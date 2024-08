อายิโนะโมะโต๊ะเปิดตัว "อะมิโนไวทัล เจลลี่ช็อท" เจาะกลุ่มนักกีฬา เสริมประสิทธิภาพการออกกำลังกาย

กล่าวว่า “จากผลการสำรวจ* หนึ่งปัญหาหลักของคนออกกำลังกายคือหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้ว ไม่อยากทานพลังงานเพิ่ม และวันรุ่งขึ้นออกกำลังกายไม่ไหว ทางแบรนด์ได้เล็งเห็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมายจึงออกสินค้าใหม่เจลฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย ที่มาในรูปแบบเจลลี่ รสองุ่น ทานง่าย แคลอรีต่ำ ไม่มีน้ำตาล มีส่วนประกอบของกรดอะมิโนรวม BCAAs สูงถึง 3,000 มก. ซึ่งสามารถช่วยเร่งการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อ ลดอาการล้าในวันรุ่งขึ้นได้ดี ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและต้องการควบคุมพลังงานไปพร้อมๆ กัน” (*Sport nutrition U&A research on Apr'23)กล่าวเสริมว่า “นับตั้งแต่การเปิดตัวแบรนด์อะมิโนไวทัล ปีพ.ศ.2562 ที่ออกผลิตภัณฑ์ด้านกรดอะมิโนสำหรับนักกีฬา เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ปัจจุบันสามารถก้าวมาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในหมวดสินค้าเจลพลังงานที่มียอดขายมากที่สุดในช่องทาง E-commerce* ซึ่งในปีผลประกอบการที่ผ่านมากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดอะมิโนสร้างการเติบโตเท่าตัว โดยปีนี้เราทำการออกสินค้าใหม่ เรียกว่า Professional set ที่จะรองรับในทุกช่วงเวลา ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลัง การแข่งขันหรือออกกำลังกาย และด้วยความต้องการหลุดจากกรอบภาพลักษณ์การเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับนักกีฬา จึงมีแพลนที่จะขยายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายคนทั่วไปที่ออกกำลังกายทุกวัน เพราะอยากสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการสร้างความกินดีมีสุขให้กับคนไทยอันเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ”(*อ้างอิงจากข้อมูล BrandIQ on Apr’23-Mar’24 in Shopee & Lazada)นอกจากนี้ ภายในงาน Townhall ยังได้รับเกียรติจากนักกีฬาอัลตร้ามาราธอนทีมชาติไทย คุณโทลมาฮอค เรืองยศ มหาวรมากร, คุณเดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล ดารานักแสดง ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย, และคุณซี ธีมา ตงศิริ อินฟลูเอนเซอร์สาวสายวิ่งชื่อดัง มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความประทับใจในผลิตภัณฑ์อะมิโนไวทัล พร้อมเคล็ดลับการออกกำลังกาย และการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีกล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่ผมได้เข้าวงการวิ่งมากว่าสิบปี ด้วยอายุที่มากขึ้นก็ยิ่งมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนล้าได้ง่าย การที่จะยืดระยะการซ้อมหรือวิ่งได้นานขึ้นคือการเติมพลังงานให้กับร่างกายและดูแลกล้ามเนื้อให้พร้อม ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังการแข่งขันหรือออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เคล็ดลับสำคัญคือ BCAAs กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่สึกหรอ ซึ่งร่างกายเราไม่สามารถผลิตได้เอง และต้องได้รับจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ซึ่งกว่าร่างกายจะย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนนั้นใช้เวลานาน แต่ BCAAs ถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ซึ่งนี่คือจุดเด่นของ aminoVITAL® ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นมาช่วยตอบโจทย์นี้ ช่วยให้ร่างกายของผมมีการเติมพลังงานตลอดๆ ไม่ช็อต ไม่ปล่อยให้พลังงานหมดถัง”อรุณวัฒนกูล ดารานักแสดง ที่มีไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟ ชอบเล่นกีฬาที่หลากหลาย และเข้าฟิตเนสเป็นประจำ กล่าวเสริมว่า “ผมเป็นตัวแทนสายฟิตเนส สายนับแคล ซึ่งจะกังวลมากในการเลือกทานอาหาร เพราะต้องคอยคุมแคลอรีต่อหนึ่งวัน และพบปัญหาว่าเวลาที่ออกกำลังกายหนักๆ วันรุ่งขึ้นตื่นมาค่อนข้างจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งหลังจากได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ผมออกกำลังกายได้ทุกวัน ลดอาการกล้ามเนื้อล้าในวันรุ่งขึ้นได้อย่างดี และแถมคุมแคลอรีได้ด้วย เพราะตัวนี้ไม่มีน้ำตาล"“ปัจจุบัน แบรนด์ aminoVITAL® มีสินค้าทั้งหมด 5 ตัวที่ให้พลังงานและมีกรดอะมิโน 3,000 mg ช่วยลดอาการล้าของกล้ามเนื้อ และเจลพลังงานในซองขนาดเล็ก ช่วยเติมพลังงานในระหว่างการออกกำลังกายหรือการแข่งขันได้เร็วยิ่งขึ้น ที่เพิ่งเปิดตัว 2 รสชาติใหม่ พีชพั้นช์กับชาบ๊วย ที่มีวางจำหน่ายเฉพาะในปีนี้เท่านั้น และล่าสุดที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายทันที เปิดตัววันนี้ และเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ทดลองใช้ที่งานวิ่ง aminoVITAL® Park Run วันที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)” คุณเบญจพล กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ หลังจากอายิโนะโมะโต๊ะได้ประกาศแผนธุรกิจปี 2567 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่จะใช้กลยุทธ์ส่งเสริมโภชนาการครบวงจร ด้วยการเปิดไลน์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ โดดเด่นด้วย AminoScience เพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมย์ของบริษัทฯ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค สร้างสังคมแก่สังคมไทย