กลุ่มบีทีเอส จัดพิธีลงนามและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และจัดกิจกรรมตลอดปี 2567

กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดพิธีลงนามถวายพระพร-จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พร้อมจัดกิจกรรมตลอดปี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดพิธีลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทบีทีเอส คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีฯ โดยหลังจากประธาน และกลุ่มพนักงาน ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณทางเดินเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดปี 2567 ประกอบด้วยจัดทำรถไฟฟ้าขบวนพิเศษ 3 ขบวน ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ตกแต่งด้วยสีเหลืองทองประดับลายไทย พร้อมข้อความถวายพระพร “ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” และ “LONG LIVE THE KING”การประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ไว้บริเวณหน้าขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง, รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู และรถไฟฟ้าสายสีทอง รวมทั้งสิ้น 173 ขบวนการจัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ มีทั้งหมด 3 แบบ 3 สี ได้แก่1. ชุดผู้ปิดทองหลังพระ (สีทอง) 2. ชุดรัชกาลที่ 10 (สีเงิน) และ 3.ชุดสืบสาน รักษา ต่อยอด (สีโรสโกลด์) ผลิตจำนวน 30,000 ชุด (60,000 ใบ) โดยใน 1 ชุด จะประกอบด้วยบัตร 2 ประเภท ได้แก่ บัตรภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (บัตรแรบบิทสำหรับสะสม) จำนวน 1 ใบ และบัตรแรบบิท สำหรับใช้งานจำนวน 1 ใบ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567การประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้บริเวณชั้นชานชาลา ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 60 แห่งการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้บริเวณสถานีรถไฟฟ้า และอาคารของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้แก่1. สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17), สถานีสำโรง (E15) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)ของรถไฟฟ้าบีทีเอส2. สถานีลาดพร้าว (YL01) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง3. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู4. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้บริเวณหน้าอาคารของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้แก่ อาคารเดอะ รอยัลเพลส 1 และ 2, อาคารเดอะ แกรนด์, อาคารเดอะ ยูนิคอร์น, อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ และโครงการธนาซิตี้การทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงประดับตราสัญลักษณ์ฯ ร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมคำถวายพระพรชัยมงคล และเผยแพร่ผ่านป้ายโฆษณาตลอดเส้นทางรถไฟฟ้า (Street View Light Box)และจอ LCD ในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งหมด 98 ขบวน รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียในกลุ่มบริษัทบีทีเอสการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการให้พนักงาน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ “Balance your Life สร้างสมดุลกาย-ใจ ชะลอเสื่อมวัยอย่างยั่งยืน” และโครงการ CPR & AED Workshop by BTS SkyTrain จำนวน 10 ครั้ง/10 สถานที่ ตลอดเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้อีกด้วย และยังมีกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี คือ การบริจาคโลหิต พร้อมกับเชิญชวนบริจาคดวงตา ร่างกาย และอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย รวมถึง 1 ในกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปี “หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 16” ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตร จัดบริการอาหารเจให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อคืนกำไรให้กับสังคม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถือศีลกินเจ พร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี