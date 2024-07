YAS เปิดคลังสินค้าใหม่ย่านรังสิต พร้อมขยายบริการ Fulfillment รองรับตลาดอีคอมเมิร์ซขยายตัว

นายธนพนธ์ เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารคู่ค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า ในกลุ่มเบญจจินดา (BCG) กล่าวว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สู่การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 6.94 แสนล้านบาท จากปี 2566 เติบโตเฉลี่ยปีละ 6% ดังนั้นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ (B2B2C) ของธุรกิจ จึงมีการขยายตัวและเติบโตในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง“YAS เล็งเห็นโอกาสในการผลักดันธุรกิจ e-commerce มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าที่ทำธุรกิจรูปแบบ B2B2C และ B2C มากขึ้น จากเดิมที่เน้นการให้บริการการบริหารคลังสินค้า และจัดการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าองค์กร (B2B) มากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะด้านบริการ Fulfillment ให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่บริการคลังสินค้าออนไลน์ เก็บ แพ็ค และส่งสินค้าถึงปลายทางได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุดได้เปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งสามารถรองรับสินค้าได้หลากหลายประเภทมากขึ้น สามารถให้บริการจัดเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูง และสินค้าทั่วไป กระจายสินค้า บรรจุหีบห่อสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าตลาดอีคอมเมิร์ซด้วยขีดความสามารถในการกระจายสินค้าแบบรายชิ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ตั้งของคลังสินค้าแห่งใหม่นี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการคมนาคม จึงส่งผลให้สามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น YAS พร้อมการันตีการดูแลสินค้าด้วยระบบบริหารสินค้าคงคลัง (WMS : Warehouse Management System) ที่ดี สามารถเชื่อมต่อ (API) กับระบบและแพลตฟอร์มต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผ่านบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญกว่า 10ปี ของ YAS” นายธนพนธ์ กล่าวคลังสินค้าแห่งใหม่ของ YAS นี้ เป็นคลังสินค้ามาตรฐาน บนพื้นที่กว่า 5,600 ตร.ม. และสามารถขยายในเฟสถัดไปได้ถึง 20,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ย่านรังสิต-ปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนส่ง สามารถเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และแหล่งอุตสาหกรรมใกล้เคียง พร้อมกระจายสินค้าทั่วประเทศ สามารถวางสินค้าขนาดใหญ่กว่า 2,500 พาเลท (Pallet) พร้อมชั้นวางสินค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 5,000 โลเคชั่น รองรับการจัดการสินค้าได้มากกว่า 35,000 รายการต่อวัน ด้วยระบบงานที่พร้อมเชื่อมต่อ (API) กับระบบของลูกค้าอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มและมาร์เก็ตเพลสต่าง ๆนอกจากนี้ YAS ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยการออกแบบคลังสินค้าและระบบงาน เพื่อรองรับสินค้าตลาดอีคอมเมิร์ซ ด้วยขีดความสามารถในการจัดกระจายสินค้าแบบรายชิ้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจและการบริหารสินค้าของลูกค้าในแต่ละราย สามารถส่งมอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ SLA ที่ลูกค้าต้องการ การจัดส่งสินค้าภายในวัน (same day) หรือ ภายในวันถัดไป ( D+1) ทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถขนส่งได้อย่างครอบคลุมหลากหลายรูปแบบทั้ง First and Last Mile ทั้งแบบ FTL, LTL และ Parcel Delivery เป็นการให้บริการ (one-stop-service) ด้วยบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ของ YAS ในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อขยายธุรกิจด้าน Fulfillment ทั้งนี้ คาดว่ารายได้จากบริการดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 20 – 30% ในปี 2567 และจะเติบโตแบบก้าวกระโดด 100% ในปี 2568