I-DAC Bangkok และ MI GROUP ยกระดับกลยุทธ์การตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

งาน 'Unlocking the potential of Thailand's automotive market' ได้เผยแนวโน้มพฤติกรรมผู้ซื้อยานยนต์ในยุคดิจิทัล ชี้แพลตฟอร์ม Meta ครองใจผู้บริโภคตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยมีบทบาทสำคัญถึง 65.1% ในการสร้างแรงบันดาลใจ, 67.4% ในการค้นหาข้อมูล และ 62.5% ในการประเมินการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ผู้ซื้อยานยนต์ยังหันมาใช้เนื้อหาของ Social Influencer เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่ง 61.6% ของผู้ซื้อตอบว่าได้แรงบันดาลใจจากคอนเทนต์ออนไลน์ ขณะที่ 58.7% ค้นพบยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ผ่านอินฟลูเอ็นเซอร์ และ 59.5% กล่าวว่าใช้ข้อมูลจาก Influencer มาช่วยในการประเมินทางเลือกสิ่งที่น่าสนใจคือ การส่งข้อความโดยตรงถึงแบรนด์หรือตัวแทนจำหน่ายกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ โดย 64.5%ใช้ Facebook Messenger และ 40.7% ใช้ Direct Message ผ่าน Instagram ในการสอบถามข้อมูล เมื่อพูดถึงการแข่งขันแย่งชิงการเป็น Top of Mind แบรนด์ยานยนต์ในใจผู้ซื้อ พบว่า 48.5% มีแบรนด์ยานยนต์ 2 แบรนด์ในใจ และมีถึง 74.8%ของผู้ซื้อที่พิจารณามากกว่า 2 แบรนด์ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีการแข่งขันสูงงานนี้ไม่เพียงยกระดับความสามารถในการทำการตลาดของกลุ่มยานยนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มของ Meta เท่านั้น แต่ยังสรุปข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่สำคัญ พร้อมแนะนำการใช้ AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำการตลาดแบบ Full Funnel ครอบคลุมทั้งด้าน Brand Level, Lead Generation, Dealership และ CRMคุณวรินทร์ ทินประภา CHIEF GROWTH OFFICER จาก MI GROUP กล่าวว่า "ในยุคที่ AI มีบทบาทในการเข้าถึงข้อมูลและการทำการตลาดอย่างเข้มข้น และเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา MI GROUP จึงให้ความสำคัญกับการ Keep Momentum ในการจัด Session พิเศษ ให้ลูกค้าของเราเข้าใจเทคโนโลยีรวมถึงโซลูชั่นใหม่ๆของแพลตฟอร์ม เพื่อการปรับตัวที่ทันท่วงทีต่อสภาวะตลาดที่ผันผวน การทำให้ลูกค้าเข้าใจ insight ของตลาด และ Solution ของแพลตฟอร์ม จะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ"ด้านคุณเฟรดดี้ ตัน CHIEF EXECUTIVE OFFICER จาก i-dac Bangkok กล่าวเสริม ว่า “บริษัทนำเสนอโซลูชัน Social CRM ผ่าน AIQ Asia โดยใช้แพลตฟอร์ม Message Bird ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบนี้ช่วยให้ สามารถจัดการข้อมูลการขายและการบริการลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Messenger, Instagram รวมไปถึง WhatsApp ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการผสานรวมกับโซลูชันของ Meta จะช่วยต่อยอดการแปลงกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า ช่วยในการจัดการข้อมูล สร้างระบบนิเวศทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”ภายในงานได้สรุป 7 Key Highlights สำคัญที่สะท้อนถึงแนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดยานยนต์ไทย รวมถึงบทบาทสำคัญของแพลตฟอร์ม Meta ในการขับเคลื่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้1. ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงและมีความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา2. GenZ เป็นผู้นำหลักในพฤติกรรมการใช้ดิจิทัล โดยมีคนรุ่นอื่นตามมาติดๆ3. แพลตฟอร์ม Meta ได้แก่ Facebook และ Instagram มีบทบาทสำคัญตลอด Customer Journey ของคนที่จะซื้อรถยนต์4. Content จาก Influencer ยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาข้อมูลแบรนด์รถยนต์เพิ่มเติม5. Personalized Content บนแพลตฟอร์มของ Meta คือกุญแจสำคัญสู่การตัดสินใจซื้อ6. การส่ง Direct Message หาแบรนด์รถยนต์และดีลเลอร์กลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน7. การรักษาความเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค (Top of Mind) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการครองส่วนแบ่งตลาดยานยนต์การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ MI GROUP และ I-DAC Bangkok ในอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็น Trusted Advisor สนับสนุนให้ลูกค้าเข้าใจและใช้ประโยชน์จากโซลูชันการตลาดดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่