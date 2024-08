ORคาดQ3ผลดำเนินงานลดเล็กน้อย มั่นใจทั้งปี67กำไรใกล้เดิม1.1หมื่นล.

OR เผยไตรมาส3/67 มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงหรืออ่อนตัวลงจากไตรมาส2/67 เนื่องจากได้รับผลกระทบค่าเงินบาทแข็ง และวอลุ่มการขายน้ำมันลดลงจากฤดูกาล แต่ทั้งปี67คาดว่ามีกำไรใกล้เคียงปีก่อนที่ระดับ 11,094 ล้านบาท ล้านบาท แม่ว่าส่วนแบ่งตลาดลดลง 3-5% จากผลกระทบจากข่าวปลอมนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส3 ปี 2567ว่าORมีผลประกอบการไตรมาส3/2567จะใกล้เคียง หรืออ่อนตัวลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2567 ที่มีรายได้ 183,989 ล้านบาทและกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,537ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 3 นี้ ได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงอย่างไรก็ดี หากพิจารณารายธุรกิจ พบว่า ธุรกิจ Mobility ในไตรมาส3/2567 คาดว่าวอลุ่มจะอ่อนตัวลงจากไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล ขณะที่กำไรขั้นต้นต่อลิตรจะใกล้เดิมมีค่าการตลาด (Marketing Margin) อยู่ที่ระดับ 0.90 – 1 บาทต่อลิตรธุรกิจ Lifestyle คาดว่าจะรักษา EBITDA Margin อยู่ที่สัดส่วน 27% ใกล้เคียงไตรมาสก่อนหรืออาจขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ28% โดยไตรมาส3นี้ร้านคาเฟ่ อเมซอนคาดว่ามียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านแก้ว เทียบกับไตรมาส2/2567ที่คาเฟ่ อเมซอนมียอดขายทุบสถิติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 102 ล้านแก้วส่วนธุรกิจ Global คาดว่าจะเติบโตขึ้น โดยเฉพาะปริมาณการขายจากฟิลิปปินส์ที่กลับมาแล้วและวอลุ่มของกัมพูชาที่ยังเติบโตจะเป็นปัจจัยสนับสนุนวอลุ่มการขายในธุรกิจต่างประเทศและส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้นนางสาววิไลวรรณ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานทั้งปี 2567 บริษัทฯคาดมีกำไรสุทธิจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 11,094 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจMobility มีปริมาณการขายขยับเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส4/2567 ซึ่งธุรกิจMobility คิดเป็นสัดส่วนรายได้ราว70% ของรายได้รวม โดยในปี2567 OR ได้รับผลกระทบข่าวปลอม (Fake News) ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของOR ลดลงเล็กน้อย แม้ว่าORจะมีการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด แต่ก็ยังไม่กลับคืนมาครบ100% คาดทั้งปี ORมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง3-5%จากปีก่อนส่วนธุรกิจ Lifestyle ยังเติบโตต่อเนื่อง แม้ว่าคาเฟ่ อเมซอน ยอดขายในไตรมาส 3 อาจอ่อนตัวลงบ้างเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน แต่เชื่อว่า ไตรมาส 4 ยอดขายคาเฟ่ อเมซอน จะทำนิวไฮเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ EBITDA Margin จะยังรักษาระดับ 27 -28 % ไว้ และอาจทำได้ดีถึง 29% ส่วนธุรกิจ Global ตัววอลุ่มดีขึ้น และ EBITDA Margin กลับคืนมาระดับ 3-4% ส่งผลให้ในปี2567 ORมีกำไรทั้งปีจะใกล้เคียงกับปีก่อนในปี2567 OR มีแผนขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่ม 100 แห่งในประเทศไทย ส่วนต่างประเทศจะขยายตามการเติบโตของเศรษฐกิจประมาณ 20 แห่ง ขณะที่ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 300 แห่งโดยในครึ่งแรกปี 2567 OR มีสถานีบริการ PTT Station รวมทั้งสิ้น 2,681 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ 2,269 แห่ง ในต่างประเทศ 412 แห่ง มีร้านคาเฟ่ อเมซอน อยู่ที่ 4,652 แห่ง มีสถานีชาร์จ EV Station PluZ จำนวน 963 แห่ง หรือ ติดตั้ง 1,802 หัวชาร์จ ครอบคลุม 77 จังหวัด และมีร้านสะดวกซื้อจำนวน 2,340 สาขาส่วนกรณีที่ภาครัฐกำลังร่าง พ.ร.บ.ค้าน้ำมันฯ ฉบับใหม่ จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ OR หรือไม่ ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปผลกระทบในภาพรวม แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว รัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาที่ต่ำลง แต่สูตรราคาน้ำมันใหม่ยังไม่สิ้นสุด แต่อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันค้าปลีกเป็นตลาดแข่งขัน เชื่อว่ารัฐบาลจะใช้กลไกที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีฯ เข้ามาบริหารจัดการให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามนโยบายรัฐ ขณะที่ผู้ประกอบการน้ำมันที่มี7-8รายก็ต้องอยู่ได้