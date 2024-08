คอฟฟี่เลิฟเวอร์ห้ามพลาด! “The Foresta Coffee” ดื่มด่ำรสชาติจากยอดดอย สู่ความสุขใน Coffee Camp กลางเมือง 1-7 ก.ย.นี้ ที่ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

เตรียมดื่มด่ำไปกับกลิ่นหอมกรุ่นละมุนของเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพเยี่ยม ที่ปลูกและดูแลอย่างพิถีพิถันโดยเกษตรกรผู้ทุ่มเท สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งกำเนิด พร้อมดื่มด่ำเรื่องราวความมุ่งมั่นของพวกเขาในการส่งมอบรสชาติแห่งธรรมชาติ สู่แก้วกาแฟของคุณลิ่มลองความพิเศษจากผลผลิตที่เกิดจากความตั้งใจของเกษตรกรไทย บนพื้นที่สูงกว่า 1,000 เมตร จาก 8 ดอย ได้แก่ ดอยปางขอน, ดอยแม่จันใต้, ดอยภูชี้ฟ้า, ดอยสองแควพัฒนา, ดอยช้างใหม่, ดอย Piccola, ดอยบ้านใหม่ และ ดอยแม่มอญเติมเต็มประสบการณ์คอฟฟี่เลิฟเวอร์ สัมผัสรสชาติกาแฟออร์แกนิคสุดพรีเมี่ยม ผลผลิตพิเศษจากป่าใหญ่ ที่หาชิมได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น! The Foresta Coffee คือ การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์อันโดดเด่น ความหลงใหลในรสกาแฟ และคุณภาพที่เหนือระดับ เตรียมลิ้มลองรสชาติกาแฟอันน่าตื่นตาตื่นใจ แตกต่างจากทุกสายพันธุ์ที่คุณเคยสัมผัส โดยไฮไลต์ภายในงาน ที่คอกาแฟต้องมา ได้แก่ การลิ้มลองกาแฟโรบัสต้า อันดับ 5 ของโลก ,พบกาแฟคุณภาพจากจังหวัดชุมพร พร้อมเรียนรู้เทคนิคการชิมกาแฟอย่างมืออาชีพใน Workshop “Coffee Cupping” , ร่วมสัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟกับ "กาแฟขี้ชะมดสีม่วง" จากดอย Piccola หนึ่งในกาแฟที่ราคาแพงที่สุดในโลก, ดื่มด่ำรสชาติกาแฟคั่วมือหม้อดินถิ่นภูซาง (กาแฟลุงหวัง) จากจังหวัดหนองบัวลำภู สูตรลับความอร่อยจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น และอิ่มอร่อยและสนับสนุนชุมชนกับ "กาแฟลองเลย" จากกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย นอกจากนี้ภายในงาน The Foresta Coffee ยังสร้างสรรค์รสชาติและกลิ่นกาแฟในแบบของคุณเองได้ที่นี่! และพบกับหลากหลายเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษ รังสรรค์โดยบาริสต้าระดับมืออาชีพจากคาเฟ่ชั้นนำที่เราคัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเติมเต็มความสุขท่ามกลางบรรยากาศสวนในป่าสไตล์ COFFEE CAMP ดื่มด่ำรสชาติกาแฟแสนอร่อย รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นไม้เขียวขจี พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแสนร่มรื่นใจกลางเมือง และยังสามารร่วมกิจกรรม Workshop "Coffee Cupping" เปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟแบบใหม่ สัมผัสทั้งกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟแต่ละชนิด เรียนรู้เทคนิคการ Cupping กาแฟเบื้องต้นอย่างละเอียด พร้อมทดลอง Cupping เมล็ดกาแฟมากกว่า 5 ชนิด และเปิดตัวกาแฟโรบัสต้าคุณภาพพิเศษจากเกษตรกรผู้ทำกาแฟจังหวัดชุมพร ”กาแฟภูมิมา” ที่มีคะแนน Cupping score 87 คะแนนพิเศษสุด! สำหรับสมาชิก ALLY SKY REWARDS APPLICATION รับคูปองส่วนลดร้านค้ากาแฟภายในงาน 40 บาท เพียงช้อปภายในศูนย์ครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ (จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดรายการ) เรียกได้ว่าคอกาแฟเลิฟเวอร์ห้ามพลาด! กับงาน The Foresta Coffee ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2567 ณ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา