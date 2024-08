อินโนพาวเวอร์ รับใบประกาศฯนำร่องโครงการกำหนดเป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนิน “โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target” ซึ่งบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรนำร่อง ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย นายไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศชัย Head of Strategic Partnership บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (CEEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนิน “โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target” เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจบริหารจัดการกับโอกาสและความเสี่ยง ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 19 แห่งสำหรับองค์กรที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 19 องค์กร ได้บรรลุผลการตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ Net Zero GHG Emission โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Climate Science) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส ซึ่งมีเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และมุ่งสู่การจำกัดอุณหภูมิฯ ไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โดยแผนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานจริง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Net Zero ได้ตามที่ตั้งไว้