แอร์แคเรียร์ ผนึก เอสบี ดีไซน์สแควร์ Design Inspiration Room กับ ดิสนีย์

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกสัญชาติอเมริกา ภายใต้แบรนด์ แคเรียร์ (Carrier) จับมือ SB DESIGN SQUARE (เอสบี ดีไซน์สแควร์) ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์และการออกแบบตกแต่งบ้าน ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หลากหลายในยุคปัจจุบันสองผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ของเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์แห่งยุคนี้ รวมกันผสานดีไซน์เพื่อบ้านในฝันของคุณ เมื่อเครื่องปรับอากาศเป็นเสมือนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ เป็นเหมือนเครื่องประดับที่ให้บ้านดูสมบูรณ์ มาเติมเต็มทุกจินตนาการกับเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus เครื่องปรับอากาศภายใต้คอนเซ็ปต์แอร์ดี มีดีไซน์ ครั้งแรกของการฉีกกฎดีไซน์แอร์แบบเดิมที่มีแค่สีขาว สู่ดีไซน์สุดล้ำกับแอร์ 5 เฉดสีให้เลือกสรรเพื่อตอบรับกับการตกแต่งบ้านให้ลงตัวในทุกดีไซน์ อาทิ มินิมอล, โมเดิร์น, ลัคซูรี่ หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเติมเต็มทุกจินตนาการให้เครื่องปรับอากาศเป็นเสมือนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนายวรเศรษฐ์ ตันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับทาง SB Design Square ในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำคอนเซ็ปต์การดีไซน์ของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ที่ตอบโจทย์การตกแต่งบ้านอย่างลงตัวในทุกๆ รูปแบบ สำหรับแอร์แคเรียร์รุ่น XInverter Plus เป็นแอร์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อให้เข้ากับทุกดีไซน์ของการตกแต่งห้อง หรือบ้าน เปรียบได้ว่าเสมือนเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ของบ้าน จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่เครื่องปรับอากาศแคเรียร์รุ่น XInverter plus กับคอลเลกชันลายหน้ากากแอร์ Mickey Mouse ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในดิสเพย์ของ Room Display ในชุด Disney Collection ของทาง SB Design Square ซึ่งถือว่าเป็น Design Inspiration Room ครั้งแรกของแคเรียร์สำหรับห้องตัวอย่างที่หลุดออกจากจากจินตนาการเพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งห้องของทุกคน เชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์ Design Inspiration นี้ด้วยกันที่ SB design Square 3 สาขา คือ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ และ บางนา กม.4 และความพิเศษในครั้งนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าจะสามารถพบกับตัวอย่างของแอร์แคเรียร์รุ่น XInverter Plus ทั้ง 5 สี ที่ SB Design Square 3 สาขานี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสรรให้เข้ากับทุกเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน พร้อมทั้งสามารถซื้อเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ได้ที่ SB Design Square ทั้ง 3 สาขานี้เช่นกันสำหรับเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus (เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ พลัส) มาพร้อมฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Wi-Fi และควบคุมการทำงานผ่านมือถือแทนการใช้รีโมท โดยยังคงเน้นความคุ้มค่า คุ้มราคา ฉลาดล้ำ ทันสมัย ลงตัวกับการทุกสไตล์แต่งบ้านในทุกรูปแบบ และการประหยัดไฟสูงสุดถึงห้าดาว โดยมีให้เลือกมากถึง 9 ขนาด BTU ตั้งแต่ 9,000 – 36,000 BTU รองรับขนาดของบ้านที่แตกต่างกัน มี 5 สีให้เลือกสรร ทั้งสี ขาว , ดำ ,ชมพู, ส้ม และเขียว ครบทุกฟังก์ชั่น ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ ให้เครื่องปรับแคเรียร์ XInverter Plus ส่งต่อความสุขในรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความเย็นสบายและรอยยิ้มของทุกคนในเดือนนี้ มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า SB Design Square ทุกท่านเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการร่วมมือกันในครั้งนี้ แคเรียร์มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus (เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ พลัส) ขนาด 9,000 – 30,000 BTU (รหัส 42TVAB010-033) ได้สิทธิ์รับ “หน้ากากแอร์ ลายมิกกี้ เม้าส์” 1 ชุดทันที มี 4 สีให้เลือก คือ เขียว ชมพู ส้ม และดำ มูลค่า 990 บาท ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค.2567 เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ ที่ SB Design Square สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น คือ สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ และ บางนา กม.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line Official Account @carrierevent หรือ www.facebook.com/carrierthailandนายพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กล่าวว่า การร่วมมือกับทางแคเรียร์ในครั้งนี้ได้ มองเห็นถึงความต้องการของลูกค้า ในการจินตนาการการตกแต่ง ออกแบบ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของทาง SB ตามดีไซน์ต่างๆ ในห้องหรือพื้นที่ภายในบ้าน หากเราเปรียบเครื่องปรับอากาศเป็นเสมือนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ ในตัวอย่างของห้องดิสเพย์ของทาง SB ก็ควรมีจัดแสดงเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าเช่นกัน และสำหรับเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ XInverter Plus ที่นำมาตกแต่งห้องตัวอย่างในห้องชุด Disney Collection ดีไซน์ตัวเครื่องเข้ากับการตกแต่งห้องของเราอย่างมาก นอกจากมีลายของ Mickey Mouse แล้ว ยังมีสีสันให้เลือกหลากหลายอีกด้วย เชื่อว่าการที่ได้ร่วมมือกับทางแครียร์ในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้า และมีผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้ดีไซน์ที่เราแนะนำ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้สนุก และเพลิดเพลินทุกการเลือกสรร และใช้จ่ายที่ SB Design Square”