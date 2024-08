เวียตเจ็ทไทยแลนด์คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจากเวที HR Excellence Awards 2024

(กรุงเทพฯ, 29 สิงหาคม 2567) – เวียตเจ็ทไทยแลนด์คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากเวที HR Excellence Awards 2024 สาขา ‘Excellence in Workforce Mobility’ และ ‘Excellence in Retention Strategy’ ตอกย้ำความเป็นเลิศของสายการบินฯ การบริหารบุคลากร ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลในทุกมิติรางวัลยอดเยี่ยมในสาขา ‘Excellence in Workforce Mobility’ ยกย่องความเป็นเลิศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงความยืดหยุ่นในการทำงานด้วยการโยกย้ายตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของบุคลากร เพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและการเติบโตของบริษัทผ่านความคิดริเริ่มในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในหลากหลายสายงาน สะท้อนจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคนในขณะเดียวกัน รางวัลยอดเยี่ยมในสาขา ‘Excellence in Retention Strategy’ เน้นย้ำความสำเร็จของสายการบินฯ ในการรักษาทรัพยากรบุคลากรผู้มีความสามารถด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกเพื่อให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อองค์กร นอกจากนี้ กลยุทธ์ของสายการบินฯ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และการสนับสนุนภายในองค์กรช่วยส่งเสริมความภักดีและความพึงพอใจของพนักงานในระยะยาวHR Excellence Awards เป็นรางวัลด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย Human Resource Online โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรในประเทศไทยที่มีความโดนเด่นและด้านการบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์และมีการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เป็นเลิศ รางวัลดังกล่าวประกอบไปด้วยสาขาต่าง ๆ อาทิ การสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมและผูกพันของบุคลากร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การรักษาไว้ซึ่งพนักงาน เป็นต้นในแง่การพัฒนาธุรกิจ สายการบินฯ มุ่งมั่นเดินหน้าเสริมทัพฝูงบินและขยายเครือข่ายเส้นทางบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สายการบินฯ ยกระดับบริการด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและกลยุทธิ์ด้านดิจิทัล อาทิ การใช้งานระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (biometric validation) สำหรับการเช็คอินเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนด้วยการนำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ในการปฏิบัติการบิน และการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้กองทุนฟลายกรีนฟันด์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและอนาคตสีเขียวของบุคลากรและประชาชนทั่วไปHuman Resources Online ผู้จัดรางวัล HR Excellence Awards 2024 เป็นแบรนด์สื่อโฆษณาและกิจกรรมพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2547 และได้ขยายสู่หลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์