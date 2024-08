คนไทยยังนิยมท่องเที่ยวญี่ปุ่น เชียงใหม่-ภูเก็ตสุดฮิตเที่ยวไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ผลสำรวจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส พบว่าคนไทยจำนวนมากต้องการออกไปท่องโลก โดย 7 ใน 10 คนวางแผนที่จะท่องเที่ยวอย่างน้อย 3-4 ครั้งในปี 2567การท่องเที่ยวยังคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้ตอบแบบสำรวจถึง 55% วางแผนที่จะเดินทางมากขึ้นในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566จากผลการสำรวจเรื่อง แนวโน้มการท่องเที่ยว การรับประทานอาหาร และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สำหรับประเทศไทย หรือ American Express Travel, Dining, and Luxury Trends Research for Thailand ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ พบว่า คนไทย 7 ใน 10 คน มีแผนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนอย่างน้อย 3-4 ครั้งในปี 2567 โดยพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะเดินทางมากขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเหตุผลหลักในการเดินทางสำหรับกลุ่มคนที่วางแผนท่องเที่ยวในปีนี้คือ การได้ไปเยือนสถานที่ในฝันหรือเก็บทริปตามลิสต์ที่ตั้งใจไว้ (68%) รองลงมาคือการเฉลิมฉลองวันหยุดหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิต (47%) และการไปพักผ่อนแบบโรแมนติก (43%)คนไทยส่วนใหญ่นิยมการท่องเที่ยวระยะสั้น โดย 55% ชอบทริปสั้น ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว ในขณะที่ 39% ชอบท่องเที่ยวนานหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า คนไทยนิยมการท่องเที่ยวในประเทศมากกว่าต่างประเทศ โดย 54% ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจอยากที่จะท่องเที่ยวภายในประเทศ ขณะที่ 29% อยากที่จะท่องเที่ยวต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายต่างประเทศยอดนิยมสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย โดยมีถึง 7 ใน 10 คนวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นในปี 2567 สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เชียงใหม่และภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 56% ที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวทั้งสองจังหวัดนี้นายพร้อม สิริสันต์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมดีใจมากที่ได้เห็นว่าการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง คนไทยเรายังคงมีความต้องการที่จะออกไปสำรวจโลกอยู่เช่นเดิม อีกทั้งยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โรคระบาด เราเห็นแนวโน้มเดียวกันนี้จากสมาชิกบัตรของเราเช่นกัน ที่จองทริปเพียงเพื่อต้องการที่จะออกไปค้นหาและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวระดับโลก เราตื่นเต้นมากที่จะได้สนับสนุนให้สมาชิกบัตรของเราได้ท่องโลกตามที่ปรารถนา”ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยเป็นนักเดินทางที่ช่ำชองผลสำรวจพบว่า 88% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเคล็ดลับที่ใช้สำหรับการเดินทางในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเคล็ดลับยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การเลือกที่พักที่มีบริการอาหารเช้าฟรี (54%) 2) การเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีราคาถูกกว่า (48%) และ 3) การใช้บัตรเครดิตที่มีสิทธิประโยชน์สำหรับการเดินทาง (46%)นายพร้อม กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ผู้บริโภคเล็งเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเครดิตและเลือกที่จะใช้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นเมื่อวางแผนการเดินทางและเมื่อออกไปท่องเที่ยว เราจึงออกแบบรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อใช้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่จะช่วยสรรสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่น และมีรสนิยม ในขณะที่สมาชิกบัตรของเราเก็บเกี่ยวความทรงจำจากการเดินทางไปทั่วโลก ควบคู่ไปกับบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น และน่าประทับใจสูงสุดให้แก่สมาชิกบัตรทุกท่าน ไม่ว่าจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดก็ตาม”อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มอบสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงการเดินทางระดับพรีเมียมให้แก่สมาชิกบัตรที่มีสิทธิ์ ประกอบด้วยห้องรับรองที่สนามบินกว่า 1,400 แห่งทั่วโลกผ่าน Global Lounge Collection® ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่คอยวางแผนการเดินทางตามความประสงค์ สิทธิประโยชน์ในโรงแรมชั้นนำที่ได้รับการคัดสรรมากว่า 2,000 แห่งทั่วโลกผ่าน Fine Hotels + Resorts® และ The Hotel Collection และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกสำหรับคนไทย ครอบครัวเป็นตัวเลือกที่หนึ่งในการเลือกเพื่อนร่วมเดินทาง 70% ของผู้ตอบแบบสำรวจที่วางแผนจะไปเที่ยวในปีนี้ระบุว่าพวกเขาวางแผนจะเดินทางไปกับครอบครัว รองลงมา ผู้ตอบแบบสำรวจวางแผนที่จะเดินทางไปกับคนรัก (53%) และเพื่อนฝูง (44%) ตามลำดับคนรุ่นใหม่อย่าง Millennials และ Gen Z ของไทย และกระแส “ความหลงใหลในการเดินทาง” หรือ “travelling bug”กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) และเจนเนอเรชันแซด (Gen Z) หลงใหลการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาจะเดินทางท่องเที่ยวถึง 4.1 ครั้งต่อปี ข้อมูลระบุว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มคนเหล่านี้ หรือคิดเป็น 34% วางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 5 ครั้งหรือมากกว่านั้นในปี 2567เมื่อถามถึงค่าใช้จ่ายหลักในการท่องเที่ยว การรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นคำตอบที่ได้รับการเลือกมากที่สุดจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกรุ่นวัย จาก 8 ใน 10 คน (79%) อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การช้อปปิ้ง (76%) เป็นค่าใช้จ่ายอันดับรองลงมาสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามรุ่น Gen X แต่สำหรับ Millennials และ Gen Z นั้น ค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้ง (59%) และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ (58%) มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันการสำรวจเกี่ยวกับแนวโน้มการท่องเที่ยว การรับประทานอาหาร และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และดำเนินการโดยบริษัท Kantar ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มาจากการสำรวจกลุ่มผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย จำนวน 363 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 140,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายผู้เข้าร่วมสำรวจของ Kantar การสัมภาษณ์ทั้งหมดดำเนินการในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ 2 ถึง 16 พฤษภาคม 2567