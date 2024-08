สุดหรู! 30 ส.ค. นี้“นครชัยแอร์”เปิดโฉมรถ First Class ให้บริการเส้นทาง นครพนม และ "บุรีรัมย์ - ระยอง"

30 ส.ค. นี้ เตรียมพบกับรถ “นครชัยแอร์” โฉมใหม่สุดหรู รุ่น First Class 23 ที่นั่ง ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครพนม และ เส้นทาง บุรีรัมย์ - ระยองฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ผู้ให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่เหนือชั้น ได้เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับผู้โดยสารทั่วประเทศ เปิดตัวรถโดยสารโฉมใหม่ภายในสุดหรู มาตรฐาน First Class จำนวน 23 ที่นั่ง (เบาะคู่ / เบาะเดี่ยว) วันที่ 30 ส.ค. 2567 นี้ โดยให้บริการ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครพนม เที่ยวเวลา 19.01 น. , นครพนม - กรุงเทพฯ เที่ยวเวลา 18.46 น. และ เส้นทาง บุรีรัมย์ – ระยอง เที่ยวเวลา 21.45 น. , ระยอง - บุรีรัมย์ เที่ยวเวลา 20.20 น.สำหรับความพิเศษของรถโดยสารรุ่นใหม่ First Class 23 ที่นั่ง ภายในห้องโดยสารมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารที่โปร่งและกว้างขวางขึ้น เบาะโดยสารเป็นรูปทรงแคปซูล สามารถปรับเอนนอนได้มากขึ้น มีระบบนวดอัตโนมัติ พร้อมด้วยฉากกั้นเบาะคู่ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างเดินทาง มีที่ปรับพักน่องและที่วางเท้า รวมถึงช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์ แบบ Type A และ Type C อยู่บริเวณข้างจอทีวีส่วนตัว ส่วนจอทีวีส่วนตัวมี ขนาด 13.3 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับทีวีส่วนตัว เพื่อรับชมความบันเทิงได้อย่างเต็มอิ่มตลอดการเดินทาง ในส่วนของห้องสุขภัณฑ์ถูกปรับแต่งในรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่น เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยแผงควบคุมกึ่งอัตโนมัติ ปรับความแรงของน้ำ พร้อมระบบก้านฉีดชำระแยกส่วน บริเวณด้านหลังและด้านหน้าสำหรับสุภาพสตรี รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบครัน ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดผู้ที่สนใจเดินทางไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเส้นทางเดินรถ การจำหน่ายตั๋วโดยสารและบริการต่าง ๆ ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด อย่างรวดเร็ว โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน ผ่านทาง Call Center 1624 , ช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้ที่ NCA Social Booking ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair หรือผ่าน Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger) หรือ www.nakhonchaiair.com/ncaweb รวมถึงการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ด้วยตัวเองได้ทันทีที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ รังสิต หรือ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา