“โลตัส” ดึง “กงยู” ฉลองครบ 30 ปี เปิดแคมเปญ “ซื้ออะไรก็ได้เจอกงยู”

ผู้จัดการรายวัน 360 - โลตัส ผู้นำค้าปลีกไทย ที่มุ่งสู่การเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนในชุมชน ฉลองครบรอบ 30 ปี แทนคำขอบคุณจากใจ ผ่านแคมเปญใหญ่ เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ พร้อมมอบความทรงจำสุดพิเศษ ด้วยกิจกรรม “Lotus’s 30th Anniversary with Gong Yoo in Bangkok” พบศิลปินเกาหลี “กงยู” ที่จะมาสร้างช่วงเวลาดีดีร่วมกับแฟนคลับชาวไทยแบบฟิน ๆ ในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมเดินหน้าเติบโตเคียงข้างสังคมไทย ตามกลยุทธ์ความยั่งยืน “Vision 2030. Actions every day.” ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ตลอดการดำเนินธุรกิจนายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดการเดินทาง 30 ปี โลตัสเราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้ง ส่งมอบ สินค้าและบริการคุณภาพ พร้อมพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ โดยมุ่งสู่การเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนในชุมชน ผ่าน 1) การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง 2) การตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรอบด้าน ทั้งความบันเทิง กิจกรรม รวมถึงการให้บริการแบบ omni-channel เชื่อมต่อการให้บริการทั้งที่สาขาและแพลตฟอร์มออนไลน์ 3) การมอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าและตรงใจในแต่ละบุคคล ด้วยโปรแกรมสมาชิกมายโลตัส และ 4) ความยั่งยืนในทุกมิติที่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ วันในโอกาสที่โลตัสครบรอบ 30 ปี เราขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้ง ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ ชุมชน สังคม ที่เชื่อมั่นและให้โอกาสเราได้อยู่เคียงข้าง และขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ร่วมส่งมอบความรู้สึกดีดีทุกวันให้กับลูกค้า ในปีพิเศษนี้ เราได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษโดยการดึงศิลปินเกาหลี มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ แทนคำขอบคุณจากใจ เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนจากการดำเนินงานในทุก ๆ วัน ภายใต้นโยบาย “Vision 2030. Actions every day.” ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ภายในปี ค.ศ. 2030”เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจ โลตัสจัดแคมเปญ “ซื้ออะไรก็ได้เจอกงยู” ที่ดึงศิลปินเกาหลีอย่าง “กงยู” มาร่วมกิจกรรม Lotus’s 30th Anniversary with Gong Yoo in Bangkok แบบพิเศษสุดที่ประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่เป็น Top Spender 2,000 ท่านแรก ทั้งที่ซื้อสินค้าในโลตัสทั่วประเทศ รวมทั้งที่ช้อปร้านค้าในศูนย์การค้าโลตัส (ร้านทองไม่เข้าร่วมกิจกรรม Top Spender) พร้อมลุ้น Lucky Draw อีก 1,300 รางวัล โดยทุกการช้อป 100 บาทในโลตัสทั่วประเทศ และร้านค้าในศูนย์การค้าโลตัสรับไปเลย 1 สิทธิ์ทันที เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี โดยลูกค้าสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญนี้ได้ตั้งแต่ 15 สิงหาคมถึง 2 ตุลาคมนี้ (เฉพาะสมาชิกมายโลตัส) แล้วเตรียมไปพบโมเมนต์ดี ๆ ของแฟนคลับชาวไทยกับกงยูได้ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูเงื่อนไขกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://l.lotuss.com/DwfaLนอกจากนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ 30 ปีในปีนี้ โลตัสยังมีโปรแรงแห่งปีแทนคำขอบคุณจากใจอีก 2 แคมเปญใหญ่• มหกรรมล้านคอยน์ ที่พร้อมแจกและให้แลกได้ทุกวัน รวม 30 ล้านคอยน์ โดยลูกค้าสามารถรับคอยน์ได้ง่าย ๆ เริ่มจากซื้อครบก็รับคอยน์ได้ทันทีจากสินค้ากว่า 650 รายการและกว่า 110 แบรนด์ดังที่ร่วมรายการ หรือช้อป 100 บาทแล้วสแกน QR ท้ายใบเสร็จหรือเล่นเกมใน แอปเพื่อรับคอยน์เพิ่ม หรือใช้เพียง 1 คอยน์เพื่อลุ้น 1 ล้านคอยน์ได้ทุกวัน ฯลฯ ตลอดแคมเปญ นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญ มหกรรมกินแลกคุ้ม เพียงรับประทานอาหารในพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัสครบ 200 บาท ได้สิทธิ์รับ 1 e-stamp สะสมเพื่อใช้แลกของรางวัลมากมาย อาทิ ตู้เย็น โทรทัศน์ Lotus’s Gift Card ฯลฯ• แคมเปญ “โรลแบ็ค ลดหนัก ประหยัดจริง” ที่โลตัสผนึกกำลังกับพันธมิตรกว่า 100 แบรนด์ดัง จัดทัพสินค้าราคาพิเศษกว่า 1,000 รายการ​ นำมาลดราคาแบบแรงที่สุดในรอบปี ให้ลูกค้าได้ช้อปแบบลดหนักประหยัดจริงกันต่อเนื่อง เรียกว่ายิ่งซื้อยิ่งคุ้มตลอดแคมเปญรวมถึง โปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมายเพื่อมอบความรู้สึกดีดีให้ลูกค้าทุกวันที่โลตัส โดยสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์โลตัส (www.lotuss.com), Lotus’s Smart App รวมถึงทางเพจเฟซบุ๊ค Lotus’s – โลตัส (https://www.facebook.com/lotussth) ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่ 15 สิงหาคมถึง 2 ตุลาคมนี้