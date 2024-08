จุฬาฯ ประกาศรางวัล "สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand 2024”

หัวหน้าภาควิชาการตลาด กล่าวว่า การจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 โดยนอกจากจะมีการประกาศรางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดใน 29 กลุ่มผลิตภัณฑ์แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้แบรนด์แข็งแกร่ง เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้ในการกำหนดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอีกด้วยหัวหน้าโครงการวิจัย อธิบายเพิ่มเติมว่า การประเมินความแข็งแกร่งของแบรนด์จะพิจารณาครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์ (Image) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในแง่ Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ทีมวิจัยได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 24,000 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,000 ตัวอย่าง และใน 13 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศอีก 12,000 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปี ที่มีความหลากหลายทางเพศและช่วงอายุ โดยทุกคนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยตนเอง เพื่อให้การประเมินแบรนด์มีความถูกต้องและแม่นยำรองประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (MBM) และหนึ่งในทีมวิจัย กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน แบรนด์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงหรือการมอบคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนรศ.ม.ล.สาวิกา ยังกล่าวว่า การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของแบรนด์ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อสังคม ถือเป็นพันธกิจหลักของภาควิชาการตลาดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืน ในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยยังได้ทำการสำรวจค่านิยมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง ทำให้สามารถจำแนกกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยออกเป็น 7 เจน (Generations) ซึ่งมีพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างจากการแบ่งกลุ่ม Generation ในอดีต และสะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานด้านการตลาดในการวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยในบริบทของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงสำหรับปีนี้สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand 2024 มี 29 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้:1.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและครัวเรือน (Personal Care & Household Products)- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย (Body Wash) ลักส์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด- ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) ซันซิล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด- ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (Fabric Wash ) บรีส บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด- ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) คอลเกต บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด- ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย (Facial & Skin Care) นีเวีย บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด2.ยานยนต์ (Automotives)- รถยนต์เชิงพาณิชย์ (Commercial Vehicle) โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ / รีโว่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car) โตโยต้า ยาริส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด- รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) ฮอนด้า บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด3.ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Products & Services)- แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊ก (Laptop/Notebook) เอเซอร์ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด- โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด- แพลตฟอร์มส่งอาหาร (Food Delivery Platform) แกร็บ ฟู้ด บริษัท แกร็บ ประเทศไทย จำกัด- เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เฟซบุ๊ก บริษัท เมต้า แพลตฟอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด- บริการทีวีสตรีมมิ่ง (TV Streaming) เน็ตฟลิกซ์ บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด- ช้อปปิ้งออนไลน์ (Online Shopping) ลาซาด้า บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย)4.อาหารและขนมขบเคี้ยว (Food & Snacks)- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodle) มาม่า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)- อาหารกระป๋อง (Canned Food) สามแม่ครัว บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด- ผลิตภัณฑ์จากนม (Milk) โฟร์โมสต์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- ขนมขบเคี้ยว (Snacks) เลย์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด- เครื่องปรุงรส (Seasoning) รสดี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด5.เครื่องดื่ม (Beverages)- เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink) เอ็ม-150 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)- กาแฟ (Coffee) เนสกาแฟ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด- น้ำผลไม้ (Juice) ยูนิฟ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด- เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Drink) ซี-วิท บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด6.ร้านอาหารและบริการทางการเงิน (Restaurant, Financial Services & Property)- ธนาคาร (Bank) ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)- ประกันชีวิต (Life Insurance) เอไอเอ บริษัท เอไอเอ จำกัด- ประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) วิริยะประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)- ร้านกาแฟ (Coffee Shop) คาเฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด- เชนร้านอาหาร (Chain Restaurants) เอ็มเค บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7.อสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) (Property (Resident)-พฤกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)