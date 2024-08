ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์กับขนมไหว้พระจันทร์ เอ็ม เอกซ์ “ไส้คัสตาร์ดลาวา” “ไส้เม็ดบัวขาว ไข่คู่” และ “ไส้ทุเรียนมูซันคิง”

ชวนเพลิดเพลินกับความอร่อยและส่งต่อความสุขในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วยต้นตำรับหลากหลายรสชาติส่งตรงจากฮ่องกง อาทิและการันตีความอร่อยด้วยรางวัลระดับโลก Monde Selection® International Quality Award และยอดขายอันดับ 1 ในฮ่องกง 26 ปีซ้อน (ข้อมูลจาก The NeilsenIQ Research Reports of Mooncakes Market in Hong Kong, 1998 – 2023) และการกลับมาเป็นปีที่ 2 ในฐานะแอมบาสเดอร์ระดับโลกของ “Aaron Kwok” หรือ “กัวฟู่เฉิง” นักร้องและนักแสดงชาวฮ่องกง ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินที่ชอบลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อผลักดันขีดจำกัดและแสวงหาความสมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความตั้งใจของ เอ็ม เอกซ์ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่คุณภาพ ด้วยความใส่ใจและพิถีพิถันอีกหนึ่งความอร่อยจาก เอ็ม เอกซ์ ขนมไหว้พระจันทร์ในไส้คัสตาร์ดลาวา ผลิตด้วยเทคนิค “Double Bake” ทำให้ได้ผิวสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ นอกจากจะยืนหนึ่งเป็นสินค้า Best Seller มาอย่างยาวนาน ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection® ต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี สำหรับในปีนี้ เอ็ม เอกซ์ เพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกด้วยการใช้เทคโนโลยี AR บนบรรจุภัณฑ์ บอกเล่าเรื่องราวของนักเล่นแร่แปรธาตุ ผู้รวบรวมสุดยอดวัตถุดิบในแดนสวรรค์แห่งจันทรา ซึ่งกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของไข่แดงพรีเมียม ราคากล่องละ 1,640 บาท (8 ชิ้น)ไส้ครีมมี่คัสตาร์ด อีกหนึ่งรสชาติที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection® มาพร้อมรสกลมกล่อมจากการผสมผสานกันระหว่างเนยจากฝรั่งเศส วิปปิ้งครีม และไข่เค็มพรีเมียม ผ่านกรรมวิธีการอบแบบพิเศษ เพื่อดึงรสชาติและกลิ่นหอมของคัสตาร์ด ราคากล่องละ 1,420 บาท (8 ชิ้น) และ กล่องคัสตาร์ด ดูเอท รวมความอร่อยระดับรางวัลเหรียญทองของไส้คัสตาร์ด ลาวา และไส้ครีมมี่ คัสตาร์ด ไว้ในกล่องเดียว ราคา 1,420 บาท (6 ชิ้น)เอ็ม เอกซ์ ชวนทุกคนเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วย ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวขาว ไข่คู่ ซึ่งเป็นรสชาติดั้งเดิมที่ขายดีมาอย่างยาวนานและได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection® โดยคัดสรรเม็ดบัวขาวระดับพรีเมียม นำมาปรุงอย่างพิถีพิถัน จนได้ไส้เม็ดบัวขาวที่เนียนละเอียด ส่งกลิ่นหอมเย้ายวน พร้อมไข่แดงเค็มเต็มฟอง นำเสนอในกล่องสีทอง ประดับด้วยลวดลายเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ “ฉางเอ๋อ” ในท่วงท่าสง่างาม ให้กลิ่นอายความเป็นสิริมงคล ขับเน้นลวดลายให้โดดเด่นด้วยเทคนิคสามมิติบนกล่องสีทองหรูหรา ราคากล่องละ 1,640 บาท (4 ชิ้น) ส่วน ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวขาว ผสมผสานวัตถุดิบชั้นเลิศ เข้ากับเทคนิคการอบแบบต้นตำรับสุดพิเศษ ราคากล่องละ 1,420 บาท (4 ชิ้น) และ ไส้โหงวยิ้ง ซึ่งเป็นส่วนผสมอย่างลงตัวของ 5 วัตถุดิบมงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ถั่วอัลมอนด์ ถั่วพีแคน เมล็ดสน งา และเมล็ดแตงโม ราคากล่องละ 1,640 บาท (4 ชิ้น) นอกจากนั้น ยังมีรสชาติใหม่ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัว ไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย ไม่ใส่สีและสารกันบูด เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ราคากล่องละ 1,640 บาท (6 ชิ้น)กลับมาสร้างความประทับใจอีกเป็นปีที่ 2 ตามเสียงเรียกร้องของผู้รักทุเรียนกับ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนมูซังคิง