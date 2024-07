ORลั่นเป้าปริมาณขายน้ำมันในลาวปีนี้โต4%

ORตั้งเป้าปีนี้ปริมาณขายน้ำมันใน สปป.ลาวกระเตื้อง 4% หนุนรายได้ปีนี้เติบโตขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายปั๊มน้ำมันพีทีที สเตชั่นสิ้นปีนี้เพิ่มเป็น 63 แห่ง และร้านคาเฟ่ อเมซอนเป็น 110 แห่ง พร้อมดึงร้านสะดวก 7-11 เข้ามาเสียบแทนจิฟฟี่นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า สปป.ลาว เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ OR ให้ความสำคัญในการลงทุนต่างประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมา โดย ORได้จัดสรรงบลงทุนระยะ 5 ปี (ปี 2567-2571) สำหรับกลุ่มธุรกิจ Global รวมไว้ที่ 8,007 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ของงบลงทุนทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดสากลในปีนี้ บริษัทวางเป้าปริมาณการขายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอนที่สปป.ลาวในปี2567 คาดว่าจะเติบโตขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้รายได้จากการขายเติบโตขึ้น ตามปริมาณการขยายสาขาทั้งธุรกิจน้ำมันและนอนออยล์โดยมีแผนขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จากปัจจุบันอยู่ที่ 56 แห่งเพิ่มเป็น 63 แห่งภายในสิ้นปีนี้ และจะเพิ่มเป็น 71 แห่งภายในปี 2573 ขณะที่ในส่วนของร้านคาเฟ่ อเมซอน ปัจจุบันอยู่ที่ 94 แห่ง จะเพิ่มเป็น 110 สาขาภายในสิ้นปีนี้ และเพิ่มเป็น 150 สาขาภายในปี 2573ด้านนายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจต่างประเทศ OR กล่าวว่า ส่วนของงบลงทุนในลาวปีนี้จะใช้งบลงทุนไม่มากนักส่วนใหญ่ยังคงเป็นงบปรับปรุงคลังน้ำมันประมาณ 40 ล้านบาท ขณะที่การขยายสถานีบริการน้ำมันจะส่วนใหญ่จะเป็นของดีลเลอร์ ส่วนการขยายร้านคาเฟ่ อเมซอน จะใช้ประมาณ 18 ล้านบาท และจะมีการลงทุนร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-11) จำนวน 4 สาขา เงินลงทุน ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามาทดแทนร้านจิฟฟี่ในอนาคตทั้งนี้ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และยังมีโอกาสเติบโตได้อีก OR จึงได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งกลุ่มธุรกิจ Mobility ได้แก่ การจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น คลังเก็บผลิตภัณฑ์ ธุรกิจหล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนทส์ (PTT Lubricants) และศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ (FIT Auto) และ ฟิต เอ็กซ์เพรส (FIT Express) รวมถึงการรุกตลาดธุรกิจพลังงานสะอาดด้วยสถานีชาร์จไฟฟ้า อีวี สเตชั่น พลัส (EV station PluZ) และกลุ่มธุรกิจ Lifestyle มีการดำเนินธุรกิจอย่างหลากหลาย ได้แก่ ร้าน Café Amazon ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารข้าวเปียกปู เป็นต้นในต้นปี 2567 OR ยังร่วมกับพันธมิตร ริเริ่มโครงการใช้ระบบวนเกษตรในการพัฒนาไร่กาแฟต้นแบบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน สสป.ลาว เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจส่งออกส่งออกเมล็ดกาแฟ (Roasted Coffee and Green Bean Coffee) ให้แก่บริษัทในเครือของ OR ในต่างประเทศ อาทิ ไทย กัมพูชาและฟิลิปปินส์ รวมทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ในกลุ่ม OR อีกด้วยนายพีรเวท ณ ระนอง Managing Director บริษัท พีทีที(ลาว) จำกัด (PTTLAO) กล่าวว่า กลยุทธ์ของ PTTLAO โดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งในตลาด สปป.ลาว พร้อมขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจของ PTTLAO ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากประเทศไทยและพันธมิตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มธุรกิจ Mobility PTTLAO มีเครือข่ายคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 7 แห่ง รองรับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยความจุโดยรวมกว่า 7.8 ล้านลิตร รวมทั้งยังมีสถานีบริการ PTT Station รวม 56 แห่ง ครอบคลุมตลอดเส้นทางการเดินทางในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งธุรกิจหล่อลื่น PTT Lubricants และศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และ FIT Express รวมจำนวน 9 สาขาส่วนกลุ่มธุรกิจ Lifestyle มีความโดดเด่นด้วยร้าน Café Amazon เป็นร้านแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย OR ได้เปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน คอนเซ็ป สโตร์ (Café Amazon Concept Store) สาขาโรงกายะสิน ณ เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งนับเป็น Café Amazon Concept Store แห่งแรกในต่างประเทศ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวลาวเป็นอย่างดี และยังมีร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาหลวงพระบาง ณ แหล่งมรดกโลก ที่มีความโดดเด่น ด้วยการผสานแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์วัตนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้อย่างลงตัวนอกจากนี้ ยังมีธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-11 และธุรกิจร้านอาหารข้าวเปียกปู ที่ PTTLAO พัฒนาขึ้นเป็นแบรนด์ใหม่ เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการ PTT Station อีกทั้งมีการติดตั้งและเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EV Station PluZ จำนวน 6 แห่ง ในสถานีบริการ PTT Station เป็นต้น