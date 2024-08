บีทีเอส ชวนร่วมประสบการณ์ SkyTrain Music Fest สุดพิเศษครั้งเเรกในเอเชีย!! พร้อมเปิดไลน์อัพ 7 ศิลปิน วันที่ 23-24 พ.ย. 2567บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส นำโดย นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และนางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ชวนผู้โดยสารร่วมประสบการณ์ “SkyTrain Music Fest” ครั้งแรกในเอเชีย กับการจัด Music Fest ในขบวนรถไฟฟ้าสำหรับ “SkyTrain Music Fest” จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 นี้ พร้อมเปิดไลน์อัพ ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปิน ระดับ A-List ที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์ ได้แก่ 4EVE, ATLAS, BOWKYLION, INK WARUNTORN, JEFF SATUR, NONT TANONT และ THE TOYS ซึ่งผู้ชมสามารถร่วมขบวนไปกับศิลปินที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด ถือเป็นสุดยอดความร่วมมือครั้งสำคัญของเหล่าพันธมิตร VGI , BTS , Goodthings Happen, ZAAP WORLD ENTERTAINMENT, XOXO Entertainment, LOVEiS ENTERTAINMENT, What The Duck, Warner Music Thailand และ Boxx Music พร้อมเปิดจองบัตร ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ SkyTrain Music Fest และ เพจ รถไฟฟ้าบีทีเอส