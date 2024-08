กนอ.ประกาศไทยพร้อมรับการลงทุนทั่วโลก ชูแคมเปญ "NOW THAILAND : The Golden Era"

กนอ.ประกาศความพร้อมของไทยรองรับการลงทุนจากทั่วโลกภายใต้แคมเปญ "NOW THAILAND : The Golden Era" ตอกย้ำฟื้นการลงทุน หนุนผู้ประกอบการ สร้างความยั่งยืน ด้าน "วีริศ"ชู 3 กลยุทธ์ ลุยตลาดเชิงรุก ดึงนักลงทุนทั่วโลกเข้าไทย ย้ำมีที่ดินในนิคมฯพร้อมรับการลงทุนกว่า2หมื่นไร่นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ. ) กล่าวเปิดตัว "NOW THAILAND : The Golden Era" ประกาศความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูและเร่งรัดการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ว่า ประเทศไทยพร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลก โดยแคมเปญ "NOW THAILAND : The Golden Era" เป็นการส่งสัญญาณบอกให้นักลงทุนทั่วโลกรับรู้ว่า นี่คือโอกาสทองของการลงทุน ไม่มีเวลาใดที่ดีไปกว่านี้แล้วที่จะลงทุนในประเทศไทยกนอ. ในฐานะผู้พัฒนาและกำกับดูแลพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พร้อมที่จะยกระดับนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง และ 1 ท่าเรือ ให้เป็น Green รวมถึงมีการใช้พลังงานสะอาด 100% เพื่อรองรับการนักลงทุนที่ต้องการใช้พลังงานสีเขียวเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนและสอดรับกับกระแสโลก ทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานระดับโลกอย่างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งจะเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในยุคที่การย้ายฐานการลงทุนกำลังเป็นกระแสทั่วโลก กนอ. ได้ประกาศก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการลงทุน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "We Moved" พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยกลยุทธ์ "ฟื้นการลงทุน หนุนผู้ประกอบการ สร้างความยั่งยืน" ด้วยการสร้างบริบทใหม่ที่มุ่งมั่น เพิ่มความทะเยอทะยาน สร้างมาตรฐานใหม่ที่ท้าทายและโปร่งใส เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนแผนและนโยบายไปสู่ความสำเร็จ เปิดปฏิบัติการอย่างเต็มกำลัง เพื่อแสดงบทบาทนำของ กนอ. ในการเปลี่ยนความทะเยอทะยานให้เป็นจริงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใต้แคมเปญ "NOW THAILAND : The Golden Era" สะท้อนศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของ กนอ. ใน 3 มิติ ประกอบด้วยN: New horizons of Investment - กนอ. พร้อมเปิดรับทุกการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือธุรกิจรูปแบบใหม่O: Opportunity Unlimited - เปิดโอกาสทางธุรกิจอย่างเต็มที่ ไร้ข้อจำกัด สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตW: Wealth-packing Districts - หนุนนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์กลางความมั่งคั่งที่ยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้ผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างไรก็ดี ขณะนี้นักลงทุนต่างชาติไม่ได้แสดงความกังวลเรื่องเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เนื่องจากโครงการเมกะโปรเจคของรัฐ รวมทั้งพื้นที่ EEC และอุตสาหกรรมเป้าหมายตอบโจทย์นักลงทุนอยู่แล้วนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า กนอ.ประสบความสำเร็จในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากว่า 50 ปี วันนี้เราพร้อมเดินเกมรุก เพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา กนอ. จึงสร้างเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรมครอบคลุม 68 แห่งใน 16 จังหวัด ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสะสมกว่า 17.04 ล้านล้านบาท สร้างงานกว่า 953,630 คน โดยกนอ.พร้อมตอบสนองความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่ รวมทั้งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งนอกจากการปรับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate and Smart Eco Industrial Estate) แล้ว กนอ. ยังวางกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยในระยะเวลา 1-3 ปี ผ่าน 3 กลยุทธ์หลักด้วย คือ1. Global Supply Chain: เชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ดึงดูดการลงทุนที่มีศักยภาพสูง และสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจไทยในตลาดโลก2. Competitiveness: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve และ New S-Curve) ทั้ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ยานยนต์สมัยใหม่, การแพทย์ครบวงจร, ดิจิทัล, หุ่นยนต์, อาหารแปรรูป, การบินและโลจิสติกส์, และพลังงานสะอาด เพื่อสร้าง "New Engine of Growth" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต3. Sustainability: ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน“กนอ. มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวม 190,212 ไร่ โดยขณะนี้ยังมีพื้นที่คงเหลือสำหรับขายหรือให้เช่าเพื่อรองรับการลงทุนประมาณ 20,341 ไร่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก โดยปีนี้ กนอ. คาดว่ายอดขายและเช่าพื้นที่นิคมฯทะลุ 6,000ไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ ”นายวีริศ กล่าว