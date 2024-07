ORเปิดแผนรุกตลาดตปท. สยายปีกธุรกิจน้ำมัน-LPGอุตฯในลาว-กัมพูชา

OR รุกตลาดต่างประเทศ รองรับกำลังการผลิตน้ำมันส่วนเกินในไทย หลังจากโรงกลั่นไทยออยล์ขยายกำลังการกลั่นขึ้นเป็น 4แสนบาร์เรลต่อวันปีหน้า เร่งสร้างคลังน้ำมันในกัมพูชาเพิ่ม รวมทั้งเจาะตลาดLPGประเทศ แย้มก.ย.นี้มีความชัดเจนจับมือพันธมิตรรุกธุรกิจVirtual Bankนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศว่า OR เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ผ่านการจับมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันหลังจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดภายในประเทศไทยเริ่มอิ่มตัวปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศ หลักๆ มาจากประเทศกัมพูชาที่มีการเติบโตมากที่สุดตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยกัมพูชาถือเป็นบ้านหลังที่สอง รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ และสปป.ลาวที่คงมีความสำคัญสอดคล้องกับกลุ่มปตท.ที่เล็งเห็นโอกาสการขยายธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นแม้ว่าค่าเงินกีบมีความผันผวนก็ตามส่วนประเทศเวียดนาม แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถลงทุนในธุรกิจน้ำมันได้ แต่ก็จับมือกับพันธมิตรขยายการลงทุนร้านคาเฟ่ อเมซอน จำนวน 25 สาขา และ ORอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าลงทุนคลัง LPG เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโดยวางแผนร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น หลังจากก่อนหน้านี้ ปตท.เคยร่วมทุนกับพันธมิตรลงทุนLPGภาคครัวเรือนในเวียดนามแต่สุดท้ายก็ถอนการลงทุนนายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจต่างประเทศ OR กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR ในสปป.ลาว ยังมีแนวโน้มที่ดี โดยกลยุทธ์ระยะสั้นเน้นประคองธุรกิจให้อยู่รอดในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ค่าเงินเฟ้อสูงและการอ่อนค่าเงินกีบ ส่วนในระยะยาวเน้นกลยุทธ์ Explore มองหาโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น OR รุกธุรกิจส่งออกเมล็ดกาแฟให้แก่บริษัทในเครือของ OR ทั้งในไทย กัมพูชาและฟิลิปปินส์ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ อีกด้วยทั้งนี้ OR ได้จัดสรรงบลงทุนระยะ 5 ปี (ปี 2567-71) สำหรับกลุ่มธุรกิจ Global ไว้ที่ 8,007 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ของงบลงทุนทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดสากล โดยงบลงทุนดังกล่าวส่วนหลักๆ จะเน้นการลงทุนด้านการก่อสร้างคลังน้ำมันเพิ่มเติมในประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับปริมาณน้ำมันส่วนเกินที่ผลิตเพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นไทยออยล์ที่อยู่ระหว่างการขยายกำลังการกลั่นจาก 2.75แสนบาร์เรลต่อวันเพิ่มเป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวันแล้วเสร็จในปี2568เนื่องจากกัมพูชายังไม่มีโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ ทำให้ต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศทั้งหมด จึงเป็นโอกาสในการทำตลาดค้าปลีกน้ำมันในกัมพูชาเพิ่มเติมที่ปัจจุบัน OR มีสถานีบริการพีทีที สเตชั่นรวม 170แห่ง รวมทั้งรุกตลาดน้ำมันอุตสาหกรรม นอกจากนี้ OR วางแผนทำคลังLPGเพื่อทำตลาดLPGสำหรับภาคอุตสาหกรรมในกัมพูชาด้วยนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR กล่าวว่าบริษัทยอมรับปริมาณการขายน้ำมันในไทยปีนี้ทรงตัว เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเดิมคาดว่าจะเติบโตราว 3-4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ยังได้แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายน้ำมันอากาศยาน (Jet A1) ที่คาดโตในระดับตัวเลข 2 หลัก และการขยายสาขาทั้งสถานีบริการน้ำมันและร้านคาเฟ่ อเมซอน ยังทำได้ตามเป้าหมายส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้ น่าจะทำได้ใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก แม้ไตรมาส 3/2567 จะเป็นช่วงฤดูฝน แต่คาดหวังไตรมาส 4นี้จะฟื้นตัว จากเข้าสู่ไฮซีซั่น หรือฤดูท่องเที่ยว รวมถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่จะเข้ามาหนุนกำลังซื้อในโค้งท้ายปีนายดิษทัต กล่าวถึงความคืบหน้าด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)ว่าบริษัทมีความสนใจร่วมกับพันธมิตร เช่น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย เพื่อขอใบอนุญาต ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนก.ย.นี้ โดยOR มีความได้เปรียบเรื่อง Data Platform