“อินแทค แปซิฟิค” รุกตลาดไทย เจาะกลุ่มผู้ผลิต – โรงงาน – ผู้จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม – ผู้บริโภคทั่วไป ผ่านออนไลน์

กรรมการ บริษัท อินแทค แปซิฟิค จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ มอเตอร์สุญญากาศ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ทั้งในประเทศไทยและในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เรามีสาขาอยู่ในหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศไทยนั้นได้เข้ามาก่อตั้งดำเนินธุรกิจในปี 2547 ให้บริการจัดหาและจำหน่ายทั้งสินค้าจากยี่ห้อที่มีชื่อเสียงระดับโลก และสินค้าตามสั่งเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้สินค้าหลัก 3 ประเภท คือซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันทั่วโลกมาอย่างยาวนาน เป็นแบรนด์ภายใต้ธุรกิจของ AMETEK, Inc. ที่ได้รับการยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นต้นแบบของมอเตอร์และโบลเวอร์ในเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ทนทาน คุ้มค่า สามารถตอบสนองในเรื่องประสิทธิภาพที่ลูกค้าต้องการได้ในทุกการใช้งาน ลูกค้าในประเทศไทยอาจจะไม่คุ้นหูกับชื่อยี่ห้อ BISON มากนัก แต่ถ้ากล่าวถึงยี่ห้อ AMETEK จะรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากในไทย โดยในปีที่แล้ว บริษัท AMETEK Dynamic Fluid Solutions (AMETEK DFS) ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ธุรกิจของ AMETEK, Inc. ได้ควบรวมกับ บริษัท Bison Gear and Engineering Corp. และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น BISON/AMETEK เพื่อขยายไลน์สินค้าในกลุ่มมอเตอร์และโบลเวอร์ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกได้มากขึ้น และได้เริ่มทำตลาดภายใต้แบรนด์ BISON/AMETEK แทน AMETEK DFS ซึ่งเป็นชื่อเดิม ทั้งนี้เราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์และโบลเวอร์ BISON/AMETEK ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคลังมอเตอร์และโบลเวอร์ BISON/AMETEK ให้เลือกมากที่สุด ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านาน เพราะเรานำเข้าโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต พร้อมกับการรับประกันสินค้าที่สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้ายางดูดจับชิ้นงานสำหรับเครื่องจักรออโตเมชั่นในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีคุณภาพสูง มีชื่อเสียงและประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เราเชี่ยวชาญ vacuum pad ที่ใช้หยิบจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากๆ โดยมีขนาด vacuum pad ให้เลือกตั้งแต่ 1.5 mm.-250 mm. ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตจริงๆ โดยเฉพาะการผลิต vacuum pad สเปคพิเศษๆ อย่างเช่น ESD vacuum pad โดยปกติ vacuum pad ขนาดเล็กนี้ ใช้กันมากในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต เซมิคอนดักส์เตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง งานแพจเกจจิ้งขนาดเล็ก และชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีขนาดเล็ก โดยเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการ vacuum pad ที่มีคุณภาพสูงในราคาจับต้องได้ พร้อมกับบริการที่รวดเร็ว ประทับใจ ไม่ต้องรอของนาน เพราะปัญหาหลักๆ ของลูกค้าคือ ผู้ใช้งานในสายการผลิตส่วนมาก ต้องการ vacuum pad ที่มีคุณภาพ แต่ไม่แน่ใจเวลาจะสั่งซื้อ เพราะข้อมูลเดิมของ vacuum pad ที่ใช้อยู่ไม่มีแล้ว หรืออาจจะมองหา vacuum pad ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับของเดิมในราคาที่ดีกว่า เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด เพราะเรามีความเข้าใจในปัญหาหน้างานที่ลูกค้าต้องเจอ เราสามารถแนะนำลูกค้าและผู้ใช้งานเพื่อให้ได้ยางดูดจับชิ้นงาน - vacuum pad ที่เหมาะกับการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด อีกทั้งช่วยลดปัญหาด้านการรอของนาน รวมถึงให้คำปรึกษาอย่างจริงใจตั้งแต่การเทียบสเปค รุ่น vacuum pad จนกระทั่งบริการหลังการขายที่เรียกว่า ครบวงจรจริงๆโดดเด่นด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการมีสปริงอยู่ด้านนอกตัวโพรบ (Outer Spring type contact probes) หนึ่งในคุณสมบัติหลักของโพรบชนิดนี้ ทำให้ไฟฟ้ากระแสสูงสามารถไหลผ่านโครงสร้างของโพรบได้ การนำหัวเข็มโพรบที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวนี้ไปใช้กับวงจรไฟฟ้า ทำให้ลดความผิดพลาดในการวัดค่าไฟฟ้าได้ และสามารถวัดความต้านทานได้อย่างแม่นยำและเที่ยงตรง หัวเข็มโพรบแบบมีสปริงอยู่ด้านนอกของ Sankei Engineering ใช้กันเป็นที่แพร่หลายกับงานที่ต้องการกระแสไฟฟ้าสูง เช่น การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสูง ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ยังรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกด้วย“สำหรับรูปแบบการทำการตลาด ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการทำการตลาดออนไลน์ ผ่านเวปไซต์อย่างเป็นทางการ www.intactpacific.com พร้อมใช้การโพสต์ภาพสินค้าต่าง ๆ ของบริษัท เป็นประจำทุกสัปดาห์ และเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) จึงมุ่งเจาะตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย ทั้ง Google ads, Facebook ads และ LINE official พร้อมกับการทำตลาดในส่วน offline ควบคู่ไปด้วย เช่น ออกนิทรรศการตามงานแฟร์ต่าง ๆ เป็นต้น” วรกมล เทิดน้ำเพ็ชร์ กล่าวทิ้งท้ายผู้สนใจสามารถติดต่อ บริษัท อินแทค แปซิฟิค จำกัด (ประเทศไทย) ได้ทาง LINE: @intact, Call center: 02-9555495-6, email: info@intactpacific.com