อินเตอร์ โกลด์ จับเทรนด์ทาสแมวฟีเวอร์ เปิดตัวการ์ดทอง ลายแมวโคราช สุดลิมิเต็ด ในงาน MONEY EXPO 2024 โคราช กระแสตอบรับดีเกินต้าน

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด หรือ InterGOLD หนึ่งในผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของประเทศประสบการณ์ในวงการทองคำกว่า 70 ปี และผู้ให้บริการซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์มานานกว่า 14 ปี เดินเกมรุกต่อเนื่อง ภายหลังประสบความสำเร็จจากการต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจสู่กลุ่มนักลงทุนทองคำรายย่อยผ่านแบรนด์ “โกลด์ทูโก บาย อินเตอร์โกลด์” (Gold2Go by InterGold) แอพลิเคชั่นสำหรับเทรดทอง-ออมทองออนไลน์ ล่าสุด จับกระแสทาสแมวฟีเวอร์ เปิดตัวการ์ดทองคอลเลกชั่นพิเศษลายแมวโคราชและลายอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อชาวโคราชโดยเฉพาะ ในงานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 18 (Money Expo 2024 Korat) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ โคราช ได้รับกระแสตอบรับจากชาวโคราชอย่างคึกคักสำหรับบรรยากาศภายในบูธ Gold2Go by InterGold ยังเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและนักเทรดทองหน้าใหม่มากมาย เพราะนอกจากจะจัดเต็มของแถมพรีเมียมสุดพิเศษมากมายมาเอาใจชาวโคราช งานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจลงทุนทองได้มากระทบไหล่กับนักวิเคราะห์จากช่อง InterGOLD แบบตัวจริงเสียงจริง พร้อมทดลองสมัครและใช้แอป Gold2Go by InterGold ที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว สามารถซื้อขายทองได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน โดยใช้เงินเริ่มต้นขั้นต่ำเพียงแค่ 100 บาทเท่านั้นนายธีรรัฐ จุฑาวรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด กล่าวว่า ไฮไลต์ของบูธในครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ซื้อ ทองคำแท่งน้ำหนัก 0.5 กรัมภายในงาน นอกจากจะได้เป็นเจ้าของทองคำแท่งอินเตอร์โกลด์ 96.5% อีกหนึ่งกิมมิคที่ทางแบรนด์ตั้งใจออกแบบมาเพื่อเอาใจชาวโคราชโดยเฉพาะ คือ การออกแบบลวดลายคอลเลกชั่นการ์ดทองที่ได้แรงบันดาลใจมาจากจังหวัดนครราชสีมา อาทิ รูปแมวสีสวาด หรือแมวโคราช, รูปย่าโม, ปราสาทหินพิมาย และการ์ดที่บอกชื่อจังหวัด โดยคอลเลกชั่นพิเศษนี้ตั้งใจวางจำหน่ายเฉพาะที่บูธ Gold2Go By Inter GOLD ในงาน MONEY EXPO 2024 โคราชเท่านั้น“ที่ผ่านมาทางแบรนด์มีการเพิ่มดีไซน์ให้กับการ์ดทอง ด้วยการออกแบบเป็นลวดลายสัตว์มงคลอยู่แล้ว เช่น ลายหงส์และมังกร, ลายปีนักษัตร​ หรือลายกระต่ายมงคล ล่าสุด เรายังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์สัตว์มงคล แต่เลือกเอาใจทาสแมว ด้วยการทำเป็นการ์ดลายแมวสีสวาท หรือแมวโคราช เพราะมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นแมวแห่งโชคลาภ ซึ่งหลังจากเปิดตัวการ์ดแมวสีสวาทในงาน ก็ได้รับกระแสตอบรับดีมาก จนมีไอเดียว่า จะทำคอลเลกชั่นพิเศษที่ตอบโจทย์ทาสแมวต่อไปอย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นแมวสายพันธ์ุไหน อยากให้รอติดตาม”นายธีรรัฐ ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า การร่วมออกบูธในงาน Money Expo 2024 Korat ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นใน Gold2Go by InterGold พร้อมเป็นการขยายฐานไปยังกลุ่มนักทองคำอย่างใกล้ชิดทั้งมือใหม่และกลุ่มนักลงทุนทองคำมืออาชีพ เนื่องจากทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ใกล้ตัวคนไทย บวกกับด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังเต็มไปด้วยความผันผวน ทำให้ทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัย ยิ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนมองหาทางเลือกในการกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง เพราะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เริ่มต้นสนใจทองคำ หรือคนที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้ว แอพ Gold2Go ก็พร้อมเป็นอีกเป็นทางเลือกในการซื้อ-ขาย-ออมทองคำ ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว ตลอด 24 ชม.​ กำหนดขั้นต่ำของการซื้อทองคำไว้เพียง 100 บาท สามารถรับทองได้จริงตั้งแต่ 0.5 กรัม พร้อมบริการส่ง EMS ถึงบ้านอีกด้วย