ซึ่งผลิตจากเนื้อทุเรียนพันธุ์มูซังคิง 100% ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งทุเรียนมาเลย์” ที่ชาวจีนและชาวมาเลเซียชื่นชอบ รสชาติเข้มข้น กลิ่นหอมหวานของทุเรียนมูซังคิงถูกดึงออกมาด้วยกระบวนการผลิตอันพิถีพิถัน และการปล่อยให้ทุเรียนสุกตามธรรมชาติ จนได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื้อสัมผัสนุ่มนวลน่าลิ้มลอง จัดเรียงมาในกล่องสีเขียวเรียบหรู สื่อถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ราคากล่องละ 1,540 บาท (6 ชิ้น)เอ็ม เอกซ์ ยังมีขนมไหว้พระจันทร์ในกล่องรวมรส ที่มาพร้อมดีไซน์สวยงามหลากหลายรูปแบบ ควรคู่แก่การเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จะมาถึงใหม่!กล่องขนมไหว้พระจันทร์แบบรวมรส มาพร้อมลวดลายมงคลที่สื่อความหมายถึงการมีเงินทองล้นหลาม ในกล่องประกอบด้วยรสดั้งเดิม 5 รสชาติ ได้แก่ ไส้เม็ดบัว ไข่เดี่ยว, ไส้ถั่วแดงและเกาลัด, ไส้ถั่วแดง, ไส้เม็ดบัวขาว, ไส้มันม่วง และมาพร้อมไส้ครีมมี่คัสตาร์ด อย่างละ 1 ชิ้น ราคา 1,380 บาท (6 ชิ้น)ขนมไหว้พระจันท์รสต้นตำรับ 6 รสชาติ ในกล่องของขวัญลายสุดคลาสสิค ประกอบด้วย ไส้เม็ดบัวขาว ไข่คู่, ไส้เม็ดบัว ไข่คู่, ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย, ไส้เม็ดบัวขาวและเมล็ดสน สูตรน้ำตาลน้อย, ไส้ถั่วแดง ไข่เดี่ยว และไส้โหงวยิ้ง ราคา 1,640 บาท (6 ชิ้น)ชุดกล่องของขวัญรวมรส ดีไซน์แบบกล่อง 2 ชั้น นำเสนอ 6 สถานที่สำคัญของฮ่องกง ผ่านศิลปะแบบตะวันออกด้วยลายเส้นดอกบัวสไตล์จีน และลวดลายกระจกสีแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก สะท้อนอัตลักษณ์ของฮ่องกงอย่างลงตัว ในกล่องประกอบด้วย ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว, ไส้เม็ดบัว ไข่เดี่ยว, ไส้โหงวยิ้ง, ไส้ถั่วแดงและเกาลัด, ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย และไส้เม็ดบัวขาวและเมล็ดสน สูตรน้ำตาลน้อย ราคา 1,780 บาท (6 ชิ้น)การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection® ภายในกล่องประกอบด้วยรสชาติพิเศษอย่างไส้มันม่วงและเกาลัด, ไส้มันม่วง และรสชาติดั้งเดิมยอดนิยมอย่างไส้ถั่วแดง, ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว, ไส้เม็ดบัว ไข่เดี่ยว, ไส้ถั่วแดง ไข่เดี่ยว, ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย, ไส้ถั่วแดงและเกาลัด, ไส้โหงวยิ้ง ราคากล่องละ 1,880 บาท (9 ชิ้น)รวบรวมขนมไหว้พระจันทร์รสต้นตำรับชั้นเลิศมาไว้ในกล่องของขวัญพรีเมียมให้อย่างจุใจถึง 8 ชิ้นใหญ่ด้วยกัน เหมาะกับการมอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประกอบด้วย ไส้เม็ดบัวขาวไข่ 3 (Full Moon), ไส้ถั่วแดง ไข่เดี่ยว, ไส้โหงวยิ้ง, ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย, ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว (2 ชิ้น), ไส้เม็ดบัว ไข่เดี่ยว (2 ชิ้น) ราคา 3,440 บาท (8 ชิ้น)ลิ้มลองความอร่อยและส่งต่อรอยยิ้มให้คนที่คุณรักในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ไปกับขนมไหว้พระจันทร์จาก “เอ็ม เอกซ์” ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ และ ร้าน โฮมเบค บาย เอ็ม เอกซ์ ทุกสาขา พร้อมรับส่วนลดขนมไหว้พระจันทร์เอ็ม เอกซ์ 10% จากราคาปกติ เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต TTB / SCB / UOB / KCC / KTC ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ก.ย. 2567 ที่ร้าน mx cakes & bakery และ ร้าน Homebake by mx ทุกสาขา หรือบูธงานขนมไหว้พระจันทร์ที่ร่วมรายการ ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่ Facebook: MX cakes & bakery สั่งซื้อสะดวกออนไลน์ www.mxcakesandbakery.com (ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ) , Line @mxmooncake (ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ) , ร้าน MX cakes & bakery ใน Shopee Mall และ Lazada Mall ร้าน mx cakes & bakery#MXmooncake #MoonFestival2024 #ขนมไหว้พระจันทร์