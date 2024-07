OR รุกตลาดสินค้าสุขภาพและความงาม เปิดตัว found&found ลั่นปี 73 โกยรายได้ 1.2 หมื่นล้าน

OR รุกตลาดสุขภาพและความงาม เปิดตัวร้าน found & found เสริมความแข็งแกร่งด้านไลฟ์สไตล์ ตั้งเป้าสิ้นปีนี้เปิดสาขาทั้งในและนอกปั๊มน้ำมันครบ 10 สาขา ก่อนขยายเพิ่มเป็น 500 สาขาในปี 2573 คาดสร้างรายได้ถึง 1.2 หมื่นล้านบาทนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด หรือ ORHW ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ OR ร่วมเปิดตัวร้าน found & found ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกด้านสินค้าสุขภาพและความงาม (Health &Beauty) สาขาที่ 3 ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น บรมราชชนนี 97 อย่างเป็นทางการ ด้วยแนวคิด "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." โดยมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมภายในปีนี้รวม 10 สาขาทั้งในและนอกสถานีบริการพีทีที สเตชั่น และวางเป้าหมายขยายเพิ่มเป็น 500 สาขาภายในปี 2573ทั้งนี้ บริษัท ORHW ตั้งขึ้นในรูปแบบ Startup โดย OR ถือหุ้น 100% โดยมีงบลงทุนในปี 2567-68 ราว 800 ล้านบาทเพื่อใช้ในการลงทุนขยายสาขาร้าน found & found เพิ่มเป็น 10 สาขา โดยจะยังไม่มีการขยายแฟรนไชส์ในช่วงนี้เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีการปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ในปีหน้า เมื่อได้รูปแบบที่ชัดเจนและเหมาะสม จึงค่อยมองการขยายแฟรนไชส์ต่อไป อย่างไรก็ดี ในปีนี้ได้พันธมิตรอย่างบริษัท Konvy ช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มในการชอปปิ้งออนไลน์การรุกธุรกิจสินค้าสุขภาพและความงามของ OR เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านไลฟ์สไตล์ และขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากน้ำมันให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย OR จึงมีกลยุทธ์ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม ซึ่งประเทศไทยมีมูลค่าตลาดธุรกิจสุขภาพและความงามประมาณ 1 ล้านล้านบาทใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับเทรนด์ด้านสุขภาพและความงามกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น เพื่อเติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ OR โดยบริษัทวางเป้าที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจดังกล่าวโดย OR พร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ครบครันให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามได้อย่างสะดวกสบายผ่านช่องทางที่หลากหลายได้ทุกที่ ทุกเวลาด้านนายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ ORHW กล่าวว่า found & found เชื่อว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ จึงเป็นที่มาของแนวคิด "SIMPLE. EASY. EVERYSKIN." ที่ตั้งใจนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจาก ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีที่ทันสมัย มีคุณภาพ ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว ทุกเพศสภาพ และทุกวัยผ่านเครือข่ายของสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รวมถึงคอมมูนิตีมอลล์ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองแบบใหม่ที่เรียบง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายภายในร้านครอบคลุมถึงเครื่องสำอาง สกินแคร์ อาหารเสริม และวิตามิน เป็นต้น โดย ORHW ได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ บริษัท SUGI Holdings หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาและผู้นำด้านแพลตฟอร์มนาโนเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดจากญี่ปุ่น นำเข้าแบรนด์คุณภาพที่เป็น Exclusives at found & found เช่น Prieclat U, S-Select, Method, T3 เป็นต้น และบริษัท Konvy ที่เป็นผู้นำด้านบิวตี้อีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการบริหารจัดการสินค้าระบบ Supply Chain, ระบบคลังสินค้า และนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพจากแบรนด์ดัง อาทิ Skintific, COSRX, Anua, Mediheal เป็นต้นนอกจากนี้ found & found ได้จัดวางรูปแบบและสินค้าให้ลูกค้าสามารถค้นพบสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถเข้าถึงการดูแลตัวเองง่าย ๆ ด้วยการจัดวางสินค้าตามการดูแลผิว 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การทำความสะอาดผิว Cleanse 2. การเตรียมผิว Prep 3. การบำรุงผิว Treat 4. การเติมผิวให้ชุ่มชื่น Moisturize และ 5. การป้องกันผิว Protect พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม (Beauty Advisor : BA) ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคลปัจจุบันร้าน found & found เปิดให้บริการแล้ว 2 สาขา ได้แก่ สาขา EnCo ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B และ สาขา พีทีที สเตชั่น สายไหม 56 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และครั้งนี้ได้ เปิดให้บริการสาขาที่ 3 สาขา พีทีที สเตชั่น บรมราชชนนี 97 โดยในอีก2เดือนข้างหน้าจะเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดระยองอยู่นอกสถานีบริการพีทีที สเตชั่น