รฟม.ชวนลูกๆ พาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าMRT 4 สาย ฟรี! ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2567

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ด้วยนั้น รฟม. ได้ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ทั้ง 4 สาย ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี จัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สายสำหรับคุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 เพียงคุณแม่แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี ได้ทุกสถานี ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ โดยลูกชำระค่าโดยสารปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความผูกพันในสถาบันครอบครัวสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้- MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 Facebook Page และ X : BEM Bangkok Expressway and Metro และ Instagram : mrt_bangkok หรือ โมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT- MRT สายสีเหลือง ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTYellowLine เว็บไซต์: www.ebm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’- MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์: www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’