การตลาด - “ฮาคูโฮโด” เผยคนไทยยังใช้จ่ายทรงตัว เน้นใช้จ่ายบนความจําเป็น มีการวางแผนใช้จ่ายเพื่อมอบความสุขให้กับคุณแม่ในวันแม่ที่จะมาถึงนี้ และ มองหาข้าวของเครื่องใช้ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมหลังผ่านการใช้งานมานาน ฮาคูโฮโด แนะแบรนด์จัดแคมเปญบอกรักแม่ให้หลากหลายในเดือนสิงหาคมสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) หรือ Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (THAILAND) จัดทำผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 ได้เผยว่า ถึงแม้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นเดือนแห่งความพิเศษที่คนไทยทุกคนจะได้เฉลิมฉลองวันแม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก แต่คะแนนการใช้จ่ายของคนไทยยังคงทรงตัว เน้นการใช้จ่ายเพื่อสิ่งของที่จำเป็น“ด้วยความคล่องตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบันมีไม่มากนัก ทำให้คนไทยส่วนใหญ่หันมาเซฟการใช้จ่าย เลือกซื้อของเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อตนเองและครอบครัว แต่ด้วยความหวังว่าสถานการณ์ทางการเงินจะดีขึ้นก็ทำให้บางส่วนเลือกใช้จ่ายเพื่อการเปิดประสบการณ์ใหม่และเน้นซื้อสินค้าใหม่ ๆ ทดแทนของที่ชำรุด” รายงานระบุนางสาวหทัยพันธ์ เจริญถาวรลาภ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ผู้วิเคราะห์ผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดแคมเปญหรือโปรโมชันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกในช่วงโอกาสพิเศษวันแม่ไว้ ดังนี้1. เสริมความสัมพันธ์แม่และลูก ตามใจ คน 3 Genถือเป็นโอกาสที่ดีที่แบรนด์จะใช้โอกาสในวันแม่นี้นำเสนอกิจกรรมหรือขขวัญเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แม่ลูก ผ่านการใช้ Data เพื่อ Customize กิจกรรมให้เข้ากัยแต่ละ Gen เช่น การแจกมินิพวงกุญแจมาลัยทองคำสำหรับ Top spender ชาว Gen X, นำเสนอ กิจกรรม Photography Travel Tours ให้ลูก Gen Y พาแม่เที่ยวพร้อมได้รูปสวย และ My Mom – My Angel Chef table workshop ให้ ลูก Gen Z และคุณแม่ สร้างสรรค์คอร์สอาหารในแบบของตัวเอง2. เก่า แลก (สุขภาพ) ใหม่จับเทรนด์การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังต้องซื้อของใช้จำเป็นที่พังแล้ว ไปคู่กับกระแสกีฬาระดับโลก พ่วงด้วยหน้าฝนที่เต็มไปด้วยโรคระบาด แบรนด์สามารถนำเสนอ โปรโมชัน “เก่าแลก (สุขภาพ) ใหม่” ให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้วเข้ามาเทิร์น เพื่อแลกหรือรับส่วนลดซื้อสินค้ากีฬา หรือ Voucher คลาสออกกำลังเพื่อสนับสนุนสุขภาพที่ดีได้เช่นกันเนื่องในโอกาสพิเศษวันแม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ สถาบันวิจัยฮาคูโฮโด อาเซียน ประเทศไทย ได้แยกการบอกรักแม่ ตามนิยามคำว่าแม่ที่ไม่เหมือนกันของทั้ง 3 Gen โดยอ้างอิงบทสรุปได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไว้ ดังนี้1. Gen X: แม่ คือ คนที่ให้ความเคารพแม่ เป็น พระในบ้าน และ ผู้ให้กำเนิด คน Gen X มักตอบแทนด้วยการแสดงออกถึงความรักแม่ตามขนบธรรมเนียมไทย เช่น การให้พวงมาลัย ถือเป็น Gen ที่เลือกโหวตการมอบพวงมาลัยให้แม่มากที่สุดใน 3 Gen2. Gen Y: แม่ คือ “ผู้หญิงแกร่ง”แม่ คือ ผู้เสียสละ เพื่อลูก การแสดงออกถึงความรักตามสไตล์คน Gen Y ด้วยการพาไปเที่ยวที่ใหม่ ๆ เน้นการเปิดประสบกรณ์ใหม่ และชวนแม่ถ่ายรูปสวย ๆ และยังเป็นกิจกรรมที่พากันเอ็นจอยได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ3. Gen Z: แม่ คือ ทุกอย่างแม่ เป็นทั้ง ฮีโร่ และ เพื่อน ด้วยการแสดงออกถึงความรักแบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง พาไปทำกิจกรรมที่ลดช่องว่างระหว่างวัยให้แม่ได้เข้ามาอยู่ใกล้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกอด หอมแก้ม ชวนไปเวิร์กชอป หรือชวนกันไปเสริมสวยจากผลการศึกษาในครั้งนี้เอง แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงมีความสนใจใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารการเมือง เศรศฐกิจ รวมไปถึงกระแสการแข่งขันของกีฬาต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าคนไทยในทุกช่วงวัยและทุกภูมิภาคให้ความสนใจและติดตามกระแสรายวัน ถึงแม้ว่าบางกระแสจะมาไวไปไวแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากคนไทยเช่นกันผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นผลสำรวจจากการรวบรวมข้อมูลจากวันที่ 19 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในอนาคต ผ่านการทำแบบสอบถามเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากประชากรเพศชายและหญิงจำนวน 1,200 คน อายุระหว่าง 20-59 ปี จาก 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศ