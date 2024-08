ทาสหมา ทาสแมว เตรียมเฮ! Taiwan Excellence ชวนอวดคลิป Reels สัตว์เลี้ยงแสนรัก ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท

ปัจจุบันเทรนด์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนดังสมาชิกในครอบครัวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว คนส่วนใหญ่ให้ความรัก ความผูกพัน และดูแลสัตว์เลี้ยงดังเป็นลูก (Pet Parent) Taiwan Excellence ตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน” เข้าใจถึงพลังความรักของเหล่าทาสหมา-ทาสแมว ที่อยากอวดความน่ารัก แสนรู้ของสัตว์เลี้ยงแสนรักต่อสังคม มาทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเป็นดังเซเลบริตี้ที่มอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขกับผู้พบเห็นTaiwan Excellence มีนโยบายการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนที่ดำรงอยู่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมผ่าน “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน” ขอเป็นสื่อกลางให้คนไทยมีพื้นที่แบ่งปันความน่ารักของสัตว์เลี้ยงของตนผ่านการสร้างสรรค์คลิปสั้น Reels ร่วมประกวดในโครงการ Share Your Pet Story โดยการโพสต์คลิปสั้น Reels ลงช่องทาง Facebook ส่วนตัว พร้อมติดแฮชแท็ก #ShareYourPetStory #FurryFamilyMembers #StorywithTaiwanExcellence #Positivevibes ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 10 กันยายน 2567คณะกรรมการจะคัดเลือก 20 คลิปที่โดดเด่น ที่สามารถบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์เลี้ยงได้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมมอบความสุข และพลังงานบวกให้กับผู้ชม เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบในระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2567 ซึ่งผลงานที่ได้รับการโหวตสูงสุด 5 คลิป จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ Acerpure Cool C2-AC551-50W 2 in 1 Air Circulator and Purifier และผู้เข้ารอบ 15 คลิปที่เหลือจะได้รับ Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งโครงการกว่า 65,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยการถ่ายคลิปสั้น Reels ความยาวไม่เกิน 15 วินาที บอกเล่าเรื่องราวน่ารักๆ ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก โดยเลือกผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวันที่ช่วยให้คุณมีช่วงเวลาแสนพิเศษกับสัตว์เลี้ยงแสนรักจำนวน 1 รายการ จาก 19 รายการ เป็นองค์ประกอบในการเล่าเรื่อง ได้แก่1. AceFly AceFly® ผ้าขนหนูที่ดูดซับน้ำได้ดี ทนทาน เหมาะกับทุกคนในครอบครัว2. Acerpure Pro Vero Air Purifier เครื่องฟอกอากาศ ดีไซน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบอากาศสะอาดบริสุทธิ์ให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณ3. Acerpure RO Water Purifier เครื่องกรองน้ำที่มอบน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ให้ทั้งครอบครัว4. Acetec Acetec® waterproof and breathable fabric สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนวัตกรรมผ้า Acetec® ช่วยปกป้องอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงคุณ5. ASUS Ozone Water Sanitizer อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำเพื่อทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ของสัตว์เลี้ยงของคุณให้ปราศจากเชื้อโรค6. ASUS ROG Phone 7 Ultimate สมาร์ทโฟนที่ช่วยบันทึกภาพสัตว์เลี้ยงได้อย่างคมชัด7. BenQ LED Smart Portable Ceiling Projector ชมภาพยนตร์เรื่องโปรด และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขกับสัตว์เลี้ยงของคุณ8. BenQ 65-inch 4K QLED Google TV ใช้ช่วงเวลาในวันหยุดสุดพิเศษกับการรับชมโทรทัศน์ ภาพสวยคมชัดเสมือนจริง9. BESV VOTANI F3 Smart eBike ออกผจญภัยในเมืองไปกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยจักรยานคันนี้10. Dacian Microparticle Stopper Mask ปกป้องคุณจากมลภาวะในขณะที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งกับสัตว์เลี้ยงของคุณ11. GIGABYTE AERO 16 OLED Creator Laptop สร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณผ่านโน๊ตบุ๊คที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน12. ible Wearable Ionic Air Purifier เครื่องฟอกอากาศพกพา มอบอากาศสะอาดบริสุทธ์ ลดอาการแพ้ขนสัตว์13. ible Airvida E1 เครื่องฟอกอากาศพกพา พร้อมหูฟังตัดเสียงรบกวน ให้อากาศสะอาดบริสุทธ์ ลดอาการแพ้ขนสัตว์14. PGO Spring B&W ออกเดินทางสร้างความทรงจำร่วมกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยรถจักรยานยนต์คันนี้15. SHENNONA Pixsee Play and Pixsee Friends Smart Baby Camera and AI-linked Toy Set กล้องอัจฉริยะพร้อมชุดของเล่นเด็ก16. SteelFlex Power Runner ยกระดับการออกกำลังกาย สนุกกับการเคลื่อนไหวไปกับสัตว์เลี้ยง17. Sunon Flow2one Plus เครื่องหมุนเวียนอากาศขนาดกะทัดรัดเพื่ออากาศบริสุทธ์18. Tokuyo Sofa Massage chair เก้าอี้นวดไฟฟ้าที่กันรอดขีดข่วนจากสัตว์เลี้ยง19. YZTEK e+Autoff อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเตาแก๊สอัจฉริยะ ให้คุณทำอาหารได้อย่างปลอดภัย ป้องกันไฟไหม้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานคลิปสั้นส่งเข้าประกวดกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ bit.ly/ShareYourPetStory.