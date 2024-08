สยามพิวรรธน์ ย้ำตำแหน่งผู้นำลักซ์ซูรี่ แห่งวงการค้าปลีก มอบประสบการณ์แรกเหนือความคาดหมาย

หากพูดถึงจุดหมายปลายทางแบบลักซ์ซูรี่ที่ดีที่สุดในเอเชีย กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้รับการกล่าวถึงในฐานะผู้พัฒนา Luxury destination ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน และไอคอนสยาม ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการระดับ Global Destination ที่มีความโดดเด่นเป็นหมุดหมายของลักซ์ซูรี่แบรนด์ชั้นนำที่ครบครันและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากแบรนด์ดังระดับโลก ต่างทยอยเปิดแฟล็กชิพสโตร์ คอนเซ็ปต์สโตร์ หรือคอลเลคชั่นใหม่เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 หลายแบรนด์ได้เลือกเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและมีแบรนด์ที่ Exclusive เฉพาะที่สยามพารากอนและไอคอนสยามเท่านั้น• ที่สุดแห่งอัครยนตรกรรมเปิดบูทีคอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้คอนเซปต์ ‘Galleria’ ภายในศูนย์การค้าซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก โดยบูทีคแห่งใหม่นี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสัมผัสถึงความรื่นรมย์และสุนทรีย์ของแบรนด์ โรลส์-รอยซ์ และสั่งทำยนตรกรรมคันโปรดแบบ Bespoke ได้จากศูนย์รวมความลักซ์ซูรี่ระดับแนวหน้าของประเทศไทย• พบกับการปรับโฉมใหม่ของลักซ์ซูรี่แบรนด์สุดไอคอนิก ที่สร้างความตื่นตะลึงกับ ชอปดูเพล็กซ์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโฉมใหม่ที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่หรูหรา มาพร้อมการออกแบบที่เรียบง่ายแต่หรูหรา โดดเด่นด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับอิตาลีภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ของแบรนด์ ซึ่งมีความแตกต่างจากที่เคยมีมา ขยายประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยโฉมใหม่ล่าสุดที่รวบรวมคอลเลคชั่นสําหรับสุภาพสตรีไว้ได้อย่างครบครัน ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แอคเซสเซอรี่ และเครื่องประดับกับแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด ภายใต้แนวคิด และแรงบันดาลใจที่ได้รับการออกแบบโดย ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ โจนาธาน แอนเดอร์สัน พร้อมให้ค้นพบเครื่องหนัง กระเป๋า กระเป๋าสตางค์ ของแต่งบ้าน และเทียนหอม จากโฮม คอลเลคชั่น พร้อมเสื้อผ้า และเครื่องหนังทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจากคอลเลคชั่นล่าสุดแบรนด์เสื้อผ้าลักซ์ซูรี่จากกรุงปารีสเปิดตัวช้อปปิ้งสเปซแห่งแรกของโลก• เตรียมพบกับกับคอนเซ็ปต์ดีไซน์ใหม่ และบูติกสำหรับสุภาพสตรีโฉมใหม่ของ PRADA เร็วๆ นี้แบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาชั้นสูงจากฝรั่งเศส ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ได้เปิดบูติกแห่งใหม่ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัย สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับความประณีตและความงดงามในทุกรายละเอียดแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูหราสัญชาติฝรั่งเศส ร้านแรกในประเทศไทย