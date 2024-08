สยาม ทาคาชิมายะ จัดงาน “TAKARA TOMY 100th Anniversary" สุดยิ่งใหญ่! วันนี้ – 6 สิงหาคมนี้ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับ บริษัท ก.เจริญ ทอยส์ จำกัด จัดงาน “TAKARA TOMY 100th Anniversary" งานฉลองครบรอบ 100 ปีสุดยิ่งใหญ่ของแบรนด์ของเล่นชั้นนำระดับโลก TAKARA TOMY ที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสประสบการณ์ความสุขกับของเล่นสุดคลาสสิกและไอเทมลิมิเต็ดเอดิชั่นมากมายจาก พบกับการเปิดตัวโมเดลรถรุ่นพิเศษที่แรกในประเทศไทยและ สินค้าพิเศษคอลเลกชั่นฉลองครบรอบ 100 ปี ที่คัดสรรมาเพื่อนักสะสมโดยเฉพาะ อาทิ TOMICA, Ania, Bey Blade X, Plarail, Licca, Zoids Wild, Pokémon และอีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุด 50% และของที่ระลึกสุดพรีเมียมจากญี่ปุ่นเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ระหว่างวันนี้ - 6 สิงหาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามแฟนพันธุ์แท้ห้ามพลาด!•คอลเลกชั่น TAKARA TOMY 100th Anniversary : พบกับสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ผลิตขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี ไม่ว่าจะเป็น TOMY Company 100th Anniversary Licca Doll “Retro Licca Doll Orange Colored Lips” ที่กลับมาพร้อมดีไซน์ดั้งเดิม หรือ Champion Racer TOMICA รถแข่งชุบดีบุกเวอร์ชัน “Tomica” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 1953, TOMICA Company 100th Anniversary TOMICA Set และ Plarail ชุดพิเศษ•เปิดตัวครั้งแรกในไทย : TOMICA Premium Lamborghini Countach LP400 รถสปอร์ตในตำนานที่กลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้ง และ Oshi no Ko x TOMICA คอลเลกชั่นสุดพิเศษที่นำตัวละครจาก อนิเมะ Oshi no Ko x Licca และ Oshi no Ko x TOMICA•โซนนิทรรศการสุดอลังการ : พาคุณย้อนไทม์ไลน์การเดินทางตลอด 100 ปีของ TAKARA TOMY•โซนของสะสมหายาก : รวมของเล่นสุดคลาสสิกที่นักสะสมต้องร้องว้าว! อาทิ รถเหล็ก TOMICA Bat Man Series ครบทั้ง 4 แบบ, TOMICA Nissan (GT-R), Licca ตุ๊กตา Jenny ผลิตปี 2008 และอื่นๆ อีกมากมาย•กิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว : เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมระบายสี Licca, การแข่งขัน Bey Blade X, TOMICA Mario Drift และ Pokemon Ultimatch•พิเศษสุดๆ! รับสิทธิ์พรีออเดอร์สินค้า Licca ฉลองครบรอบ 100 ปี เฉพาะที่งานนี้เท่านั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลอง 100 ปีของ TAKARA TOMY และเป็นเจ้าของสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน “TAKARA TOMY 100th Anniversary” พร้อมรับโปรโมชั่นมากมายได้ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya