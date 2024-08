เคนโด้เปิดตัวกันแดดรักษ์โลก ออร์แกนิก 100% รับตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย สอนออนไลน์ฟรี

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. บริษัท ยังวัน จำกัด โดย CEO เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ผู้ประกาศข่าวดัง เปิดธุรกิจอิงกระแสโลก แฟรนไชส์ บิ้วตี้ รุกตลาดเครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่มีมูลค่าแสนล้านบาท ด้วยกลยุทธ์ผลิตสินค้าสดใหม่ ไม่มีค้างสต๊อก ขยายแฟรนไชส์ สร้างอาชีพให้คนไทย ซึ่งสินค้าตัวแรก One Super Serum ได้ผลตอบรับที่ดีมาก 2 เดือนทะยานขึ้นสู่หมื่นชิ้น ด้วยคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ ยังวันเน้นสารสกัดที่มีคุณภาพ ใช้แล้วได้ผลOne Super Serum หรือเซรั่มหน้าฉ่ำวาว ด้วยคุณสมบัติ Hyaluronic Acid ไฮยา 8 สายพันธุ์ หรือ 8D Hya ช่วยสร้างผิวให้มีความชุ่มชื้น และดูแลผิว 3 ชั้นลึก ไม่ว่าจะเป็น ผิวชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการดูแลผิวให้สุขภาพดี รวมทั้งสารสกัด Beta-White ห่อหุ้มด้วย Liposome ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใส ฉ่ำวาว นำเข้าสารสกัดจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมั่นใจคุณภาพได้เลย เพราะเรานำเข้าสารสกัดจาก บริษัท Lucas Mayer เป็นบริษัทที่หาสารสกัดจากทุกมุมโลก ปัจจุบันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สารสกัดที่เราใช้ถูกทดสอบจากอาสาสมัครมาแล้วว่าได้ผลจริง ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างชัดเจนใน 7 วันล่าสุดยังวันออกสินค้าตัวใหม่ กันแดด ไฮบริดOne Shine Super Protection Sunscreen SPF 50 PA+++ นำเข้าจากสเปน ซึ่งกันแดดตัวนี้ ตอบโจทย์คนไทยอย่างมากและยังเป็นกันแดดรักษ์โลกอีกด้วย ออร์แกนิก 100 %ด้วยคุณสมบัติที่เหนือชั้น- ไร้สารกันบูด- ไร้สารอันตราย- 100% ออร์แกนิก- ลงน้ำไม่เป็นภัยต่อระบบนิเวศ- มาตรฐาน IECICมาตรฐานที่ประเทศจีนรับรองThe **IECIC** ย่อมาจาก **Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China** หรือ "รายชื่อวัตถุดิบเครื่องสำอางที่มีอยู่ในประเทศจีน" เป็นรายการควบคุมที่ดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีน (National Medical Products Administration - NMPA) รายการนี้ประกอบด้วยวัตถุดิบเครื่องสำอางทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จำหน่ายในประเทศจีนIECIC มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบเครื่องสำอางทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศจีนมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบของจีน ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ผลิตและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสำอางไม่มีสารต้องห้ามหรือสารที่ถูกจำกัดมาตรฐาน AAE Cosmos Approvedคือ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิคทุกชนิดในโลก โดยที่มีเกณฑ์ และกฎที่เคร่งครัดมากๆคุณสมบัติ- ปกป้อง UVA,UVB,- ป้องกันแสง Blue light- ป้องกันได้สูงสุดถึง 10 ยกกำลัง 8 เท่า นาโนเมตร เท่ากับว่า ปกป้องได้ล้ำลึกที่สุดเท่าที่กันแดดจะทำได้ อ้างอิงจากการศึกษา Adapted from C. Martin-Philips,A Mavon, et. al . HPC Today Archive 2021- ทำให้ลดเลือนริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ- ปกป้องทำให้ผิวขาวขึ้นนอกจากสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสากลแล้ว ยังวัน ยังมีระบบการสอนตัวแทนจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ฟรีYoung One เป็นแฟรนไชส์ ที่คุ้มค่าที่สุด สินค้าคือ One Super Serum เซรั่มหน้าฉ่ำวาว และ กันแดด One Shine Super Protection Sunscreen SPF 50 PA+++ โดย CEO เคนโด้ ผ่านการทำข่าวช่วยเหลือผู้คนจำนวนมาก มีเครดิตในสังคม บริษัทยังมีคอร์สพัฒนาตัวแทนเรียนฟรี มีพรีเซนเตอร์ มีสื่อโฆษณา เพียงแค่คุณมาเรียน ก็มีโอกาสสร้างรายได้หลักล้านได้ไม่ยากผมในฐานะ CEO มีความเชื่อมั่นในระบบและสินค้าของยังวันสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนไทยได้อย่างแน่นอน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนยังวันนะครับ CEO เคนโด้ กล่าวทิ้งท้าย