว่าเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาตัวเองเลยครับ อยากบอกทุกคนว่าอย่ารอที่จะพร้อม อย่ารอที่จะต้องสมบูรณ์แบบ ขอแค่ลงมือทำ ความฝันก็อยู่ไม่ไกลแล้วครับ THE POWER BAND รอทุกคนอยู่ แสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีของ ผมทำได้ ทุกคนก็ทำได้ ทุกอย่าง “เป็น ไป ได้”ด้านหนุ่ม ๆ วง KRYPTONYTE ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับโอกาสจากการประกวด THE POWER BAND กล่าวว่า ประทับใจกับทุกอย่างที่ THE POWER BAND จัดขึ้น โดยเฉพาะ THE POWER BAND MUSIC CAMP มีวิทยากร ศิลปิน มาให้ความรู้หลากหลายมุม ได้ประโยชน์เเล้วก็สนุกมาก ได้เพื่อนใหม่ที่เก่งกันทุกคน ทำให้ต้องกลับไปฝึกฝนและพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้น เรียกได้ว่า THE POWER BAND เป็นเวทีที่มอบประสบการณ์ให้พวกเรามากมายที่ไม่เคยได้จากที่ไหนมาก่อน เป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืม ที่สำคัญเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่แท้จริง โอกาสที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตของพวกเราได้เลยนั่นคือการได้ร่วมกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Move Records ซึ่งพวกเราทุกคนดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากพวกเราอยากบอกเพื่อน ๆ ที่รักในเสียงดนตรีเหมือนกันว่า อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งของ THE POWER BANDมาทำตามความฝันแบบพวกเราครับ เป็นได้สุด เป็นไปได้ ด้วยพลังแห่งดนตรี อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเวทีแห่งนี้THE POWER BAND เปรียบเสมือนเวทีแห่งโอกาสที่ให้คนดนตรีได้แสดงศักยภาพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสานฝันให้เป็นจริง ได้แสดงพลังแห่งความเป็นไปได้ The Power of Possibilities ซึ่งนับว่ามีความหมายและคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อเมล็ดพันธุ์ทางดนตรีทุกคน การที่ THE POWER BAND ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมและดำเนินมาจนถึง SEASON 4 นี้ ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่การันตีให้เห็นถึงความเป็นเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศที่อยู่ในใจของคนดนตรี และสำหรับดาวดวงใหม่ที่กำลังจะแจ้งเกิดบนเส้นทางสายดนตรีจากการประกวดวงดนตรีสากล THE POWER BAND 2024 SEASON 4 จะเป็นวงไหนนั้น ติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันและการประกาศผลรางวัลได้ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2567 ทาง Facebook : KingPower Thai Power พลังคนไทย