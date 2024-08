"วิธิตากรุ๊ป" ใช่มีแต่ ขายหัวเราะ เจาะนิวมีเดียคอนเทนต์

การตลาด - ‘บันลือกรุ๊ป’ สำนักสื่อและผู้ผลิตคอนเทนต์ทุกรูปแบบ ที่ทุกคนต่างคุ้นเคยผ่านผลงานที่สร้างอารมณ์ขันคู่คนไทยกว่า 51 ปีอย่างขายหัวเราะ-มหาสนุก ประกาศ รีแบรนด์สู่ ‘วิธิตากรุ๊ป’ (VITHITA GROUP) พร้อมประกาศจุดยืนเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Insight Driven Company ผ่านทายาทรุ่นที่3ไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อเสียงของหนังสือ “ขายหัวเราะ” “มหาสนุก” หรือ ชื่อ “บันลือกรุ๊ป” โดยเฉพาะคนรุ่นก่อนที่เติบโตมาพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับหัวหนังสือดังกล่าว แบบคลายทุกข์ เมื่อได้สัมผัสกับแก็กตลก หรือ มุกตลาดต่างๆ ในหนังสือค่ายนี้ ถึงขั้นที่ว่ากันว่า หนังสือหัวเราะได้สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น ก่อตั้งขึ้นมาจากบันลือ อุตสาหจิต เกิดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยมีผลผลิตเป็นหนังสือการ์ตูน 4 เล่ม ประกอบด้วย หนูจ๋า เบบี้ คุณหนูเด็กดี และ รวมรสสำราญ รวมทั้งการรับจัดพิมพ์งานวรรณกรรมต่างๆ กระทั่งเข้าสู่การบริหารงานโดย วิธิต อุตสาหจิต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ บันลือ เข้ามารับการบริหารงานต่อและถือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ผู้เป็นกำลังสำคัญ กระทั่งในปี 2516 จึงได้เริ่มทำหนังสือขายหัวเราะ กับมหาสนุก ในเวลาต่อมาถึงปัจจุบันนี้ กล่าวได้ว่า เข้าสู่รุ่นที่3 อย่างชัดเจน ภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต ผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นบุตรสาวคนโตของ วิธิต อุตสาหจิต ทายาทรุ่น 2 ผู้ให้กำเนิดหนังสือขายหัวเราะ พิมพ์พิชา จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และจบปริญญาโทเลบริหารธุรกิจพิมพ์พิชา กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ป กล่าวว่า วิธิตากรุ๊ป เป็นองค์กรธุรกิจสื่อ และคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะอย่างแพร่หลาย โดยคนส่วนมากอาจไม่ทราบว่า ภายใต้ร่มของวิธิตากรุ๊ปมีหน่วยงานย่อยที่ทุกคนรู้จัก และคุ้นเคยผ่านผลงานกันเป็นอย่างดีคือ Salmon Books, Salmon House, Salmon Podcast, Salmon Lab, Vithita Animation ตลอดจนสำนักสื่ออย่าง The MATTER, M.O.M, Capital, CONT. และ นากธุรกิจอย่างไรก็ตาม เธอย้ำด้วยว่า “แต่ต่อให้หน่วยงานย่อยของ วิธิตากรุ๊ป จะนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่ทุกยูนิตต่างทำงานด้วยต้นธารเดียวกันมาโดยเสมอ”ความหมายของพิมพ์พิชา ก็คือ ธุรกิจทุกแบรนด์ที่กล่าวมานี้ ใช้การขับเคลื่อนการทำงานด้วยความเข้าใจ Insight ของมนุษย์ และหาวิธีนำเสนอออกมาให้โดนใจผู้บริโภคมากที่สุด โดยถ่ายทอดผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่วิธิตากรุ๊ปเชี่ยวชาญ อย่าง Storyteหรือ มุกตลกอารมณ์ดีที่เป็น DNA ของ วิธิตากรุ๊ปกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ป กล่าวต่อไปว่า วิธิตากรุ๊ปมีสื่อ และทีมคอนเทนต์ที่ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทุกทีมทำงานด้วยการศึกษา insight ของผู้บริโภคตามความเชี่ยวชาญของตน โดยแต่ละยูนิตสามารถออกแบบและสร้าง Communication ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะวัดโดย Interest หรือ Demographic ทำให้ในการทำงานของแต่ละยูนิตมีลายเซ็นชัดเจน และโดดเด่นในพื้นที่ตัวเองกล่าวได้ว่า ณ วันนี้ วิธิตากรุ๊ป เป็นองค์กรที่รวมเอาตัวจริงของการทำสื่อในทุกสาขา ที่สามารถออกเเบบเเคมเปญ เเละดีไซน์การสื่อสารได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุก Touchpoint ตั้งเเต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เเบบ One Stop & Complete Serviceนางสาวพิมพ์พิชา กล่าวถึงกลยุทธ์ Insight Driven Company ขับเคลื่อนการทำงานเเละสร้างสรรค์คอนเทนต์ ด้วยวิธีคิดเเบบ Insight Centric ของเเต่ละหน่วยงานภายใต้ร่มวิธิตากรุ๊ป ดังนี้1. ขายหัวเราะ: Driven by insight, Delivered with HUMOURสำหรับขายหัวเราะ ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือการ์ตูน หรือสื่อการ์ตูนอีกต่อไป ปัจจุบันขายหัวเราะเป็น Humour Agency ที่พร้อมสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า บนความเชื่อของ insight ที่ว่า Humour มีพลังมากกว่าแค่เล่าเรื่องให้เป็นแก๊กตลก แต่สามารถเล่าเรื่องยาก ย่อยให้เป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่ม และมีพลังพิเศษที่สามารถดึงเรื่องไกลตัว ให้ขยับเข้ามาใกล้ชิด และอบอุ่น ที่จะสามารถทำให้แบรนด์นั้นๆ เข้าไปอยู่ในประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคได้2. VITHITA ANIMATION: Driven by insight, Delivered with CHARACTERSAnimation Studio ที่ให้บริการแบบครบวงจรผ่านการสร้างสรรค์ Character ให้กับแบรนด์ หรือองค์กร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่จะทำให้ตัวละครมีชีวิต และปลุกปั้นคาแรคเตอร์ด้วย insight ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำพาแบรนด์นั้นๆ เข้าไปอยู่ในใจ และเป็นที่จดจำของผู้บริโภค3. Salmon Books: Driven by insight, Delivered with STORYTELLINGSalmon Books โดดเด่นในการหยิบจับ และค้นหาประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะไปแตะ insight ของกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร และนำเสนอผ่านหัวใจสำคัญอย่าง Storytelling ซึ่งปัจจุบันหนังสือยังเป็นสื่อสำคัญของการเล่าเรื่องราว (ขนาดยาว) ที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเรื่องที่ต้องการสื่อสารได้ Salmon Books จึงตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวขนาดยาวของแบรนด์ หรือโครงการ ให้สนุก และรสชาติอร่อย ที่จะทำให้ผู้อ่าน มีความรู้สึกพิเศษต่อแบรนด์ได้4. M.O.M: Driven by insight, Delivered with EMPATHYM.O.M สื่อ คอมมูนิตี้ครอบครัวคนรุ่นใหม่ และครอบครัวหลากหลายเจนเนอเรชั่น ที่สร้างสรรค์ทุกเรื่องราวบนความเข้าอกเข้าใจคนเป็นพ่อแม่ โดยมีเซอร์วิสตั้งแต่การนำเสนอคอนเทนต์ออนไลน์ และการจัดกิจกรรม หรืออีเวนต์ โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์หรือกิจกรรมต่างๆ จากการศึกษา insigth ของพ่อแม่ และเด็ก เพื่อนำแบรนด์ หรือสินค้าใหม่เข้าไปใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด5. The MATTER: Driven by insight, Delivered with RELEVANCYสำนักข่าวรุ่นใหม่ที่ตั้งใจนำเสนอความรู้ ผ่านข่าวสารที่อยู่รอบตัว เพื่อเป็นทางออกให้กับปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเครื่องมือสำคัญอย่าง RELEVANCY ที่หยิบเหลี่ยมมุมของเรื่องนั้นๆ มาต่อยอดคอนเทนต์ออกสู่สาธารณะบนโลกออนไลน์ ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงความเกี่ยวข้อง และเข้าไปนั่งใจจิตใจผู้คนในโลกออนไลน์ได้อย่างแนบเนียน6. Capital: Driven by insight, Delivered with ENRICHMENTCapital สื่อธุรกิจที่จะยกระดับคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกธุรกิจให้เป็นมิตร ห่อหุ้มให้มีสุนทรียะ ที่ตั้งใจส่งต่อคุณค่าของเรื่องราวเหล่า Modern Business หรือธุรกิจที่ดีในโลกสมัยใหม่ ที่จะถูกบอกเล่าอย่างมีพลัง สร้างสรรค์ และบรรลุวัตถุประสงค์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย7. SALMON HOUSE / SALMON LAB / SALMON PODCAST: Driven by insight, Delivered with HUMANIZED Content คอนเทนต์โฆษณาในยุคดิจิทัลควรเริ่มต้นจากการทำให้แบรนด์เป็นมนุษย์ นี่คือ insight และ หัวใจหลักที่หน่วยของ SALMONs ยึดในการผลิตโฆษณา เพื่อดึงคนเข้าไปมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์นั้นๆ จนสามารถทำให้การขายของไม่ใช่เรื่องยาก นั่นเลยทำให้คอนเทนต์โฆษณาของหน่วย SALMONs มีความเป็น Evergreen Content ที่เต็มไปด้วยความสนุก ครบรส หยอกเย้าผู้คน มากกว่าจะเป็นแค่โฆษณาขายของปกติ และในขณะเดียวกันก็ตอบรับกับโจทย์ของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายด้วยโดยที่ยูนิตของ SALMONs นี้เป็น ONE STOP SERVICE CREATIVE CONTENT SOLUTION & PRODUCTION เพราะครอบคลุมทั้งคอนเทนท์รูปแบบวีดิโอโปรดักชั่นของ SALMON HOUSE ดิจิทัลคอนเทนท์การตลาดของ SALMON LAB และคอนเทนต์เสียงสร้างความบันเทิงของ SALMON PODCAST ที่ทุกหน่วยสามารถสื่อสารหนึ่งคอนเทนต์ให้ออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง เพื่อขยายคอนเทนต์ของลูกค้าออกสู่สาธาระได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น“สิ่งที่ทำให้วิธิตากรุ๊ปยืนหยัดในธุรกิจสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดกว่า ปี ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิภาพของสื่อ แพลตฟอร์มที่หลากหลาย รสนิยมของผู้ชม เทคโนโลยี AI หรือ Big Data คือ ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Insight Driven Company รวมถึง วิธิตากรุ๊ป ยังเป็น One-Stop Service และการมี Flagship Unit ที่สามารถเชื่อมต่อทุกส่วนของแบรนด์ในเครือ ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้ตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ”“หากธุรกิจใดต้องการที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ของตนไปยังผู้บริโภค วิธิตากรุ๊ป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคอนเทนต์ตั้งแต่ตั้งต้นไอเดียจนเป็นผลงานที่จับต้องได้ และเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งในแง่ Customer Insight และ Customer Experience ให้กับพาร์ทเนอร์ เพื่อให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจ ใน Insight ของผู้บริโภคเช่นกัน” นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กล่าว