“ยืดเปล่า” ลุยตลาดเสื้อโปโล ทุ่มงบตลาด 20 ล.ขยายฐานลูกค้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - ยืดเปล่า (YUEDPAO) แบรนด์เสื้อผ้าที่ขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ เปิดตัวเสื้อโปโล ‘TAILOR COOL POLO INNOVATION’ ที่ทุ่มเทพัฒนามากว่า 2 ปี ชูจุดขายเสื้อโปโล 18 สี 20 ไซซ์ ภายใต้แคมเปญ “Your Size Fits All ยืดให้ทุกไซซ์ Pride ให้ทุกตัวตน” เพื่อตอบความหลากหลายในสังคมและขยายความแข็งแกร่งจากการเป็นแบรนด์ขวัญใจวัยรุ่นสู่การเป็นแบรนด์ของมหาชน ด้วยนวัตกรรมในเสื้อโปโล เพื่อสร้าง New S-Curve ของแบรนด์ โดยทุ่มงบการตลาดกว่า 20 ล้านบาท เปิดตัวยิ่งใหญ่ผ่านป้าย Billboard ทั่วกรุงและแขกรับเชิญพิเศษในงานเปิดตัว 5 ท่าน ได้แก่ คุณแข – รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, คุณสเตฟาน – รสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, คุณชาร์เลท – วาศิตา แฮเมเนา, คุณปิงปอง – ธงชัย ทองกันทม, และ คุณนะ – รัตน จันทร์ประสิทธิ์ จากวง Polycat ตั้งเป้ายอดขายมากกว่า 500,000 ตัว พร้อมขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 70 สาขา ทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2567นายทนงค์ศักดิ์ แซ่เอี้ยว ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด กล่าวว่า “ยืดเปล่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ขับเคลื่อนโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากฐานลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่มาโดยตลอด จากการชูจุดแข็งด้านนวัตกรรมเนื้อผ้าของเสื้อยืดตามสโลแกน ‘ยืดแต่ไม่ย้วย’“วันนี้เรามีความพร้อมที่จะเติบโตขึ้นในฐานะแบรนด์ของมหาชน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งเราได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านความหลากหลาย (Diversity) ยืดเปล่าในฐานะแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับทุกความหลากหลายของผู้บริโภค”ทั้งนี้บริษัทใช้เวลากว่า 2 ปีที่ทีมงานทุกคนในบริษัทร่วมกันพัฒนา ‘TAILOR COOL POLO INNOVATION’ เสื้อโปโลที่ออกแบบมาให้พอดีกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกสีผิว ด้วยนวัตกรรม Tailor Size ที่พอดีกับขนาดรูปร่างที่หลากหลาย และ Cool Innovation ที่ทำให้ได้เนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้อย่างดี ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวเอง และสามารถใส่เสื้อโปโลได้ในทุกโอกาสเพื่อบอกความเป็นตัวตน พร้อมออกแคมเปญ ‘Your Size Fits All ยืดให้ทุกไซซ์ Pride ให้ทุกตัวตน’ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคภูมิใจในความเป็นตัวเอง และหวังว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคขยายความรักแบรนด์จากเสื้อยืดมาสู่เสื้อโปโลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต ขยายฐานลูกค้าจากคนรุ่นใหม่ไปสู่ทุกเซ็กเมนต์ และสร้างการเติบโตแบบ New S-Curve ให้กับแบรนด์ยืดเปล่า”ภายใต้แคมเปญ “Your Size Fits All ยืดให้ทุกไซซ์ Pride ให้ทุกตัวตน” ยืดเปล่าได้เปิดออดิชั่นโมเดลที่เป็นแฟนยืดเปล่าที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องรูปร่าง วัย เพศ และสีผิว จนได้โมเดล 40 คนเพื่อมาเป็นตัวแทนแห่งยุคความหลากหลายในการถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความมั่นใจในสไตล์ของตัวเองเมื่อได้สวมใส่เสื้อโปโล TAILOR COOL POLO INNOVATION ของยืดเปล่า และนำเสนอผ่านโฆษณาทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นการต่อยอดจากแคมเปญ “#PrideEveryday” ของยืดเปล่า ที่รณรงค์เปลี่ยนจาก “Pride Month” เดือนแห่งความหลากหลาย ให้เป็น “Pride Everyday” ที่ทุกวันเป็นวันแห่งความภูมิใจได้เมื่อเราเป็นตัวของตัวเอง พร้อม 5 แขกรับเชิญพิเศษตัวแทนความหลากหลาย ได้แก่ คุณแข – รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, คุณสเตฟาน – รสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, คุณชาร์เลท – วาศิตา แฮเมเนา, คุณปิงปอง – ธงชัย ทองกันทม, และ คุณนะ – รัตน จันทร์ประสิทธิ์ จากวง Polycat ที่ช่วยทำให้แคมเปญกระจายสู่วงกว้างเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยืดเปล่ามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนแบรนด์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีในด้านการเติบโตทางธุรกิจ ยืดเปล่าสามารถเติบโตในระดับ 2 เท่า มาตลอดหลายปี ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลาย การขยายไลน์สินค้า การออกคอลเล็กชั่นใหม่ๆ และการกระจายสินค้าทางออนไลน์ที่ปัจจุบันมีสมาชิก (Followers) มากกว่า 1 ล้านคนรวมจากทุกช่องทาง และ 62 สาขาทั่วประเทศ โดยมีแผนจะขยายจำนวนสาขาเป็น 70 สาขาภายในสิ้นปีนี้“ด้วยความเป็นแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ และมีหัวใจของธุรกิจคือ Customer-Centric ทำให้เราเป็นองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว คิดไว ทำเลย เรียนรู้เร็ว เราขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทั้งบริษัท ความคิดเห็นของพนักงานทุกคนมีความหมาย และการนำความคิดเห็นของผู้บริโภคมาเป็น Insight ในการปรับปรุงพัฒนาแบรนด์อยู่เสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่เราให้ความสำคัญมาตั้งแต่วันแรก แบบที่เราใช้สโลแกน ‘ยืดแต่ไม่ย้วย’ ที่สื่อถึงคุณภาพของเสื้อยืดของยืดเปล่า มาถึงวันนี้ การพัฒนาคุณภาพยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่เหมือนเดิม สิ่งที่เพิ่มเติมคือเราอยากทำให้เสื้อผ้าของยืดเปล่ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น เป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากขึ้นจากการเป็นแบรนด์ขวัญใจวัยรุ่นมาสู่การเป็นแบรนด์ของมหาชน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับทุกคน ทำให้แบรนด์เติบโตไปพร้อมกับแฟนของยืดเปล่าที่เป็นวัยรุ่นไปสู่ผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้น และช่วยให้แบรนด์ได้เข้าไปสร้างความผูกพัน และอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคได้ยาวนานและเหนียวแน่นขึ้น” นายทนงค์ศักดิ์ กล่าวสำหรับเสื้อโปโล TAILOR COOL POLO INNOVATION ตอบรับความหลากหลายของรูปร่างด้วยเสื้อ 20 ไซซ์ แบ่งกลุ่มตามส่วนสูงเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มส่วนสูง 150-160 ซม. กลุ่มส่วนสูง 160-175 ซม. และกลุ่มส่วนสูง 175-189 ซม. เพื่อให้พอดีกับทุกขนาดรูปร่างของผู้บริโภค โดยผ้าด้านในเป็นโพลีเอสเตอร์ทอลายตะข่าย Mesh ช่วยระบายอากาศ ผสมกับด้านนอกที่เป็นคอตตอนช่วยให้ผ้าแห้งไว รองรับกับทุกสรีระที่สวมใส่ ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่ยืดได้ โดยคำว่า Cool ใน TAILOR COOL POLO INNOVATION ตีโจทย์มาจากการที่ใส่เสื้อโปโลแล้วต้องดูเท่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่ และต้องรองรับทุกโอกาสในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวทางการหรือกึ่งทางการที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามสไตล์ของผู้สวมใส่'YUEDPAO' หรือ 'ยืดเปล่า' แบรนด์เสื้อยืดที่ถือกำเนิด และขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ มาพร้อมสโลแกนสุดกวนอย่าง “ยืดเปล่า ยังง๊าย ก็ไม่ย้วย” ที่ตั้งใจเป็นมากกว่าแบรนด์เครื่องแต่งกาย แต่จะเป็นแบรนด์แห่งแรงบันดาลใจที่เชื่อมั่นในพลังของคนตัวเล็ก และศักยภาพในตัวเองที่สามารถยืดขยายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด'YUEDPAO' อยู่ภายใต้ ‘บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด’ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 กำเนิดโดยนาย ทนงค์ศักดิ์ แซ่เอี้ยว เป็นผู้ก่อตั้ง ในปัจจุบันแบรนด์ YUEDPAO ขายเสื้อที่มีจุดเด่นคือผลิตจากผ้า Cotton ผสม Polyester ทำให้มีคุณสมบัติยับยาก สวมใส่สบาย และสะดวก ผ้าอยู่ทรงไม่ต้องรีด ตรงตามสโลแกน ซึ่งมีสีให้เลือกหลากหลายสี หลากหลายทรง ทั้งคอกลม คอวี แขนยาว เสื้อยืดสกรีนลาย ไปจนถึงเสื้อโปโล รวมถึงมี Sizechart ให้เลือกหลากหลาย และ มีสินค้าด้วยกันทั้งหมดมากกว่า 7,000 SKU มีสาขาในห้างสรรพสินค้ากว่า 60 สาขา ที่จัดจำหน่ายในราคาสบายกระเป๋า จับต้องได้ เข้าถึงคนหมู่มาก ใส่ใจในคุณภาพและการผลิต ตลอดจนบริการหลังการขาย