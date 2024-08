เปิดกลยุทธ์ธุรกิจสำเร็จด้วย FengShui Strategy ผู้ช่วยนักธุรกิจ “จับจังหวะที่ใช่” พลิกโอกาสสร้างเงิน

นายรวิ อัญญากาญจน์ Founder Heaven Plan, ที่ปรึกษาด้านโหราศาสตร์จีน, เจ้าของเว็บไซต์ fengshuiX.com และ เพจ fengshuiX เปิดเผยว่า ศาสตร์จีนโบราณ (Chinese Metaphysics) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายของพลังงานในธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความสุขและความสมบูรณ์แก่ชีวิต ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับการยอมรับและมีการนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม การศึกษาและนำศาสตร์นี้มาปรับใช้ทำให้ทุกคนวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ได้ว่าเมื่อไหร่ควรก้าว และเมื่อไหร่ควรถอย“การทำความเข้าใจกับ ยุค 9 ก็มีความสำคัญต่อทั้งการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ โดยในยุค 9 นี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2024-2043 ในทางศาสตร์จีนโบราณที่ทุก 20 ปีจะผลัดเปลี่ยนขึ้นสู่ยุคใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยในปีนี้เป็นก้าวแรกของยุคแห่งไฟ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม รวมทั้งเกิดโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล” นายรวิ กล่าวยุคใหม่ของชีวิตและธุรกิจการก้าวเข้าสู่ยุค 9 อย่างเข้าใจ และนำหลักคิดของศาสตร์จีนโบราณ เริ่มที่การทำความเข้าใจกับ ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำนายรวิ กล่าวว่า ถ้าหลักการตลาดจะพูดถึง 5 ปัจจัย (Five Forces Model) ที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คู่แข่ง และสภาพการแข่งขันในตลาด ได้แก่ การแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน , ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่,อำนาจต่อรองของลูกค้า, อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ และ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนทางด้าน ศาสตร์จีนโบราณ มีปัจจัย 5 ตัวที่นำมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง และ สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจเช่นกัน ได้แก่ ไม้ (Wood) ตัวแทนของการเติบโต และนวัตกรรม, ไฟ (Fire) พลังงาน และ แบรนด์, ดิน (Earth) ความมั่นคง และทรัพยากร, ทอง (Metal) ประสิทธิภาพ และคุณภาพ สุดท้ายธาตุน้ำ (Water) การปรับตัว และการสื่อสาร“เพราะการเข้าใจธาตุทั้ง 5 ในธุรกิจ คือการเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร เพราะการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากความสวยงามยังเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ” นายรวิ กล่าว‘หยิน-หยาง’ สมดุลมีผลต่อความสำเร็จในโลกของการทำธุรกิจ นายรวิ กล่าวว่า หลักคิดของหยิน (Yin) และหยาง (Yang) มีผลต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นหากมีการทำอย่างสมดุล โดยหยิน (Yin) โดดเด่นที่การวางแผนและลงมือทำ การวิเคราะห์ และการประหยัด เป็นช่วงของการใช้สมองคิด ไตร่ตรองและเตรียมการ ขณะที่ หยาง (Yang) ว่าด้วยการลงมือทำเช่นกัน รวมทั้งการขยายตัวและการงทุน ดังนั้น การทำความเข้าใจแล้วปรับทุกอย่างให้สมดุล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความสมดุล และ เกิดเป็นพลังงานที่ดีที่สุด“บางธุรกิจเปิดตัวสินค้าอะไรมาก็ปัง ขณะที่บางธุรกิจเปิดตัวอะไรมาก็ล้มเหลว ตัวอย่างที่กล่าวมานี้ทำให้เห็นว่าจังหวะและช่วงเวลาที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่สำคัญมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งศาสตร์จีนโบราณเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยธุรกิจวิเคราะห์ และ หาจังหวะที่ดีที่สุด พร้อมกับสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จได้มากที่สุด” นายรวิ กล่าวธุรกิจสำเร็จเมื่อเจอทีมที่ใช่การวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพและศักยภาพของแต่ละคนที่เข้ามาร่วมทีม มีผลอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจในภาพรวมนายรวิ กล่าวว่า คนธาตุไม้ มีความคิดสร้างสรรค์​ เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ และชอบการเติบโต อาชีพที่เหมาะสมจะเกี่ยวกับนวัตกรรม การออกแบบ และงานที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอส่วนคนธาตุทอง เน้นความมีระเบียบ และใส่ใจในรายละเอียด เหมาะกับงานด้านการเงิน การบริหาร หรือ วิศวกรรม ขณะที่คนธาตุน้ำ บุคลิกเข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นคนที่ประนีประนอมจึงเหมาะกับงานขาย ประชาสัมพันธ์ คอลเซ็นเตอร์ และงานวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับคนธาตุไฟ โดดเด่นด้านการนำเสนอ เหมาะกับงานการตลาด และโฆษณา สุดท้าย คนธาตุดิน มีความคิดละเอียดและรอบคอบ เหมาะกับงานบริหาร การวางแผนนโยบาย ที่ปรึกษาการทำความเข้าใจใน 5 ธาตุ คือ ไฟ ดิน ทอง น้ำ และ ไม้ นำไปสู่การวางแผนที่ดี ทั้งการใช้ชีวิต และการทำธุรกิจนอกจากการวิเคราะห์จังหวะชีวิตและธุรกิจ การสร้างสมดุลของหยินและหยาง รวมไปถึงการศึกษาธาตุทั้ง 5 แล้ว ฮวงจุ้ย (Feng Shui) การปรับสภาพแวดล้อมและหาชัยภูมิที่เหมาะสม ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งชีวิตและการทำงาน รวมถึงการทำธุรกิจตัวอย่าง ฮวงจุ้ยกับการออกแบบพื้นที่ทำงานสมัยใหม่ การจัดวางโต๊ะทำงานในตำแหน่ง ที่เพิ่มประสิทธิภาพงาน การเลือกใช้สีและวัสดุที่สร้างสมดุล รวมไปถึงการจัดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นายรวิ กล่าวว่า ในยุคใหม่ของชีวิตและธุรกิจ หรือ New Era of Life and Business นี้ เป็นยุคที่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะได้รับการยอมรับ มีความโดดเด่น และเป็นผู้นำตลาดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต ทั้งการเริ่มต้นธุรกิจ การเปลี่ยนสายงานต้องสอดรับพลังงานที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อเสริมพลังทุกอย่างไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่วางไว้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567