สยามพิวรรธน์ผนึกพันธมิตรระดับโลก แชร์อินไซด์การใช้ AI ขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีก ในงาน “AI Transformation in Retail” เวทีย่อย Techsauce Global Summit 2024

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่น อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วยพันธมิตรจากบริษัทชั้นนำของ SCBX Next Tech Ecosystem พื้นที่เทคคอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคตที่ให้คนยุคดิจิทัลได้มารวมตัวกัน จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) , บริษัท Google Cloud และบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จัดงาน “AI Transformation in Retail” ณ SCBX Next Tech สยามพารากอน เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งมุมมองของการนำเทคโนโลยี AI ในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีย่อยที่สำคัญของ Techsauce Global Summit 2024 มหกรรมด้านเทคโนโลยีสุดล้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ธีม ‘The World of Tomorrow With AI’ ที่จัดขึ้นในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยงานนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ นำโดยคุณอักเซล วินเทอร์ ประธานบริหารสายงานดิจิทัล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และคุณปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ร่วมให้ความรู้และมุมมองถึงการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยพัฒนานวัตกรรมและซูโลชั่นใหม่ๆ ในธุรกิจรีเทล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยคุณอักเซล วินเทอร์ ได้บรรยายในหัวข้อ Generative AI: Shaping the Future of Employment and Business แชร์มุมมองการนำ AI มาใช้ในการทรานสฟอร์มธุรกิจ โดย Generative AI จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้ในอนาคต พร้อมด้วย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)ที่มาบรรยายในหัวข้อ AI Ecosystem of Enhancing Human Capabilities ให้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ด้วยระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มุมมองการนำ AI มาใช้สำหรับ Digital Transformation การเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน AI และดึง Talents จากต่างประเทศเข้ามา รวมทั้งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Data center และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อนำ AI มาขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ผู้บริหารจากสยามพิวรรธน์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) , บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) , บริษัท Google Cloud และ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ยังได้ร่วมเสวนาหัวข้อ Unlocking New Possibilities in Retail with AI แชร์มุมมองการเปิดโอกาสใหม่ในโลกธุรกิจค้าปลีก ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยคุณปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหาร สายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวถึงการนำ AI มายกระดับการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง การนำ AI มาวิเคราะห์และทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อสามารถสร้าง Wow experience นำเสนอสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างและไม่เหมือยใคร ด้านดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล มองว่า AI จะมีผลต่อรูปแบบธุรกิจค้าปลีกในอนาคต ด้วยการเข้ามาช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่มีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ขณะที่ คุณวสุพล ธารกกาญจน์ Chief Operation Officer บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) แชร์มุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ AI ที่จะมีผลต่อธุรกิจรีเทลในอนาคตว่าการนำ AI มาใช้จะทำให้เทคโนโลยีเข้าใจภาษาของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยในการออกแบบประสบการณ์การใช้งานในด้าน UX (User Experience) และ UI(User Interface) ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากที่สุด และคุณพุฒิ ตั้งตระกูลวงศ์ Strategic Technology Lead บริษัท Google Cloud กล่าวถึงความท้าทายของการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจรีเทลถึงการให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อมูลภายในที่ถูกต้องก่อนเสมอ และการมี Gen AI ทำให้เข้าใจ Data ได้ง่ายขึ้น และสร้างบริการลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีและผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสมในแต่ละโครงการ รวมทั้ง คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ Chief Product Officer บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) แชร์มุมมองเกี่ยวกับการนำ AI และ Data มาสร้าง Engagement กับลูกค้าทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและการบริการที่ยอดเยี่ยมครบทุกมิติโดยมีคุณนิตาภา อินชัย หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินรายการสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำผู้นำโกลบอลเดสติเนชั่นที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อนำเสนอการบริการและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร พร้อมก้าวเข้าสู่โลกอนาคตในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยให้มีศักยภาพรองรับการเติบโตด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI ในอนาคต