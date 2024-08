ห้าง“เซ็นทรัล-โรบินสัน”รุกกลุ่มบ้าน จัดอีเวนต์อัดโปรฯดันยอดขายโต10%

ผู้จัดการรายวัน 360 – ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน จัดเต็มอีเวนต์โปรโมชั่นครึ่งปีหลัง ชูกลยุทธ์ Dynamic Home Living เปิดตัว 2 งานใหญ่แผนกบ้านทั้งสองห้าง หวังยอดขายช่วงจัดงานโต 10%นางสาวรุ่งนิภา ศรีวิริยะเลิศกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารสินค้าบ้าน กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า ภาพรวมตลาดสินค้าบ้านยังคงมีสัญญาณการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันในช่วงครึ่งปีแรก 67 (ม.ค. - มิ.ย. 67) แผนกสินค้าบ้านมีการเติบโตในทิศทางบวกเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาราว 5%ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากการเดินหน้าตามกลยุทธ์ Dynamic Home Living โดยเรามีการพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการที่ปรับไปตามเทรนด์การแต่งบ้านและความต้องการของลูกค้าทุกเจนเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง 67 เรายังคงเดินหน้ากลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์การแต่งบ้านของทุกเจนเนอเรชัน ด้วยสินค้าแผนกบ้านที่ครบครันที่สุดของห้างเซ็นทรัลทั้ง 28 สาขา และห้างโรบินสัน 48 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีแบรนด์ชั้นนำให้เลือก รวมกว่า 1,000 แบรนด์พร้อมเผยโฉมใหม่ของแผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัลชิดลม กับไฮไลท์ที่คนรักบ้านต้องไม่พลาดทั้งดีไซน์การออกแบบในคอนเซ็ปต์ Modern Luxury และการเป็น The Store of Curated Destinations ที่รวบรวมแบรนด์สินค้าชั้นนำทั้งแบรนด์ใหม่และเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ อาทิ WMF, Le Creuset, Zwilling, Tefal, Meyer, Baccarat, Riedel, Noritake, Spode, Santas, Pasaya, Omazz, Sealy, Tempur, Ralph Lauren, Boss Home, Sanderson, Yves Delorme, Dr.Vranjes, Panpuri รวมทั้งบริการสุดพิเศษอย่าง Cooking School, Personalized and Customized service เช่น การสลักชื่อบนจาน, ดีไซน์ลวดลายกระบอกน้ำด้วยตัวเอง, การปักผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู และการCustomized ที่นอนและหมอนที่เหมาะกับคุณ เพื่อตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันอันดับหนึ่งสำหรับคนรักบ้าน และเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่การเป็น The Store of Bangkok ของห้างเซ็นทรัลชิดลมที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัล ยังได้จัดแคมเปญเพื่อคนรักบ้านแห่งปีอย่าง “CENTRAL HOME INSPIRER” ในคอนเซ็ปต์ “The Magic of Home” ที่เนรมิต 5 ธีมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน รวมทั้งแคมเปญที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องของห้างโรบินสันอย่าง“ROBINSON COOKING AND MATTRESS & BEDDING FAIR ที่รวมอุปกรณ์การทำอาหารสำหรับสายคุ้กกิ้งให้ง่ายขึ้นพร้อมเสิร์ฟในสไตล์คุณ รวมทั้งให้คุณได้แมทช์ชิ่งรีแลกซ์โซนทั้งห้องนอนและห้องน้ำในแบบที่ใช่ ซึ่งทั้ง 2 แคมเปญมาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษและกิจกรรมสุดครีเอทเพื่อบ้านของคุณมากมายตลอด 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 67 – 15 ต.ค. 67 ที่แผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัลและห้าง โรบินสันทุกสาขา รวมทั้งช่องทางการช้อปปิ้งบนแพลทฟอร์มออมนิชาแนลของห้าง“โดยทั้งสองห้างจะมีทั้งกิจกรรมที่ให้ลูกค้าร่วมสนุก มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าต่างๆ เราคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง ภาพรวมยอดขายแผนกบ้านห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันน่าจะเติบโตต่อเนื่องราว 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา” นางสาวรุ่งนิภา กล่าวสำหรับอินสไปร์การแต่งบ้านในคอนเซ็ปต์ “The Magic of Home” ที่จะชวนทุกคนมาค้นหาสไตล์ที่ใช่ในการเนรมิตบ้านมุมโปรดในฝันกับ 5 สไตล์แต่งบ้านที่เอาอยู่ทุกไลฟ์สไตล์ของแคมเปญเพื่อคนรักบ้านแห่งปีอย่าง “CENTRAL HOME INSPIRER” ประกอบด้วย...• Live like in a villa paradise (Modern Luxury) เปลี่ยนบ้านให้เป็นวิลล่าหรูสุดโมเดิร์นด้วยการตกแต่งที่เน้นความหรูหราและเรียบง่าย ใช้สีขาว ตัดกับสีทองที่เพิ่มความเจิดจรัส ให้ความรู้สึกเหมือนได้หนีไปพักผ่อนอยู่บนเกาะที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว• Live like on a vacation (Warm & Cozy) สร้างบรรยากาศเหมือนได้พักผ่อนตลอดเวลาที่บ้านด้วยการใช้สีขาวและไม้เป็นองค์ประกอบหลัก เพิ่มความอบอุ่นและเป็นกันเอง เหมือนได้สัมผัสกลิ่นอายของทะเลและสายลมแห่งการผ่อนคลาย• Live like in Mysterious Moroccan (Colorful) เติมเต็มความสนุกสนานให้กับพื้นที่ในบ้านด้วยสไตล์โมร็อกโกที่น่าค้นหา ผ่านการผสมผสานสีสันที่สดใสและลวดลายที่ซับซ้อน แต่เข้ากันได้อย่างลงตัว ให้ความรู้สึกถึงความหลากหลายและความลึกลับของวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์• Live like in a botanical garden (Floral) ผสมผสานธรรมชาติเข้ามาในบ้านด้วยการตกแต่งที่เต็มไปด้วยลวดลายดอกไม้และพืชพรรณต่างๆ ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มความงดงามและความสงบให้กับทุกมุมในบ้าน• Live like in the space (Dramatic Modern) สร้างบรรยากาศที่โมเดิร์นและล้ำสมัยด้วยโทนสีเข้มและการตกแต่งที่มีความเข้มขรึม ทรงพลัง ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังลอยล่องในห้วงอวกาศ เต็มไปด้วยพลังและความลึกลับที่น่าหลงใหล