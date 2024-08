GPSC จับมือ Keppel รุกธุรกิจให้บริการด้านพลังงานทั้งในไทย-ต่างประเทศ

GPSC จับมือบริษัทชั้นนำสิงคโปร์ Keppel พัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน (Energy-as-a-Service) พร้อมขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ บุกตลาด Cooling as a Service ในไทย รองรับความต้องการความเย็นของลูกค้าพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมไปกับลูกค้า และเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Collaboration Agreement) และสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ Keppel เพื่อพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน Energy-as-a-Service แบบครบวงจรผ่านความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567การลงนามความร่วมมือทางธุรกิจใน (Business Collaboration Agreement) กับ Keppel Ltd, Infrastructure division มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหาโอกาสพัฒนาธุรกิจใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ธุรกิจ Cooling as a Service (CaaS) ทั้งในประเทศไทยและอินเดีย 2. การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 3. การพัฒนาบูรณาการในรูปแบบแพลตฟอร์มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ โดยนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) จะเป็นการต่อยอดจาก Business Collaboration Agreement โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) และ Keppel EaaS (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันดำเนินธุรกิจภายใต้การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ โดย CHPP ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ Keppel EaaS (Thailand) ถือหุ้นในสัดส่วน 49% เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจให้บริการโซลูชันในรูปแบบ Cooling as a Service (CaaS) โดยมีนวัตกรรมที่มีการจัดการพลังงานแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งในธุรกิจผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling) และแบบไม่รวมศูนย์ (Retail Cooling) ภายในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะนำความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากร องค์ความรู้ เครือข่าย มาสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ในการขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่ม ปตท.และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์อื่นๆ ควบคู่ไปกับการนำระบบ Smart AI ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยของ Keppel มาต่อยอดในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันความร่วมมือทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจให้บริการน้ำเย็น โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการให้เกิดโซลูชันใหม่ สอดรับกับทิศทางกลยุทธ์ S4: Shift to Customer-Centric Solutions ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ GPSC และบริษัทย่อยในการให้บริการโซลูชันนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนMs. Cindy Lim ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Keppel Ltd, Infrastructure division กล่าวว่า บริษัทจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำเย็น และการให้บริการโซลูชันพลังงานด้านต่างๆ ร่วมกับ GPSC พัฒนานวัตกรรมการจัดการพลังงานแบบใหม่อย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือทางธุรกิจ และการร่วมทุนในการพัฒนาธุรกิจผลิตน้ำเย็นในรูปแบบ Cooling as a Service ให้กับประเทศไทย รวมถึงการต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ภายใต้ Business Collaboration Agreement เช่น การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนภายใต้โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน และพัฒนาบูรณาการในรูปแบบแพลตฟอร์มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระหว่างประเทศ เป็นต้นทั้งนี้ บริษัท Keppel Ltd, Infrastructure division เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ทั้งในด้านธุรกิจพลังงานทดแทน, สิ่งแวดล้อม, และพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเอง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือทางธุรกิจโซลูชัน ขณะที่บริษัท Keppel EaaS (Thailand) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตน้ำเย็น (District Cooling and Retail Cooling) ในรูปแบบ Cooling as a Service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