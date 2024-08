ลูกสาวเจ้าสัว “เจริญ” ยันกาสิโนไม่ใช่ทาง AWC ลุยเปิดเอ-ญ่า รูฟทอป เอ็มไพร์พันล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 – “วัลลภา” ทายาทเสี่ยเจริญ ยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการกาสิโน และสถานบันเทิงครบวงจร 2 แสนล้านบาท ไม่ตรงกับแนวทาง ยันมีโครงการอีกมากในไปป์ไลน์ที่ต้องเร่งดำเนินการ ล่าสุดเตรียมเปิดตัว “EA” Rooftop at The Empire (เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์) การรวมห้องอาหารและคาเฟ่ชั้นนำบนรูฟทอปมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ให้กับกรุงเทพฯ หลังทุ่มงบ พันล้านบาท ดำเนินการจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ทางAWC จะเป็นหนึ่งในหลายรายที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนา 'สถานบันเทิงครบวงจร' (Entertainment Complex) ของ “ราชตฤณมัยสมาคมฯ” ที่เพิ่งประกาศสร้างสถานบันเทิงครบวงจร ด้วบงบลงทุนมากถึง 2 แสนล้านบาท ภายใต้ชื่อ “รอแยล สปอร์ต คอมเพลกซ์” (RSC)นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีแผนดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาโครงการดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับทิศทางและเป้าหมายที่AWC ทำอยู่ เนื่องจากบริษัทจะเน้นการลงทุนในรูปแบบพัฒนาโครงการด้านแอทแทรกชันเป็นหลักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน้นจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มนักธุรกิจอีกทั้งตามแผนงาน หรือไปป์ไลน์ ของบริษัทก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาอีกหลายโครงการจำนวนมาก จึงต้องให้ความสำคัญและเน้นกับโครงการตามแผนงานล่าสุด คือโครงการที่เตรียมเปิดบริการวันที่ 18 กันยายนนี้ ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความท้าทายอย่างมาก ด้วยงบลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท คือ “EA” Rooftop at The Empire (เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์) การรวมห้องอาหารและคาเฟ่ชั้นนำบนรูฟทอปมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ให้กับกรุงเทพฯนางวัลลภา กล่าวว่า “AWC รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านโครงการพิเศษระดับโลกที่ ‘EA’ รวมหลากหลายประสบการณ์การเป็นเดสติเนชั่นด้านอาหารและเครื่องดื่มบนรูฟทอป (F&B Rooftop Destination) ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมสร้าง “เอ็มไพร์” ให้เป็นทั้งอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปพร้อมกับการเป็นจุดหมายปลายทางรีเทลไลฟ์สไตล์ระดับโลก ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรจากแบรนด์คาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารมากมาย เพื่อนำประสบการณ์อาหารที่ได้รับความนิยมที่สุดของโลก อาทิ อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และอิตาเลียน ที่สร้างสรรค์โดยเชฟระดับเวิร์ลคลาสมาไว้ในที่เดียว ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ‘EA’ จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่จะเติมเต็มประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนกรุงเทพฯ พร้อมเติมเต็มแนวคิด Co-Living Collective: Empower Future ของอาคาร "เอ็มไพร์" และร่วมสนับสนุนให้ประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์รูฟทอปด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการท่องเที่ยวในระดับสากลอย่างยั่งยืน”“EA Gallery” จุดหมายด้านไลฟ์สไตล์พร้อมด้วยวิวสุดพิเศษ“EA Gallery” ตั้งอยู่บนชั้น 55 ของ “เอ็มไพร์” เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมาย นำเสนอความหลากหลายของอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิงจากร้านอาหาร คาเฟ่ และบาร์ที่มีวิวมุมสูงของกรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย ร้าน %ΔRΔBICΔ สาขาที่สูงที่สุดในโลก ร้านกาแฟชื่อดังที่ได้รับการยอมรับจากคุณภาพของกาแฟและเครื่องดื่มคุณภาพชั้นยอด 手qraft (คราฟท์) ร้านคาเฟ่และเบเกอรี่จากญี่ปุ่น นำเสนอเมนูบรันช์และเบเกอรี่สไตล์ตะวันออกกับเมนูขนมอบและอาหารระดับกูร์เม่ต์หลากหลายชนิด และ Onggi ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งแบบเกาหลี พร้อมมอบประสบการณ์ของการรับประทานอาหารเกาหลีชั้นเลิศแบบฉบับต้นตำรับแท้ๆ รวมถึง Invitation Only บาร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งสุดชิคในโทนสีแดง พร้อมเชิญชวนแขกให้มาสัมผัสกับแนวคิดบาร์สปีคอีซี่ที่ไม่เหมือนใคร“EA Chef’s Table” รวมร้านอาหารโดยเชฟมิชลินสตาร์“Le Du Kaan” การเดินทางผ่านหลากหลายฤดูกาลของวัฒนธรรมและอาหารไทยห้องอาหาร “Le Du Kaan” (ร้านฤดูกาล) โดยเชฟระดับมิชลินสตาร์อย่าง เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร ตั้งอยู่ ณ “EA CHEF’S TABLE“ ชั้น 56 โดยถือเป็นห้องอาหารไทยบนรูฟทอปแห่งแรกของกรุงเทพฯ นำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานอาหารไทยร่วมสมัยเข้ากับศิลปะการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิง เพื่อทำให้ทุกๆ จานเป็นเสมือนการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอันรุ่มรวยและวัตถุดิบคุณภาพในท้องถิ่นอันโดดเด่นของประเทศไทยที่คัดสรรมาจากชาวนาและชาวประมงไทยโดยตรง นำเสนอผ่านรสชาติแบบไทยร่วมสมัยและศิลปะการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ พร้อมการตกแต่งอย่างหรูหรากับโซนรับประทานอาหารหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ร้านอาหารแบบสบายๆ บาร์เลานจ์ในร่มสุดชิค อุโมงค์ Eexperience Tunnel และบาร์กลางแจ้งสีสันสดใสกับพื้นที่ระเบียงกลางแจ้งขนาดใหญ่กว่า 835 ตารางเมตร เติมแต่งฉากหลังอันงดงามด้วยทิวทัศน์ของเมืองและวิวแม่น้ำเจ้าพระยา รังสรรค์เป็นพื้นที่อันสมบูรณ์แบบในการชมพระอาทิตย์ตกดินเหนือกรุงเทพฯ พร้อมมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายที่ผนวกวัฒนธรรมไทยเข้ากับความประณีตและรสนิยมเหนือชั้น สู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ“K by Vicky Cheng” ผลงานชิ้นเอกของอาหารจีนร่วมสมัยห้องอาหาร “K by Vicky Cheng” ณ “EA CHEF’S TABLE” ชั้น 56 กับห้องอาหารในต่างประเทศแห่งแรกของเชฟระดับมิชลินชาวฮ่องกงอย่างเชฟวิคกี้ เชง (Vicky Cheng) มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารจีนร่วมสมัยที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยการนำเสนอเมนูอาหารจีนรูปแบบใหม่ผ่านการผสมผสานรสชาติแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการทำอาหารแบบฝรั่งเศส ผนวกกับแนวคิดด้านอาหารที่มีเอกลักษณ์จากแรงบันดาลใจของภูมิปัญญาโบราณของ 24 ภาวะตามปฏิทินจีนที่ผสมผสานอาหารจีนร่วมสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเพื่อดึงความโดดเด่นของวัตถุดิบที่ดีที่สุดในแต่ฤดู สะท้อนการผสมผสานระหว่างประเพณีและนวัตกรรมผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ภายในห้องอาหารได้รับการออกแบบอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์ร่วมสมัยกับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ผ่านโทนสีแดงเบอร์กันดีเข้มและศิลปะแบบจีนสะดุดตา สะท้อนถึงความเคารพต่ออดีตและการโอบรับปัจจุบัน รวมถึงลวดลายกิเลนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอายุที่ยืนยาวและความมั่งคั่ง เสริมให้ภายในห้องอาหารโดดเด่นและรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมยิ่งขึ้น พร้อมทัศนียภาพงดงามของกรุงเทพฯ สร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำ เคียงคู่เมนูอาหารที่ยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติเป็นครั้งแรกของเชฟวิคกี้ เชง“Sartoria by Paulo Airaudo” อิตาเลียนไฟน์ไดนิ่งรูปแบบใหม่“Sartoria by Paulo Airaudo” ตั้งอยู่ ณ “EA CHEF’S TABLE” ชั้น 56 นำเสนอนิยามใหม่ของเมนูอาหารอิตาเลียนคลาสสิกร่วมสมัยกับเมนูสุดพิเศษที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยเชฟระดับมิชลินอย่าง เชฟเปาโล อายราวโด (Paulo Airaudo) ที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกร่วมและความลุ่มลึกให้กับแขกผู้มาเยือน นำเสนอประสบการณ์หรูหราเหนือระดับกับโลกของอาหารอิตาเลียนไฟน์ไดนิ่งชั้นสูง ผ่านการผสมผสานความอุดมสมบูรณ์แบบอิตาเลียนคลาสสิกในบรรยากาศอันรุ่มรวย พร้อมเมนูชั้นเลิศที่นำเสนอรสชาติอิตาเลียนแบบดั้งเดิมผ่านการตีความแบบร่วมสมัย จากวัตถุดิบที่ดีที่สุดตามฤดูกาลในแต่ละช่วงซึ่งคัดสรรมาจากผู้ผลิตท้องถิ่นในประเทศไทย พร้อมเชื้อเชิญให้แขกได้ชมศิลปะการทำอาหารอย่างใกล้ชิดผ่านครัวแบบเปิด กับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีเอกลักษณ์ผ่านการผสานเมนูอาหารชั้นเลิศ ศิลปะการทำอาหารชั้นสูง และทัศนียภาพอันงดงามยามค่ำคืน โดยมีฉากหลังอันสมบูรณ์แบบเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาสุดพิเศษของการรับประทานอาหารท่ามกลางวิวพาโนรามาที่งดงามของกรุงเทพฯ บน “เอ็มไพร์”สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่ “Nobu Bangkok” ห้องอาหาร Nobu ที่สูงที่สุดในโลกห้องอาหาร “Nobu Bangkok” มีทั้งหมด 3 ชั้น รวมถึงชั้นดาดฟ้าของ “เอ็มไพร์” นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ผสานศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเข้ากับอิทธิพลด้านอาหารจากเปรู โดยเชฟระดับตำนานอย่างเชฟโนบุ มัตสึฮิสะ ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การมาเยือนในฐานะห้องอาหารโนบุแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นห้องอาหารโนบุที่สูงที่สุดในโลก ด้วยวิวพาโนรามาอันงดงามของกรุงเทพฯ ทั้งกลางวันและกลางคืน ที่จะมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารอันน่าประทับใจเหนือระดับให้กับผู้มาเยือน ด้วยการบริการชั้นเลิศและเมนูอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ ที่เชฟโนบุได้รังสรรค์เมนูอันโดดเด่นผ่านทักษะความเป็นเลิศด้านการทำอาหาร ช่วยสร้างสรรค์ช่วงเวลาอันน่าจดจำให้กับมื้อสำคัญ หรือค่ำคืนอันน่าประทับใจ กับประสบการณ์สุดพิเศษที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนไปอีกยาวนาน“Nobu Bangkok” ได้รับการออกแบบอย่างงดงามโดยบริษัทออกแบบระดับโลก Rockwell Group ด้วยแรงบันดาลใจจากสุนทรียะศิลปะแบบไทยและญี่ปุ่นที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ ด้วยโทนสีทองและงานแกะสลักสุดวิจิตรจากแรงบันดาลใจของวัดไทยสู่ความเรียบหรูในแบบฉบับญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของแบรนด์โนบุออกมาผ่านทุกองค์ประกอบได้อย่างพิถีพิถัน นำเสนอประสบการณ์ตั้งแต่การรับประทานอาหารอย่างเป็นส่วนตัวภายใต้บรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากห้องชาญี่ปุ่นและไทย พื้นที่ระเบียงกลางแจ้งสำหรับจัดอีเว้นท์ บาร์ซูชิหินอ่อนอันงดงามและเพดานกระจกสุดตระการตา ในขณะที่รูฟทอปชั้นดาดฟ้าได้รับการเนรมิตให้เป็น “Nobu Rooftop Bar” พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยอินฟินิตี้พูลและประติมากรรมทรงโค้งขนาดใหญ่ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำในทุกๆ ชั้น“EA” ไม่เป็นแค่เพียงการรวมตัวของห้องอาหารและคาเฟ่ชั้นนำ แต่ยังเป็นการสร้างจุดหมายปลายทางด้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งใหม่ล่าสุดของ “เอ็มไพร์” ในฐานะผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นของกรุงเทพฯ ที่ซึ่งวิถีชีวิตด้านการทำงาน สมัยใหม่ และการพักผ่อนหย่อนใจได้มาบรรจบกันอย่างลงตัว บนทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใจกลางย่านธุรกิจสำคัญที่รายล้อมไปด้วยบริษัทชั้นนำระดับโลก ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยและวิวเมืองอันงดงามแบบพาโนรามา ที่พร้อมดึงดูดคนทำงานสมัยใหม่และองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมถึงนักเดินทางและนักชิมมาสู่ “เอ็มไพร์” พร้อมเติมเต็มแนวคิด Co-Living Collective: Empower Future ให้กับอาคารสำนักงานแบบไลฟ์สไตล์ระดับแฟลกชิปของ AWC เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจอาคารสำนักงานของประเทศไทย และสนับสนุนกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงชั้นนำระดับโลก