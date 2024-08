ปตท. ย้ำมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ผ่านการดำเนินธุรกิจ Hydrocarbon

จากการแถลงผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2567 กลุ่ม ปตท. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นกำไรจากธุรกิจ Hydrocarbon 92% และธุรกิจ Non-Hydrocarbon 8% โดย ปตท. มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ Hydrocarbon เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สร้างการเติบโต ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุล ผ่านการทำ Carbon Capture and Storage และ Hydrogen ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้ ปตท. มีการทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ์รูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ตามสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป อาทิ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในส่วนที่ ปตท. มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ และผ่านการแสวงหา Partner เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยกลุ่มปตท. ลงทุนในธุรกิจ Hydrocarbon ตลอด Value Chain ทั้งที่ดำเนินการเองและที่ดำเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม ทั้งธุรกิจสำรวจและผลิต, ก๊าซธรรมชาติ, LNG, การกลั่น, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, น้ำมันและการค้าปลีก และไฟฟ้า ซึ่ง ปตท. ยังคงนโยบายในการถือหุ้นในบริษัท flagship ต่างๆ ในสัดส่วนที่ ปตท. สามารถควบคุมได้ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งกลุ่มปตท. เนื่องจากบริษัท flagship ทั้งหลายล้วนเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของ ปตท.อนึ่ง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” หรือ “TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND, SUSTAINABLE WORLD” พร้อมมีแผนการสร้างสมดุล ESG ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร ควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero