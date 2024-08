“เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” รุกกลยุทธ์ เปิดโฉมใหม่ THE ART OF LIFE ตอกย้ำความเป็นหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ ชีวิตดี๊ดี...ที่คุณห้ามพลาด

“เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” ภายใต้การบริหารของ คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ซีอีโอหนุ่มแห่งบริษัท อัลไล รีท แมเนจเมนต์ จำกัด มุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ที่จะเติมเต็มความสุขและพลังบวกให้กับลูกค้าทุกช่วงเวลา ด้วยการปรับโฉมใหม่ภายใต้กลยุทธ์ที่ทันสมัย ซึ่งมอบหมายให้บริษัทออกแบบชื่อดัง GRATITUDE เป็นผู้เนรมิตผลงานในครั้งนี้ โดยนำคอนเซ็ปท์ “THE ART OF NATURE” มาสร้างสรรค์เป็น 3 โซนสำคัญ ได้แก่ (1) THE ORIGIN OF CRYSTAL (2) THE SANCTUARY และ (3) THE DISCOVERY พร้อมเสริมความโดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ที่เน้นความเป็นครอบครัว 3 เจเนอเรชั่น และพื้นที่ที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงโซนแรก “THE ORIGIN OF CRYSTAL” ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดภูเขาไฟลาวาระเบิด สื่อถึงการจุดประกายความสนุกสนานและความตื่นเต้น โดยโซนนี้ได้นำเสนอ “CRYSTAL PLAYLAND” ดินแดนแห่งความสุขสำหรับเด็ก ๆ ที่ทาง ALLY REIT ภูมิใจนำเสนอเครื่องเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นชิ้นแรกในภูมิภาคเอเชีย พร้อมด้วยอาณาจักรเครื่องเล่นหลากหลายชนิดให้เด็ก ๆ ได้ปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้ให้บริการฟรี นอกจากนี้ ลวดลายกราฟิกที่ประดับประดาพื้นที่ยังสะท้อนความงามของลาวาที่พุ่งผ่านอย่างมีเอกลักษณ์ ต่อเนื่องด้วยโซน “THE STREET” ที่เชื่อมโยงศิลปะเข้ากับพื้นที่นั่งพักผ่อนในสวน (GARDEN SITTING) สร้างบรรยากาศอันน่าหลงใหลและน่าประทับใจอย่างเหลือเชื่อโซนที่สอง “THE SANCTUARY” สื่อถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความเขียวขจี โดย ALLY REIT ได้มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวตามแนวคิด GREEN เริ่มจากโซน “STREET MARKET” ที่ตอบโจทย์บรรยากาศอันร่มรื่น ตามด้วยแนวคิดเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงด้วยการสร้าง “PET PARK” ที่ไม่เหมือนใครในรูปแบบ “PET HILL” ให้สุนัขได้สนุกสนานวิ่งเล่นบนหญ้าธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าร้านเพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ (PET LOVERS CENTRE) ร้านค้าแบรนด์ดังอันดับหนึ่งด้านสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะให้สุนัขด้วยการไต่ “PET LADDER” เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มความสนุกให้กับน้องหมา อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนชั้นสองของโซน TERRACE ที่มีมุมสำหรับนั่งเล่นชิล ๆ ให้คุณสามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันโซนที่สาม “THE DISCOVERY” มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย โซนนี้นำเสนอจุดเด่นของ “CRYSTAL ATRIUM” ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการจัดงานอีเวนต์ชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรพื้นที่ “CO-WORKING SPACE” ให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางอย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้าง “PARENT DESIGNED SITTING HUB” เพื่อตอบสนองความต้องการของโซนการศึกษา“เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” ได้รวบรวมโรงเรียนชื่อดังมากกว่า 20 แห่ง ทำให้เป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาบนถนนราชพฤกษ์การนำเทรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ "NEW DESIGN OF COMMUNITY, THE ART OF LIFE, GOOD LIFE AT THE CRYSTAL" ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ (MODERN ART) ที่ใช้การผสมผสานแม่สีหลักเพื่อสร้างความสดใสและมีชีวิตชีวาให้กับผู้มาเยือน พื้นที่แห่งความสุขที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง คุณสามารถมีชีวิตดีๆ ที่เดอะคริสตัล ซึ่งรวบรวมร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั้งร้านอาหารชื่อดัง ซูเปอร์มาร์เก็ตเกรดพรีเมียม ฟิตเนสเฟิร์สท์ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ และร้านเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถสะสมและใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ผ่านแอป ALLY Sky Rewards เพื่อลูกค้าคนสำคัญสำหรับสายฟู้ดดี้ เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ มีร้านอาหารหลากหลายสไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว คุณสามารถเลือกเพลิดเพลินกับร้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำได้ตามใจชอบตลอดทั้งวัน อาทิ Hong Bao, Starbucks, Coffee beans by dao, After you, On the table, Mos burger, Sushi hiro, Salad factory, You&I, Shinkanzen, MK, The pizza company, Bar B Q Plaza, KFC และเอี่ยวไถ่สุกี้โบราณ“เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” พร้อมมอบความสุขให้ทุกครอบครัวได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการปรับโฉมภายใต้คอนเซ็ปต์ “NEW DESIGN OF COMMUNITY, THE ART OF LIFE, GOOD LIFE AT THE CRYSTAL” ที่จะทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีคุณภาพ เติมเต็มความสุขด้วยการ Refresh, Relax, และ Recharge พร้อมกับครอบครัว ให้คุณมีชีวิตดี๊ดีที่เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์