กับคอลเลคชั่นใหม่ที่นำเสนอเครื่องประดับไฮจิวเวลรี่และอัญมณีผ่านศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันสยามพารากอน และไอคอนสยาม ได้รับเกียรติจากแบรนด์ดังระดับโลก สร้างปรากฏการณ์เปิดตัวเวิลด์คลาสอีเวนต์ยิ่งใหญ่ และเปิด Pop-up Store จัดโชว์เคสพิเศษและนำเสนอสินค้าลิมิเต็ดคอลเลคชั่นพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีการเปิด Pop-up Store จากแบรนด์ต่างๆ ที่หมุนเวียนกันมาสร้างความตื่นตาตื่นใจตอบโจทย์ประสบการณ์แรกเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า• แบรนด์หรูอย่างได้เลือกเนรมิต CELINE SIAM PARAGON PLEIN SOLEIL POP UP STORE ขึ้น ซึ่งมีเพียง 1 ใน 7 แห่งของโลกเท่านั้นเปิดตัวป็อปอัพสโตร์แห่งใหม่เนรมิตพื้นที่ทั้งหมดด้วยลายทางสลับสีขาวแดงสะดุดตา นำเสนอเครื่องแต่งกายสำหรับบุรุษและสตรี กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับที่คัดสรรเป็นพิเศษจากคอลเลคชั่นใหม่จากแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของฤดูร้อนและสีสันแห่งการท่องเที่ยวเปิดตัวป๊อบอัพสโตร์แห่งใหม่ เพื่อนำเสนอคอลเลคชั่น Summer Resort 2024ได้เปิดตัว Gucci Ancora Pop Up พร้อมเผยโฉมคอลเลคชั่น SPRING SUMMER 2024 จากผลงานการออกแบบโดย Sabato De Sarnoเนรมิต Parc Paragon ให้กลายเป็น The Coach Tabby Shop ป๊อปอัพสุดคิ้วท์รูปทรงกระเป๋า Tabby ไอเท็มรุ่นไอคอนิกของ Coach ในเฉดสีเหลืองใบยักษ์ ตั้งสดใสสะท้านแดดใจกลาง พาร์ค พารากอนได้เปิดตัว “Jentle Salon Pop-Up” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยของป๊อปอัป สโตร์ไอคอนิคสุดคิวท์สไตล์ “เจนนี่ BLACKPINK” ส่งตรงจากเกาหลี ที่สยามพารากอน เท่านั้น• แบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นหายาก อาทิ แบรนด์ฉลองบทบาทสำคัญในฐานะ Official Watch การแข่งขันฟุตบอล UEFA EURO 2024™ เนรมิตป๊อปอัพสโตร์ "Hublot Loves Football UEFA EURO 2024" สุดอลังการ, Jaeger-LeCoultre (เจเกอร์-เลอคูลทร์) เปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญผ่านเรื่องราวกว่า 90 ปีกับ Reverso Stories Travelling Collection เนรมิตงานตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิตนาฬิกาชั้นสูง, A. Lange & Söhne (อา. ลังเงอ แอนด์ โซเนอ) จัดนิทรรศการเอ็กซ์คลูซีฟ “Precision in Motion” แสดงศิลปะการแกะสลักที่ขาดไม่ได้ในประเพณีการผลิตนาฬิกาของ Lange & Söhne นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งได้เปิด LOEWE POP-UP STORE นำเสนอคอลเลคชั่นซัมเมอร์แห่งปี Paula's Ibiza 2024 ที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจจาก พอลล่าส์ บูทีค (Paula’s Boutique) อันเป็นเอกลักษณ์ บนเกาะอิบิซ่า ซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรม ฮิปปี้ในปี 1970กับการเข้าสู่ MCM Celebrate the New Era ได้เปิดตัว MCM Lauretos Pop up Store พร้อมขนขบวนกระเป๋าใน SS24 Collection บนลวดลาย Lauretos ซึ่งเป็นไอคอนิกโมโนแกรมลายใหม่ประจำซีซั่นถ่ายทอดลงบนไอคอนิคไอเทมพร้อมเดินหน้าบุกเบิกนิยามใหม่เพื่อสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ และเติมเต็มประสบการณ์ลักซ์ซูรี่ที่เหนือความคาดหมายและสมบูรณ์แบบที่สุดให้กับทุกคน ยกระดับประเทศไทยเป็นหมุดหมายตลาดลักซ์ซูรี่ ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก