“UNCLE BEN” ร่วมมือ “AWS” ผุดเวนดิ้งแมชชีนสมูทตี้ผลไม้ปั่น

ผู้จัดการรายวัน360 - UNCLE BEN จับมือกับAWS ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตตู้ Vending Machine และพัฒนาระบบ Smart Vending Machine and AI Retail Vending Machine ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและร้านค้าอัจฉริยะแบบครบวงจร ผุดไอเดียการแปรรูปผลไม้นำเข้าให้เป็นน้ำผลไม้สมูทตี้ปั่นสุดพรีเมียม เปิดตัว UNCLE BEN Premium Fruit ตู้ปั่นน้ำผลไม้สมูทตี้อัตโนมัติเจ้าแรกในประเทศพร้อมสั่งกระเช้าผลไม้ผ่านระบบ Online Ordering เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ทั้งนี้ มีแผนขยายแฟรนไชส์สมัครเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของธุรกิจ ราคาตู้ละ 650,000 บาท ตั้งเป้า 5 สาขาภายในปี 2024 และขยายเป็น 13 สาขาในปีถัดไป ประเดิมสาขาแรกที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น โซน Co Working Spaceนาย เบญจภณ วิเศษสินธพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัดกล่าวว่า “ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นตู้จำหน่ายสมูทตี้ UNCLE BEN Premium Fruit เราทำธุรกิจขายกระเช้าผลไม้มาก่อน จนเมื่อความต้องการของสินค้าประเภทนี้เพิ่มขึ้นและแบรนด์ก็เติบโตมาถึงจุดหนึ่ง ด้วยประสบการณ์ขายผลไม้ออนไลน์กว่า 8 ปี เราจึงอยากบุกตลาดออฟไลน์ เรามองว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เหมาะแก่การขายเครื่องดื่มเย็นๆ บวกกับผลไม้นำเข้าที่เรามี และ Trend Healthy ที่กำลังมาเป็นสิ่งที่ท้าทาย และทำให้เราตัดสินใจทำตู้ สมูทตี้ปั่นผลไม้ 100% ขึ้นมาที่ชื่อ UNCLE BEN Premium Fruit“ก่อนหน้านี้เราได้ลองเปิดหน้าร้านที่ BTS ซึ่งก็เหมือนการได้รีเสิร์ชข้อมูลควบคู่ไปด้วย เพราะผลไม้ทั่วๆไปคนสามารถหาซื้อรับประทานได้ตามสถานที่ต่างๆ แต่ผลไม้นอก หรือผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมี่ยม และนำมาปั่นเป็นสมูทตี้ยังไม่มีที่ไหนทำ และลูกค้าเองมีความต้องการที่จะทานผลไม้นอกแบบปั่นเยอะขึ้น ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการเปิดหน้าร้านปกติ เราต้องใช้เงินในการเปิดร้านไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท ไหนจะค่าพนักงาน มันทำให้เราคุ้มทุนช้า แต่พอปรับเปลี่ยนมาเป็นตู้ Vending แทนที่เราจะต้องใช้เงินไปเปิดหน้าร้านก็เอาเงินมาลงทุนกับตู้ Vending ค่าพนักงานก็ไม่มี ค่าเช่าถูกกว่า คุ้มค่ากว่า”ประเด็นสำคัญคือ ถ้าเราวิเคราะห์พื้นที่ไม่ดี ขายไม่ดี แล้วเราลงรูปแบบร้านค้าลงไปแล้ว เราจะไม่สามารถย้ายได้เพราะมันเป็นโครงสร้างไปแล้ว ต้องรื้อกลับมาเป็นซาก แต่ถ้าเป็นตู้ Vending ความเสี่ยงมันต่ำกว่า เพราะอย่างน้อยถ้าเราวิเคราะห์ผิด เรายังสามารถย้ายที่ขายใหม่ได้ เลยติดต่อหาทีม มา support เรื่องตู้ Vending และเริ่มการผลิตร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่มีความชำนาญด้านนี้โดยตรง พัฒนาตู้น้ำผลไม้ปั่นอัตโนมัติ UNCLE BEN Premium Fruit ขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยและได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตู้จำหน่ายน้ำผลไม้ปั่นอัตโนมัติยังไม่มีใครทำ และเป็นไอเดียที่ล้ำ ทำให้สร้างความแข็งแรงในการแข่งขันกับตลาดได้นอกจากนี้เรายังมีระบบ Online Ordering ในการสั่งกระเช้าผลไม้อีกด้วย เดิมทีเรามองถ้าคนที่เข้ามาซื้อน้ำปั่นของเราถูกใจว่าน้ำปั่นอร่อย เค้าก็อาจจะอยากซื้อกระเช้าผลไม้เราเพิ่มด้วย เพราะเค้าต้องมั่นใจว่าสินค้าเราดี ก็เลยเพิ่มฟังชั่นตรงนี้เข้าไป ทำให้สามารถแก้ Pain point ของเราได้ ซึ่งปกติสินค้าผลไม้สด shelf life จะค่อนข้างสั้น ถ้าเราตั้งขายสดจะทำให้อายุสินค้าอยู่ได้ไม่กี่วัน แต่ถ้าสั่งสินค้าผ่าน Online Ordering หน้าตู้ เรามีแมสเซนเจอร์วิ่งส่งให้ ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าสดใหม่ มี Demand เท่าไหร่ก็บริหาร Supply เท่านั้น สามารถลด waste ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เรายังสามารถนำตู้ UNCLE BEN Premium Fruit ไปตั้งตามโรงพยาบาลต่างๆได้ โดยเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านกระเช้าผลไม้ไปวางขาย ลูกค้าก็สามารถสั่งผ่านหน้าตู้ได้เลย พร้อมจัดส่งภายใน 3 ชั่วโมงด้วยการขายรูปแบบใหม่ของ UNCLE BEN Premium Fruit ทำให้แบรนด์กลายเป็นธุรกิจตู้เวนดิ้งสมูทตี้ผลไม้แท้ 100% เจ้าแรกในไทย ซึ่งการันตีคุณภาพของผลไม้จากการคัดสรรในแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด และเก็บรักษาอย่างถูกต้องจนถึงกระบวนการขาย เรามั่นใจในรสชาติซึ่งเป็นจุดแข็งของ UNCLE BEN Premium Fruit และก่อนจะเอามาเข้าตู้เวนดิ้งเราได้ทำการซีลและเก็บในอุณหภูมิ -30 ℃ เพื่อควบคุมไม่ให้ผลไม้คายน้ำซึ่งจะสามารถรักษาความสดใหม่และรสชาติที่ดีเอาไว้ได้ พอบรรจุสินค้าเข้าแก้วแล้วเอามาเก็บไว้ในตู้เวนดิ้ง ตัวตู้ก็เป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ -18 ℃ ตัวผลไม้ของเราจะถูกแช่แข็งไว้อย่างนั้นเลย ตอนลูกค้ากดสินค้าออกมาจะเห็นเลยว่าผลไม้เรายังสดยังเต่งตึงอยู่ แล้วเนื้อผลไม้จะเป็นฟรีซหน่อย ๆ เป็นเหตุผลที่ตู้เวนดิ้งของ UNCLE BEN เป็นตู้สมูทตี้ผลไม้ที่ปั่นพร้อมดื่มได้เลย เราไม่ใช้น้ำหรือน้ำแข็งผสมเพื่อให้ออกมาเป็นสมูทตี้เย็น ๆ แต่ความเย็นและเกล็ดน้ำแข็งนี้ได้จากการแช่แข็งเนื้อผลไม้ 100%นอกจากรูปแบบการขายแบบใหม่แล้ว UNCLE BEN Premium Fruit มีแผนขยายธุรกิจด้วยการเปิดให้นักลงทุนสามารถเข้ามาลงทุนในแฟรนไชส์ตู้เวนดิ้งสมูทตี้ผลไม้ ในราคาตู้ละ 650,000 บาท โดยตั้งเป้า 5 สาขาภายในปี 2024 และขยายเป็น 13 สาขาในปี 2025 โดยสาขาแรกของ UNCLE BEN Premium Fruit ตั้งอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น โซน Co Working Spaceดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าว “ปัจจุบันเทรนด์การบริโภคอาหารของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป หลายคนหันมาสนใจโภชนาการอาหารมากขึ้นและต้องการบริโภคสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อร่างกายของตัวเอง ด้วยความต้องการนี้ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ออกมานำเสนอตัวเลือกสินค้าที่มีความสร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้สินค้าได้ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย จึงกลายเป็นที่มาของความร่วมมือกันพัฒนาตู้เวนดิ้งสมูทตี้ผลไม้ ภายใต้แบรนด์ UNCLE BEN Premium Fruit ตู้ปั่นน้ำผลไม้เจ้าแรกในประเทศ“บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารและมีส่วนร่วมในการเติบโตผ่านกลยุทธ์ใหม่ ๆ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีตู้ Vending Machine มายกระดับธุรกิจผลไม้สดให้สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการพัฒนาระบบทั้ง Hardware และ Software ของตู้ Vending Machine สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆอุตสาหกรรม หากเจ้าของธุรกิจสนใจให้ทางเรา Customize ตามรูปแบบสินค้าของแบรนด์นั้นๆ พร้อมระบบการจัดการอัจฉริยะเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เรามีทีมที่มีความชำนาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ตู้ Vending Machine ที่จะเป็น Tool สำคัญในการลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ธุรกิจนั้นๆ”