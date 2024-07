กูร์เมท์ วัน จับมือ ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงาน “Tops World Class Gourmet By Gourmet One” เทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบชั้นเลิศระดับเวิลด์คลาสจากแบรนด์ชั้นนำของโลก ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้นักช้อป นักชิม และคนรักการปรุงอาหาร ได้เลือกซื้อกลับไปปรุงอาหารที่บ้านกันได้อย่างจุใจในราคาพิเศษ พร้อมของสมนาคุณมากมาย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567 ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลบางนา โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล “Tops World Class Gourmet By Gourmet One” ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล บางนา นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมระดับเวิลด์คลาส จากประเทศที่เป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นนำของโลก อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ซึ่งนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยกูร์เมท์ วันสำหรับสายเนื้อ งานนี้มีเนื้อเกรดพรีเมี่ยมให้ช้อปอย่างจุใจ อาทิ เนื้อวากิวจาก “Darling Downs” แบรนด์ดังของออสเตรเลียที่นำเนื้อซิกเนเจอร์ลายหินอ่อน MB 6-7 มาแนะนำ, “Mayura” เนื้อวากิวสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นที่เลี้ยงในออสเตรเลีย เป็นเนื้อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเลี้ยงด้วยช็อคโกแลต มีความสมดุลของไขมัน กลิ่นหอม และเท็กซ์เจอร์นุ่ม รสชาติเข้มข้น ซึ่ง กูร์เมท์ วัน นำมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้, เนื้อวัวแองกัส USDA Certified Black Angus, เนื้อแกะพรีเมี่ยม“Ambassador” Lamb จากออสเตรเลีย และ หมูดำ Iberico Pork จากสเปนวัตถุดิบชั้นเลิศระดับเวิลด์คลาสอื่นๆ ที่เหมาะจะนำไปปรุงอาหารที่บ้าน ได้แก่ Gourmet Greenshell Mussels หอยแมลงภู่เกรดพรีเมี่ยมจากนิวซีแลนด์ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและคอลลาเจนจากธรรมชาติ, “De Cecco” พาสต้าคุณภาพสูงจากอิตาลีที่เชฟชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้, หอยนางรมสดจาก “Les Parcs Saint Kerber” ฟาร์มเลี้ยงหอยธรรมชาติเก่าแก่ในแคว้นบริตตานี, เนยและชีสจาก “President” แบรนด์ชั้นนำของฝรั่งเศส, Black Summer Truffle ทรัฟเฟิลสดใหม่จากแคว้นอัลบาของอิตาลี รวมถึง เชอรี่ สด หวานกรอบ จากเมืองซาราโกซ่า แหล่งผลิตชั้นนำของสเปนสำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงาน คือ Chef’s Cooking Demo การสาธิตอาหารเมนูพิเศษปรุงด้วยวัตถุดิบระดับเวิลด์คลาสที่นำมาขายในงานนี้ โดยเชฟเปเป้ - โฮเซ่ มาร์ติน รูซ เบอร์จา จากร้านอาหารสเปน-เมดิเตอร์เรเนียน “โซกู๊ดกูร์เมท์” ซอยราชวินิตบางแก้ว และ เชฟออม - อิทธิชาติ พิบูลนครินทร์ (Le Grand Diplôme from Le Cordon Bleu) สาธิตให้ชมและชิม พร้อมเผยเคล็ดลับในการเลือกและการปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบระดับเวิลด์คลาสให้อร่อยที่บ้านเมนูในงานมี อาทิ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ซอสไวน์ขาว (Gourmet Greenshell Mussels in White Wine Sauce) และ เนื้อวากิว Mayura ซอสชอคโกแลตไวน์แดง (Grilled Mayura Wagyu Beef in Red Wine Chocolate Sauce) นอกเหนือจากนั้น ยังมีเมนูพิเศษ “ไส้กรอกไส้อั่ว” สูตรของเชฟนอร์เบิร์ต คอสเนอร์ อดีตเชฟใหญ่ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพ ที่นำส่วนผสมของไส้อั่ว อาหารพื้นเมืองยอดนิยมทางภาคเหนือของประเทศไทย มานำเสนอในรูปแบบไส้กรอกเนื้อเนียนที่ยังคงรสชาติและส่วนผสมของกระเทียม สมุนไพร พริก และเครื่องแกง ที่เป็นเอกลักษณ์ของไส้อั่วไทยไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมงาน “Tops World Class Gourmet by Gourmet One” ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษและของสมนาคุณต่างๆ สำหรับท่านที่ซื้อสินค้าในงาน อาทิ กระเป๋าเก็บอุณหภูมิจากแบรนด์ President และ Darling Downs รวมถึงส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาจากโครงการที่พักอาศัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นพบกับงาน “Tops World Class Gourmet By Gourmet One” เทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบชั้นเลิศระดับเวิลด์คลาสจากแบรนด์ชั้นนำของโลก ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567 ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลบางนา