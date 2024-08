“แพลทินัม” เสริมแกร่ง 10 ร้านนำร่อง เพิ่มยอดขายออนไลน์และออฟไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าแพลทินัม เดินหน้าส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง นำทัพ 10 ร้านแฟชั่นนำร่อง เสริมอาวุธติดเทคนิคบุกโลกตลาดออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนร้านค้าในการสร้างจุดเด่นให้แบรนด์แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าเติบโตต่อเนื่องภายใต้โครงการ Platinum Empowering SMEs 2024 : The Power Of Social Mediaนางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ Platinum Empowering SMEs เป็นโครงการที่ศูนย์การค้าแพลทินัม ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และยังคงดำเนินงานในโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ทางศูนย์การค้าให้ความสำคัญในการบุกตลาดออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมร้านค้าให้สามารถสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าแฟชั่นค้าส่งและค้าปลีกภายในศูนย์การค้า ให้มีความรู้และประสบการณ์ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าได้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนร่วมกันไปกับศูนย์การค้าโดยในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ ด้วยการคัดสรร 10 ร้านค้าแฟชั่นนำร่อง เพื่อสร้างผู้ประกอบการร้านค้า SMEต้นแบบ เข้าร่วมโครงการ พร้อมเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมความรู้และร่วมลงมือทำงานไปพร้อมกันกับทีมงานศูนย์การค้า ซึ่งจะทำให้ผู้ประการร้านค้าเกิดประสบการณ์ความรู้และเพิ่มความชำนาญในการใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เพื่อสื่อสารแบรนด์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าใจและแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นตัวอย่างให้กับร้านค้าอื่นๆ ที่สนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ ร้าน Catwalk By Koh-Tun, ร้าน Isaphak, ร้าน Smallroom, ร้าน Boy Playground, ร้าน Jolly Jilla, ร้าน Chicha, ร้าน Pim.S Embroidery, ร้าน Trust Studio, ร้าน Goodshirt, ร้าน Ramsita ซึ่งแต่ละร้านที่เข้าร่วมจะเป็นร้านที่น่าสนใจ มีสินค้าที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความเป็นแฟชั่นที่สดใหม่ทันสมัยเสมอ มีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารของร้านเอง และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการทำงานร่วมกันโดยรูปแบบของกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ จะมีทีมงานการตลาดของศูนย์การค้าเข้าไปร่วมสนับสนุนในทุกกระบวนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับร้านค้า เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม พร้อมชวนลงมือปฏิบัติทำจริงและทำอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การสร้างตัวตนจุดเด่นให้กับแบรนด์ในโลกออนไลน์, การหาตำแหน่งทางการตลาด, การนำเสนอสินค้าอย่างไร ให้น่าสนใจสะท้อนต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์, การสร้างสรรค์ Story Telling ให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม, การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการซื้อ Ads Online พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์และนำมาสู่การเพิ่มยอดขายหน้าร้านออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับร้านค้าได้อย่างเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้ศูนย์การค้าแพลทินัม พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าแฟชั่น SME ไทย ได้พัฒนาและเติบโต อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Soft Power ศูนย์กลางแฟชั่นไทยที่ยิ่งใหญ่ ปักหมุดหมายเป็น "The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN" ในดวงใจของคนไทยและนานาชาติต่อไป พร้อมรับชมและให้กำลังใจกับผลงานของ 10 ร้านค้าแฟชั่นต้นแบบนำร่อง ที่จะทยอยเผยแพร่ในช่องทาง Facebook Official Page หรือ Social Media ของแต่ละร้าน โดยจะปล่อยคอนเทนท์ 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ร้าน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 เป็นต้นไป