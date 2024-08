ไทย สมายล์ บัส เปิดตัวฟังก์ชัน Personal AVM ในแอป TSB Go Plus อัปเดตยอดเงินสะดวก

ไทย สมายล์ บัส เปิดตัวฟังก์ชัน Personal AVM อัปเดตยอดเงินในบัตรโดยสารได้สะดวก ง่าย ๆ เพียงแตะบัตรกับโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชันใหม่ TSB Go Plus+ ไม่ต้องไปรอแตะที่เครื่องบนรถอีกแล้วนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) เปิดเผยว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการยกระดับรถเมล์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศได้อย่างแท้จริง จึงไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีที่จะตอบสนองผู้ใช้บริการทุกท่านให้เดินทางสะดวกขึ้น จึงรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการถึงปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดความไม่สะดวก วางแผนการเดินทางได้ยาก, การปรับคุณภาพการให้บริการ ไปจนถึงเรื่องเล็ก ๆ อย่างการแตะอัปเดตยอดเงินบัตรโดยสาร ที่ต้องไปแตะกับเครื่อง AVM บนรถอาจไม่สะดวก ในกรณีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ ผู้โดยสารทุกท่าน ‘TSB Go Plus+’ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย ตอบโจทย์คนเดินทางมากยิ่งขึ้น เช่น การค้นหาเส้นทาง, การคำนวณเวลาเข้าป้าย, การแสดงตำแหน่ง GPS รถเมล์กว่า 2,350 คัน 123 เส้นทาง ทั่วกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 5 จังหวัด เป็นต้นล่าสุด ได้อัปเดตฟังก์ชัน Personal AVM (Activate Value Machine) อัปเดตยอดเงินผ่านสมาร์ตโฟน ด้วยเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) ทำให้ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาแตะกับสมาร์ทโฟนได้ทันที เพิ่มช่องทางให้ผู้โดยสารสามารถแตะได้ทั้ง ในมือถือ และตัวเครื่อง AVM ที่ติดตั้งบนรถ ขณะเดียวกัน แอปพลิเคชันดังกล่าวยังได้เปิดฟังก์ชัน ดูประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ถึง 15 วัน ติดตามการเดินทาง เวลา เส้นทาง ยอดค่าโดยสาร รวมถึงสามารถ ‘กดให้คะแนนความพึงพอใจ ร้องเรียน/ติชม’ โดยส่งข้อมูลตรงเข้าระบบกลางของบริษัท เพื่อนำปัญหาการใช้งานหรือความประทับใจที่ผู้โดยสารพบเจอ ไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างตรงจุด, ฟังก์ชันแจ้งเตือนรถที่จะมาถึง, การตรวจสอบสภาพการจราจร ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนางสาวกุลพรภัสร์กล่าวว่า ในอนาคตแอปฯ TSB Go Plus+ มีแผนพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลของ เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ไทย สมายล์ โบ้ท ให้มาแสดงข้อมูลภายในแอปเดียว พร้อมกับเสริมฟีเจอร์สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตร HOP Card ด้วยฟังก์ชันการสะสมคะแนน ร่วมกับร้านค้าพันธมิตรที่นำเสนอดีลส่วนลด สิทธิพิเศษ (Privilege) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้รถเมล์ขนส่งสาธารณะสำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว TSB ได้ร่วมกับกลุ่มคนรักรถเมล์ในการทดสอบ ให้คำแนะนำมาพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ ได้แก่ Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์, BKK BUS Photographer, รถเมล์ไทย Rotmaethai ร่วมกันทดลองใช้ ทดสอบระบบ เพื่อนำข้อมูลของผู้ใช้งานจริงมาพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด