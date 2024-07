Modernform The Annual Sale 2024 ดีลใหญ่ ลดสูงสุด 80% ครั้งเดียวในรอบปี

เชิญช้อปเฟอร์นิเจอร์คุณภาพราคาพิเศษ มอบส่วนลดสูงสุดถึงทั้งเฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์ครัว เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ และสินค้าไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ดังในราคาสุดคุ้ม ฟรี! บริการให้คำปรึกษาออกแบบพื้นที่สำนักงานและที่อยู่อาศัยตลอดจนติดตั้ง พร้อมความพิเศษอีกมากมายในงานได้เวลาช้อปเฟอร์นิเจอร์ใหม่จะห้องไหน มุมไหน ก็ลงตัวได้ในสไตล์ที่เป็นคุณที่เริ่มจากอาทิ โซฟา รีไคลเนอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงานหลากหลายรุ่น และอุปกรณ์ครัวจาก แบรนด์ดังราคาพิเศษถัดมากับเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลี และเพลิดเพลินกับโซนเฟอร์นิเจอร์บ้านไอเทมอื่นๆ อาทิ โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ผ่านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด มาพร้อมราคาสุดคุ้มแห่งปี และเอาใจคนรักการทำครัว กับชุดครัวหลากดีไซน์ หลากหลายขนาดที่โซนชุดครัว พื้นที่ที่ให้คุณออกแบบได้ทั้งความสวยงามและการใช้งานได้อย่างตรงใจ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ครัวต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำ ให้คุณได้เลือกสรรอย่างจุใจในราคาพิเศษทั้งบรรยากาศของห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก และห้องนอน พร้อมโปรโมชันลดทุกไอเทม อาทิ โซฟาที่สามารถเลือกปรับเปลี่ยนวัสดุหุ้ม ขนาด ระดับความนุ่ม ได้ตามต้องการ โซฟาเบด โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง ชั้นวางของ เตียง และโซฟาที่ตอบโจทย์คนรักสัตว์ ทั้งดีไซน์และวัสดุหุ้มแบบ Pet Friendly มีคุณสมบัติทนต่อรอยขีดข่วน ได้มาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 มีความปลอดภัยทั้งกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ให้คุณได้เอนจอยไปกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดได้อย่างเต็มที่ และโซน Built-in Furniture ที่มีเฟอร์นิเจอร์ Walk in Closet สวยๆ ไว้เป็นไอเดียสำหรับห้องแต่งตัวในฝัน จะสายจัดเก็บหรือสายจัดโชว์ก็ลงตัวได้ในแบบที่ชอบ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นอาทิ โซฟาหุ้มหนังแท้จากอิตาลี โต๊ะกลาง ไซด์บอร์ด โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร และรีไคลเนอร์เพื่อสุขภาพทุกรุปแบบที่นั่ง ออกแบบมาเพื่อการนั่งที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ รองรับการใช้งานได้อย่างสบาย และมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ Health & Care Furniture โดยมีสินค้าสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ให้เลือกช้อปในราคาพิเศษ อาทิ เก้าอี้เพื่อสุขภาพ เก้าอี้พยุงลุก เตียงเพื่อสุขภาพ เตียงสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เตียงไฟฟ้า เก้าอี้วีลแชร์ และไอเทมเพื่อสุขภาพต่างๆมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ หรือจะใช้เองที่บ้านก็มีให้เลือกช้อปได้แบบจุใจ อาทิ เก้าอี้ Ergonomic เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้อเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล โต๊ะทำงาน ชุดห้องประชุม ชั้นวางของ ตู้เก็บเอกสาร ฉากกั้นหลากดีไซน์ พร้อมแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานระดับโลก Steelcase จากสหรัฐอเมริกา และ Itoki จากญี่ปุ่นและที่ชั้น 12 พบกับสินค้าตัวโชว์ในราคาลดสูงสุด 80% พร้อมโปรโมชัน Shop More Get More ยิ่งซื้อ ยิ่งลดเพิ่ม! ทั้งเฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ ที่นำมาจัดรายการให้เลือก ช้อปกันอย่างจุใจ• สินค้า Display Item Sale ลดสูงสุด 80%*• Shop More Get More• All in Special Set จัดให้ครบ จบทั้งบ้านและออฟฟิศ• Top Spender 3 ท่านแรก รับฟรี! เก้าอี้ Steelcase SERIES 2 มูลค่า 19,500 บาท เมื่อช้อปครบ150,000 บาท ขึ้นไป• Special Bonus รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อช้อปครบทุกๆ 20,000 บาท• Weekday Wow รับส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปสินค้าในวันจันทร์-ศุกร์ (*สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด)• Installment Plan ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%*• Free Delivery ส่งฟรี! กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท• โมเดอร์นฟอร์ม ศรีนครินทร์: google map http://bit.ly/2ReOq61 • โมเดอร์นฟอร์ม คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC): google map https://bit.ly/2RIq3zt • โมเดอร์นฟอร์ม สุขุมวิท 49: google map https://bit.ly/3xQ5PGn • โมเดอร์นฟอร์ม ราชพฤกษ์: google map https://bit.ly/3Xx6YOT • โมเดอร์นฟอร์ม เพลินจิต (BTS เพลินจิต ทางออก 4): google map https://bit.ly/3jPUk8P • โมเดอร์นฟอร์มดีลเลอร์ (ขอนแก่น, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา)• Online Store https://store.modernform.co.th/ ติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่ Website Modernform: https://shorturl.at/niU1r , Facebook: Modernform Furniture , Line@: Modernform Furniture หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2094-9999