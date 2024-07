OR จัดงาน 'วันความปลอดภัย' ด้วยแนวคิด “Hero to Zero Accident ความปลอดภัยสร้างได้ด้วยตัวเรา”

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการ ร่วมเปิดงาน “วันความปลอดภัย” (OR Safety Day 2024) ซึ่งจัดขึ้นด้วยแนวคิด “Hero to Zero Accident ความปลอดภัยสร้างได้ด้วยตัวเรา” ซึ่งครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของ OR ในทุกประเภทสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ไปยังพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ ของ OR ทั่วประเทศนายดิษทัตเปิดเผยว่า OR ให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างปลอดภัย มุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงชุมชนรอบสถานประกอบการ OR โดยตระหนักว่าความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ จึงได้จัดงาน “วันความปลอดภัย” ครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และปลูกฝังให้พนักงานและผู้รับเหมามีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยฯ พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความปลอดภัยฯ ขององค์กร และเล็งเห็นความสำคัญในการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้สังคมและชุมชนรอบข้างสถานประกอบกิจการของ OR มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย การบรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น หัวข้อ “การดับเพลิงยานยนต์ไฟฟ้า และ Solar Cell” การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับการประกอบธุรกิจ การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อฟื้นคืนชีพให้ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR)