ส.อ.ท.พบนายกฯ“แพทองธาร” ชงข้อเสนอเร่งด่วนช่วยอุตฯในปท.หลังโดนสินค้าจีนตีตลาด

“เกรียงไกร”นำทีมส.อ.ท. พบ “แพทองธาร”นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ร่วมหารือและเสนอประเด็นเร่งด่วนเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ หลังเผชิญมรสุมสินค้าจีนราคาถูกและไม่มีคุณภาพถล่มตลาดไทยจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยแห่ปิดตัวลงนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมหารือกับนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยได้ยื่นข้อเสนอเร่งด่วนให้ภาครัฐเร่งดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย โดยเฉพาะการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากสินค้านำเข้าที่ไม่มีคุณภาพและการทุ่มตลาด เนื่องจากปัจจุบันสินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาทุ่มตลาดส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีสินค้าจีนที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์รับรอง ที่มีการซื้อขายผ่านช่องทาง E- commerce Platform ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงขอให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับสินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่มีมาตรฐานที่มีการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรมีการทดสอบมาตรฐานก่อนนำเข้า เพิ่มจำนวนเครื่องเอกซ์เรย์ตู้คอนเทนเนอร์ป้องกันการสำแดงเท็จ รวมทั้งตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด ออกมาตรการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ เช่น การจัดเก็บภาษีนำเข้าในกลุ่มสินค้าที่กระทบกับผู้ประกอบการในประเทศ เป็นต้นปรับปรุง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการตอบโต้ฯ(AD, CVD, SG, และ AC) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงลดระยะเวลาการไต่สวน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสินค้าทุ่มตลาด เป็นไปให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำเข้า เพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาภายในประเทศการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย และ สินค้าที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) ,การลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม อาทิ ต้นทุนพลังงานและต้นทุนแรงงาน เป็นต้น การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการSME การส่งเสริมการค้าชายแดนส่วนข้อเสนอระยะกลางและระยะยาว ได้แก่การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรักษาฐานการผลิตยานยนต์ไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์ พาวเวอร์ในประเทศไทย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริม Ease of Doing Businessและเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