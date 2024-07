ขบ.จัดงาน “คมนาคมปลอดภัย ใต้ร่มพระบารมี" พร้อมเปิดตัว 5 มาสคอต"DLT Rangers"มุ่งปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้วินัยจราจร

กรมการขนส่งทางบก เปิดงาน “คมนาคมปลอดภัย ใต้ร่มพระบารมี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน “DLT Kids on the Road” พร้อมเปิดตัว 5 มาสคอต"DLT Rangers " สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ให้เด็กๆวันนี้ (27 กรกฎาคม 2567) นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คมนาคมปลอดภัย ใต้ร่มพระบารมี” และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนน “DLT Kids on the Road” ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเยาวชนจากบ้านราชวิถีในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเทพระวรกายเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดมา อีกทั้งพระราชกรุณาที่ทรงห่วงใยในความปลอดภัยในการเดินทางของพสกนิกรไทย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะเยาวชนจะได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมนำไปปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัยทางถนนโดยสนับสนุนให้กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ดำเนินมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกมิติทั้งการยกระดับกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้ขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนน การอบรมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ทักษะการขับขี่ รวมทั้งจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยและมีน้ำใจให้กับประชาชนชาวไทยในทุกช่วงอายุ อีกทั้งมุ่งวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ยังเป็นเด็กจะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและมีวินัยจราจรในอนาคตนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีภารกิจในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและความปลอดภัย การดำเนินมาตรการและโครงการต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ที่มุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนให้มีความพร้อมในการขับขี่และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวที่มีการเดินทางของประชาชน และการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทยทุกคนซึ่งในส่วนของกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6 รอบ เป็นการดำเนินโครงการและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเยาวชนและครอบครัว มีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีและมีวินัยในการขับขี่ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและมีวินัยจราจรในอนาคต@จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ถึงก.ย. 67โดยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนกันยายน 2567 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระราชปณิธานพระราชกรุณาที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมในวันนี้ เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยเด็กๆ เยาวชน รวมถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย น้ำใจและวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอยู่เสมอ@เปิดตัว 5 มาสคอต"DLT Rangers "ครอบครัวขับขี่ปลอดภัยโดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดตัวคาแรกเตอร์มาสคอตครอบครัวขับขี่ปลอดภัย หรือ DLT Rangers จำนวน 5 ตัวได้แก่ สำนึกดี วินัยดี ห่วงใยดี น้ำใจดี และมารยาทดี เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้แก่น้องๆ เยาวชนนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบ Active Learning จำนวน 7 ฐาน อาทิ ฐานการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยในสนามจำลองและเรียนรู้เครื่องหมายจราจรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยที่เหมาะสมกับช่วงวัย ฐานการข้ามถนนบริเวณทางม้าลายด้วยหลักการ “หยุด-มอง-ฟัง-คิด” ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียน ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดและช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะการฝึกให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้หากเกิดกรณีติดอยู่ในรถยนต์หรือรถรับส่งนักเรียน การปลูกฝังพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) และหมวกนิรภัย นอกจากนี้ ยังสนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ทั้งการระบายสี การแสดงมายากล บ้านบอล ป้อนอาหารสัตว์เลี้ยง (PET ZOO) การตอบคำถามชิงรางวัล เชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคต