Dutch Mill พร้อมลุยตลาด E-Commerce ฝ่าความท้าทายยุคดิจิทัล สู่การเป็น The Most Chosen Brand

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนั้น หลายองค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกันกับ ดัชมิลล์ ผู้นำตลาดนมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ที่ปรับกลยุทธ์เพื่อรุกตลาดออนไลน์ ซึ่งความน่าสนใจคือ ดัชมิลล์ เลือกที่จะลุย E-Commerce ผ่านการเปิด TikTok Shop Mall ร้านค้าสำหรับแบรนด์บน TikTok Shop อีคอมเมิร์ซโซลูชันบนแพลตฟอร์มเอ็นเตอร์เทนเมนท์อย่าง TikTok ที่มอบประสบการณ์ One-Stop Shopping โดดเด่นในฐานะผู้นำเทรนด์ Shoppertainment ซึ่งเข้ามาเปลี่ยน Shopping Journey ให้กระชับและสนุกมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเปิดร้านค้าในช่วงต้นปี 2566 ภายใต้ชื่อ “Dutch Mill Delivery”คุณณพสร ธำรงวราภรณ์ E-Commerce Manager บริษัท แดรี่พลัส จำกัด กล่าวว่า การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ ดัชมิลล์ผ่านการเข้าร่วม TikTok Shop Mall นั้น มีความน่าสนใจและตอบโจทย์กับทิศทางของแบรนด์ ที่จะขยายช่องทางการขายและเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยการนำเสนอเรื่องราวผ่าน Short Video Content ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นบอกเล่าถึงคุณสมบัติ หรือ คุณประโยชน์ของสินค้า และมุ่งเน้นการนำเสนอ Content ที่ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ควบคู่กันไป ภายใต้ช่อง “Dutch Mill Delivery” ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าประเภทนม UHT โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ดีน่านมถั่วเหลือง ดัชมิลล์นมโค ดีมอลต์นมผสมมอลต์สกัดรสช็อคโกแลต กาแฟขวดอาราบัส และสินค้าโพรไบโอติก ภายใต้แบรนด์โปรบิแล็ค จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของดัชมิลล์ค่อนข้างกว้าง ตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถตอบโจทย์ทุกเพศ ทุกวัย และหลายผลิตภัณฑ์ของดัชมิลล์ ยังเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่รักการดูแลสุขภาพอีกด้วยในส่วนของการเติบโตนั้น ดัชมิลล์มีการเติบโตในด้านยอดขายอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ด้วยการทำการตลาดผ่าน TikTok Shop Mall และด้วยความโดดเด่นของ TikTok Shop Mall ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างในด้านความคิดสร้างสรรค์ ในการทำ Short Video Content รวมถึงการ Live Streaming ผ่านเอกลักษณ์ความเป็น Shoppertainment บวกกับ Edutainment คือการให้ความบันเทิงและความรู้ผสมผสานกัน โดยแบรนด์มองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคนปัจจุบันในทุก Generations ส่งผลให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภค เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นการเลือกแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นทุกเพศทุกวัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dairy ดังนั้นการเข้าสู่การขายใน TikTok Shop Mall จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ และช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด ของดัชมิลล์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมให้แบรนด์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวาง และส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยระบบ personalize ของ TikTok Shop อีกทั้งส่งเสริมให้แบรนด์ได้แสดงศักยภาพในด้าน Creative การสร้างสรรค์ผลิต Content ดีๆ การ Live Streaming ต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติและสนุกมากขึ้น และ Tiktok Shop Mall เอง ยังมีเครื่องมือสนับสนุนการตลาด ซึ่งช่วยยกระดับ Campaign หรือ Promotion ต่างๆ ให้แบรนด์ดัชมิลล์ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ TikTok Shop Mall ยังช่วยผลักดันให้แบรนด์สามารถทำ Influencer Marketing ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้แบรนด์ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Creator ที่มีความสนใจ และมีวิธีการในการเล่าเรื่องที่หลากหลาย ส่งผลให้แบรนด์สามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ในการนำเสนอสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดอีกด้วย“การเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีร่วมกันกับ TikTok Shop Mall ช่วยผลักดันให้ดัชมิลล์ ได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้แบรนด์ ได้ทราบถึงแนวทาง และจุดยืนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งความคาดหวังของแบรนด์ คืออยากเห็นภาพการเติบโตร่วมกันในปีถัดๆไป และ TikTok Shop Mall ยังคงเป็น Key Focus หลักของแบรนด์ที่จะผลักดันทั้งในเรื่องยอดขายและการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ” คุณณพสร กล่าวทั้งนี้การมีเครื่องหมาย Mall ใน TikTok Shop เป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ เนื่องจากช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า อีกทั้งสิ่งสำคัญคือทาง TikTok Shop Mall ช่วยสนับสนุน หรือการส่งเสริมการขายผ่านการมอบคูปองจัดส่งฟรี ซึ่งช่วยลดค่าขนส่งให้กับลูกค้าได้สูงสุดถึง 300 บาท ทำให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าดัชมิลล์ แพ็คขนาดใหญ่ได้อย่างสบายใจ เพราะช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าขนส่งได้เป็นอย่างดีดัชมิลล์ ตอกย้ำกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าเติบโตไปด้วยกันคุณสุจิตรา สุขุมพานิช Brand Manager บริษัท แดรี่พลัส จำกัด กล่าวว่า หลายองค์กรมีการปรับตัวกับการทำตลาดในยุคดิจิทัลเช่นเดียวกับดัชมิลล์ ซึ่งแบรนด์มองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มักชอบการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากเน้นความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา แบรนด์จึงมองหา การทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่ง TikTok Shop Mall เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์และน่าสนใจ นอกจากจะเป็นช่องทางการจัดหน่ายสินค้าแล้ว ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้าง Content ให้สนุกไปกับแบรนด์ และเข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้นอีกด้วยเพื่อทำให้สินค้าดูน่าสนใจ แบรนด์มองว่า “การผลิต Content ที่เข้าถึงผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ โดย Content ส่วนใหญ่ของดัชมิลล์ เน้นความเป็นธรรมชาติ เข้ากับกระแส และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าของดัชมิลล์ได้อย่างแท้จริง ในส่วนของการทำโปรโมชั่นนั้น แบรนด์จะเลือกสินค้าที่เหมาะกับเทศกาล หรือ ฤดูกาลนั้นๆ มาจัดทำโปรโมชั่น โดยส่วนใหญ่แบรนด์จะนำความคิดเห็นของผู้บริโภค และกระแสตอบรับของผู้บริโภค มาปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมทางการตลาด” คุณสุจิตรา กล่าวคุณสุจิตรา เปิดเผยถึงกลุ่มสินค้าของดัชมิลล์ ใน TikTok Shop Mall ตัวดีน่า นมถั่วเหลือง เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในช่องทาง TikTok Shop เนื่องจากสินค้าตัว ดีน่า มีเอกลักษณ์ หรือจุดขายที่โดดเด่นต่างจากคู่แข่งประเภทนมถั่วเหลือง นั่นคือผลิตจากนมถั่วเหลืองคุณภาพดี ผสมกับธัญพืชที่หลากหลาย เป็น Plant based 100% มีประโยชน์ต่อร่างกาย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งดัชมิลล์เองมีแนวทางการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2023 ดัชมิลล์ได้รับรางวัล The Most Chosen Brand จาก KANTARซึ่งเป็นรางวัลที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจเลือกซื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มแดรี่ (Dairy) จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของดัชมิลล์ในการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับเป้าหมายในอนาคตร้าน TikTok Shop Mall ของดัชมิลล์ นั้น แบรนด์มองการพัฒนา Content ให้ Creative เป็นหลัก เพื่อทำให้แบรนด์ดัชมิลล์ดู Friendly เหมือนเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกับผู้บริโภคทุกช่วงวัย และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายผ่าน Content ที่หลากหลาย หาก Content มีความน่าสนใจ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนา ผลักดันให้แบรนด์เติบโตไปพร้อมกับ TikTok Shop